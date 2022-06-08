Кучеров повторил достижение Кросби. Он уже четвертый раз набирает в плей-офф больше 20 очков

Невероятные показатели российского форварда «Тампы».

Никита Кучеров голом поучаствовал в победе «Тампы-Бэй» над «Рейнджерс» (4:1) в четвертом матче финала Восточной конференции. Лидер «Молний» набрал 21 (6+15) очко в нынешнем плей-офф и стал вторым игроком в XXI веке, которому удалось добраться до третьего десятка в четырех розыгрышах Кубка Стэнли. Аналогичный результат выдавал ранее только Сидни Кросби, три 20-очковых сезона в активе у Евгения Малкина.

Игроки, которые в XXI веке два и более раз набирали больше 20 очков в плей-офф. Фото «СЭ»

Кучеров поднялся на 32-е место в списке лучших бомбардиров в истории Кубка Стэнли. Уже в ближайшее время Никита наверняка войдет в топ-30, от Мариана Хоссы россиянина отделяет одно очко, от Стэна Микиты — два. Из российских игроков форварда «Тампы» опережают только Сергей Федоров (28 очков отставания) и Евгений Малкин (32).

Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ. Фото «СЭ»

Зато в снайперской гонке Кучеров, забивший 51-й гол, вплотную подобрался к Сергею Федорову. Чаще отличались только два россиянина. На счету Евгения Малкина 67 заброшенных шайб, у Александра Овечкина — 72.