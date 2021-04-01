В КХЛ снова будет 24 клуба, но лигу пополнит еще один аутсайдер

Обзор дня Алексея Шевченко.

Возвращение

«Адмирал» возвращается в КХЛ. На совете директоров лиги клуб включили в число участников, правда, условно. Если до 31 июля на Дальнем Востоке не погасят прежние долги, то им не позволят заявиться. Но то, что клубу дают новый срок для исправления ошибок, — по меньшей мере странно. Дело в том, что клуб из Владивостока должен аж за сезон-2017/18! И я точно помню, что за это время были всякие условия. Например, пусть пройдет следствие (прошло), начнут перечислять деньги (ложь), деньги уже на специальном счету (еще одна ложь). Сумма достаточно приличная, но я не слышал ни про одного спонсора, который бы согласился отдавать долги, накопленные прежним руководством. Вспомните хотя бы «Динамо», а туда пришли люди, у которых денег было несравнимо больше.

Беспокоит и то, что по всем признакам уже сейчас мы получаем аутсайдера турнира. В клубе не объявляют, кто войдет в тренерский и менеджерский состав, ничего не слышно о потенциальных новичках. Да и вести с кем-то переговоры затруднительно, так как клуб не погасил долги. Как хоккеисту соглашаться на условия, если команда не заявлена? И смешит срок, к которому нужно разобраться. К 31 июля у КХЛ должен быть готов календарь на следующий сезон, его планируют уже сейчас, но опять придется делать два варианта. Лига получает головную боль вместо солидного клуба. Хотя вторая команда на Дальнем Востоке нужна, чтобы сбалансировать календарь. Да и «Амуру» будет полегче. Впрочем, в Хабаровске тоже заморожены все переговоры, так как нет денег на следующий сезон. Хотя к турниру их допустили.

Стабильность

Сегодня в Магнитогорске должны официально определиться с тем, как команда будет жить в следующем сезоне. По нашим данным, никаких серьезных изменений не планируется. Илья Воробьев останется главным тренером, чуть больше полномочий получит Сергей Гомоляко, точнее, он плотнее займется селекцией. Никто никогда и не говорил, что «Металлург» провел идеальный сезон. Если нет кубка или хотя бы финала, то, значит, проблемы существуют. Но при этом претензии к главному тренеру всегда казались немного натянутыми. У Воробьева плохой стиль игры? Нормальный довод для команды, которая заняла третье место в конференции и вышла во второй раунд плей-офф.

Наверное, кто-то думает, что вернутся времена братьев Корешковых, но этого не случится никогда, хоккей стал совершенно другим. Еще говорят, что Воробьев перестроил команду, но привел плохих хоккеистов. Очень спорное утверждение. На рынке-то не так чтобы густо было, а по-настоящему тренеры и менеджеры ошиблись только с иностранцами. Тут спорить трудно, но в качестве контраргумента снова надо посмотреть в таблицу. Да, в «Металлурге» начали перестройку, об этом стали говорить прошлым летом, но там все-таки не мебель в офисе переставляют, а пытаются изменить команду. Так быстро хорошую команду не сделать, а новый тренер, вполне возможно, все бы начал с самого начала. И нет гарантии, что получилось бы лучше.

Совет директоров

В Москве прошел совет директоров, но, что удивительно, несколько участников не прибыли на очное совещание. Например, не было Александра Крылова из «Авангарда». Но хотя бы встреча прошла очно, а то мы уже соскучились по таким мероприятиям. И пусть некоторые участники не снимали маски, с этим можно было смириться. Главное, что живых людей увидели.

Но решения этого органа не слишком порадовали. Например, «пол» зарплат поднят лишь до 315 миллионов. Это очень мало, если мы не хотим, чтобы и через сезон у нас в финалах конференций не играли первые и вторые команды по итогам регулярного чемпионата. В этом году «пол» составлял 270 миллионов — разница ничтожная. Надо резко и значительно сокращать разрыв между бедными и богатыми, а то у последних слишком много вариантов тратить больше.

Кроме того, совет директоров так и не забросил идею с легализацией аренды. Уже в апреле будут названы параметры, которые делают законной эту позорную для профессиональной лиги практику. И никто не знает, что придет в голову специальному комитету, но ничего хорошего ждать не приходится.

«Куньлунь» проведет сезон в Мытищах, однако до конца непонятно, что делать с рижанами и финнами. Китайцы будут выступать в Подмосковье, потому что закрыты границы, но правила перемещения в Финляндию тоже небезупречны, не случайно «Йокериту» запретили домашние матчи плей-офф. У нас в стране ограничения обещают снять к концу лета, а в Европе про это вообще не заикаются.