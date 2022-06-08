Российский игрок «Далласа» снова выбрал НХЛ. Даже плохой сезон не убедил его перейти в ЦСКА
Контракт
Нападающий Денис Гурьянов остается в НХЛ. Накануне он подписал новый годичный контракт с «Далласом», по которому получит 2,9 миллиона долларов. Сначала о том, что это значит для КХЛ. Не секрет, что серьезные планы на Дениса имел ЦСКА. Клуб выменял права на игрока у «Лады», вел активные переговоры по возвращению Гурьянова в наш чемпионат и был готов предложить серьезные деньги. Это сейчас с Валерием Ничушкиным, у которого тоже заканчивается соглашение, вести переговоры бессмысленно. Нет сомнений, что «Колорадо» предложит ему отличные условия, а если и обменяет, то все равно стороны выиграют.
С Денисом другая ситуация. За его плечами плохой сезон. И статистика ужасная, всего 11 шайб, а это худший результат за последние три года, когда хоккеист стабильно выходит в составе «Далласа». И среднее количество набранных очков за матч слабое. Формально он показал лучшую статистику в карьере, набрав 31 балл, но при этом провел на льду 73 встречи, больше, чем когда-либо. Плюс не забывайте, что Гурьянов оказывался в запасе на последних играх плей-офф, а это крайняя степень недовольства тренера. Но все же «Даллас» не стал делать его крайним во всех проблемах. Наказали сроком контракта — один год.
В следующем сезоне Денису опять придется выходить на рынок ОСА и ждать предложения, но денег дали больше, чем по прошлому (тогда было 5,1 миллиона на два года). То есть увеличили сумму в рамках регламента, кажется, ни центом больше. И он выбрал договор с клубом из Техаса, а не турнир в КХЛ. Наверное, поступил правильно с точки зрения спортсмена. Возвращаться в Россию при хорошем предложении из НХЛ — это заканчивать карьеру. Такова реальность, и сделать с этим ничего нельзя, да у нас особо и не стараются. ЦСКА же найдет другие варианты с крайним нападающим, так что болельщикам не стоит особо переживать.
Тренеры
Сразу в двух клубах МХЛ объявлено о смене главных тренеров. Систему московского «Динамо» покидает Ярослав Люзенков. Обладатель Кубка Харламова позапрошлого сезона решил продолжить карьеру в другом месте. Конечно, со стороны кажется, что бело-голубые опять потеряли талантливого специалиста. И, наверное, это так. Но ходят упорные слухи, что в «Динамо» предлагали Ярославу различные варианты продолжения карьеры, чуть ли не были готовы включить Люзенкова в штаб главной команды. Но он все равно решил сменить клуб. Причем это не просто переход в Ярославль, а некий обмен. Динамовцы вот-вот объявят о переходе защитника из системы «Локомотива». Не самого известного, но перспективного.
Заменит Люзенкова Антон Корредор, который работал в школе команды с младшими ребятами. А сейчас молодежка бело-голубых будет активно использовать парней 2005-2006 годов рождения.
В «Ирбис» назначили Вячеслава Касаткина, который несколько сезонов трудился в «Реакторе». Тут другая ситуация. Вячеслава уволили из Нижнекамска этой весной, в клубе говорили про «переход на другую работу», но это было не так, он ушел в никуда. Однако в Казани перевели в ВХЛ бывшего тренера «Ирбиса» Артема Анисимова и довольно быстро нашли подходящую кандидатуру ему на замену. «Реактор» с Касаткиным последние два сезона не попадал в плей-офф, но у клуба были острые кадровые проблемы, особенно с вратарями. И даже при всех дырах в составе нижнекамская команда играла в хоккей, а не мучилась. Выбор игроков в Казани будет гораздо лучше, так что можно рассчитывать на повторение хорошего результата. А в прошлом сезоне команда проиграла лишь в полуфинале Кубка Харламова. Впрочем, когда речь идет о таком большом клубе, гораздо важнее, чтобы молодежка подготовила какого-нибудь мастера. Спортивные результаты не имеют ценности.
Защитник
«Спартак» продлил на три года контракт с защитником Егором Савиковым. Этот длинный договор, безусловно, скажется на драфтовых перспективах игрока. Возможно, если его и выберут во время мероприятия в Монреале, то не слишком высоко, так как совершенно непонятно, когда хоккеист сможет приехать.
Хотя это лишь версия. Прямо сейчас Егор, конечно, не готов к Северной Америке, а вдруг через три сезона он превратится в звезду уровня сборной? Кажется, что «Спартак» занимается глобальной перестройкой. Нет особой борьбы на рынке свободных агентов, всю весну и лето руководство было озабочено тем, чтобы сохранить своих проспектов на долгие годы. На два сезона продлены контракты с Дмитрием Злодеевым и Дмитрием Костенко, из Оренбурга выменян Герман Точилкин, приглашены из Тольятти Артем Жук и Александр Пономарев. Еще во время сезона из «Бурана» забрали перспективного вратаря Захара Виноградова. При этом сохранены Дмитрий Кугрышев, Андрей Локтионов и Александр Хохлачев, а за ветерана Сергея Широкова даже не стали драться.
Немного выпадает из общей концепции переезд в Уфу Ивана Дроздова. Он просил совсем не большие деньги, а односторонний контракт — парню всего 22 года, то есть вся карьера впереди. Но, видимо, в «Спартаке» не слишком верили в перспективы хоккеиста, да и получили за него не только 50 миллионов, но и Александра Пашина, который хоть и собрался в Северную Америку, но может провести сезон в России. Слабое место в перестройке «Спартака» в том, что в России не умеют терпеть. Никто не даст менеджерам и тренерам пару лет, чтобы хоккеисты развивались. Результат надо давать прямо сейчас, неудачный сезон — повод для увольнения. Но не исключено, что есть какая-то договоренность с владельцами о том, что основные результаты будут показаны не в ближайшем сезоне, а через год-два. Если так, то даже интересно, как эти парни, включая Савикова, будут прогрессировать.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|1/2 финала
|Счет в серии
|
Рейнджерс - Тампа-Бэй
|2 - 2
|
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
|4 - 0
|Второй раунд
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 4
|
Каролина - Рейнджерс
|3 - 4
|
Колорадо - Сент-Луис
|4 - 2
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|8.06
|03:00
|
Тампа-Бэй – Рейнджерс
|4 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|33
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|31
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|18
|24
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|15
|13
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|16
|11
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|14
|11
|И
|КН
|
|
Даниэл Владарж
Калгари
|1
|0
|
|
Эрик Челльгрен
Торонто
|1
|0
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72