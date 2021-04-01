Звезда КХЛ и Олимпиады-2018 не может найти себя за океаном. Пора возвращаться?

В России тоже нужны звезды.

«Нью-Джерси» отправил Никиту Гусева на драфт отказов. Это немного грустно, но абсолютно закономерно. Ему давали шансы, ставили в разные звенья, долгое время терпели его ошибки. Ничего путного при всем старании самого нападающего из этого не получилось. Конкуренцию он проиграл вчистую и в последнее время не попадал в заявку. Теперь ему прямая дорога в «команду такси». С зарплатой в 4,5 миллиона долларов, как показывает практика нынешнего сезона, за тобой другие клубы в очередь выстраиваться не побегут. Если же кому-то из них Гусев все-таки сейчас приглянется, то это станет большой сенсацией.

Цепляться за НХЛ нападающий будет до последнего. Сейчас мне эта идея кажется обреченной на провал. Хотя и допускаю, что нынешние проблемы Никиты связаны с десятью месяцами простоя перед нынешним сезоном. Сразу он в команду при новом главном тренере Линди Раффе не влился, потом потерялся и психологически смотрелся закрепощенным.

Реальна ли перезагрузка в другой команде хотя бы в следующем сезоне? Гусеву необходимы определенные условия для того, чтобы снова стать эффективным: место в топ-6, правильные партнеры и бригада большинства. За красивые глаза и прошлые достижения, которые в НХЛ были весьма скромными, этих благ не получишь.

Американский эксперт разочарован тем, что «Нью-Джерси» выставил Гусева на драфт отказов

Больших шансов 29-летнему технарю без взрывной скорости, со скромными габаритами и с не самой выдающейся игрой в борьбе за шайбу не дадут. Подстраиваться под него никто не станет. Теперь Гусев не «лучший игрок за пределами НХЛ», а тот, кто не смог удержаться в составе одной из худших команд лиги.

С профессиональной точки зрения завершать карьеру в Северной Америке обиднее всего именно таким образом, когда тебе дали пинок под зад коленом, завуалировав такой шаг заезженной формулировкой «ничего личного, просто бизнес». Именно по этой причине Никита, как и полагается настоящему профессионалу, будет стараться изо всех сил, чтобы получить еще один шанс остаться в НХЛ.

Но лично я с куда большим удовольствием наблюдал бы за его игрой под боком. КХЛ катастрофически не хватает ярких фигур. Готов подождать. Если он не вернется в следующем сезоне, то пусть сделает это хотя бы через год. Не вижу при таком раскладе ничего позорного или грустного. Гусев попытался пробиться и выкладывался на все сто процентов. Но и России тоже нужны звезды, на кого бы ходила публика, равнялась молодежь и обсуждали СМИ.