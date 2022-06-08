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Сегодня, 11:45

Российский игрок «Далласа» снова выбрал НХЛ. Даже плохой сезон не убедил его перейти в ЦСКА

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
Читать «СЭ» в
Денис Гурьянов.
Фото Global Look Press
Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Нападающий Денис Гурьянов остается в НХЛ. Накануне он подписал новый годичный контракт с «Далласом», по которому получит 2,9 миллиона долларов. Сначала о том, что это значит для КХЛ. Не секрет, что серьезные планы на Дениса имел ЦСКА. Клуб выменял права на игрока у «Лады», вел активные переговоры по возвращению Гурьянова в наш чемпионат и был готов предложить серьезные деньги. Это сейчас с Валерием Ничушкиным, у которого тоже заканчивается соглашение, вести переговоры бессмысленно. Нет сомнений, что «Колорадо» предложит ему отличные условия, а если и обменяет, то все равно стороны выиграют.

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С Денисом другая ситуация. За его плечами плохой сезон. И статистика ужасная, всего 11 шайб, а это худший результат за последние три года, когда хоккеист стабильно выходит в составе «Далласа». И среднее количество набранных очков за матч слабое. Формально он показал лучшую статистику в карьере, набрав 31 балл, но при этом провел на льду 73 встречи, больше, чем когда-либо. Плюс не забывайте, что Гурьянов оказывался в запасе на последних играх плей-офф, а это крайняя степень недовольства тренера. Но все же «Даллас» не стал делать его крайним во всех проблемах. Наказали сроком контракта — один год.

В следующем сезоне Денису опять придется выходить на рынок ОСА и ждать предложения, но денег дали больше, чем по прошлому (тогда было 5,1 миллиона на два года). То есть увеличили сумму в рамках регламента, кажется, ни центом больше. И он выбрал договор с клубом из Техаса, а не турнир в КХЛ. Наверное, поступил правильно с точки зрения спортсмена. Возвращаться в Россию при хорошем предложении из НХЛ — это заканчивать карьеру. Такова реальность, и сделать с этим ничего нельзя, да у нас особо и не стараются. ЦСКА же найдет другие варианты с крайним нападающим, так что болельщикам не стоит особо переживать.

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Тренеры

Сразу в двух клубах МХЛ объявлено о смене главных тренеров. Систему московского «Динамо» покидает Ярослав Люзенков. Обладатель Кубка Харламова позапрошлого сезона решил продолжить карьеру в другом месте. Конечно, со стороны кажется, что бело-голубые опять потеряли талантливого специалиста. И, наверное, это так. Но ходят упорные слухи, что в «Динамо» предлагали Ярославу различные варианты продолжения карьеры, чуть ли не были готовы включить Люзенкова в штаб главной команды. Но он все равно решил сменить клуб. Причем это не просто переход в Ярославль, а некий обмен. Динамовцы вот-вот объявят о переходе защитника из системы «Локомотива». Не самого известного, но перспективного.

Заменит Люзенкова Антон Корредор, который работал в школе команды с младшими ребятами. А сейчас молодежка бело-голубых будет активно использовать парней 2005-2006 годов рождения.

В «Ирбис» назначили Вячеслава Касаткина, который несколько сезонов трудился в «Реакторе». Тут другая ситуация. Вячеслава уволили из Нижнекамска этой весной, в клубе говорили про «переход на другую работу», но это было не так, он ушел в никуда. Однако в Казани перевели в ВХЛ бывшего тренера «Ирбиса» Артема Анисимова и довольно быстро нашли подходящую кандидатуру ему на замену. «Реактор» с Касаткиным последние два сезона не попадал в плей-офф, но у клуба были острые кадровые проблемы, особенно с вратарями. И даже при всех дырах в составе нижнекамская команда играла в хоккей, а не мучилась. Выбор игроков в Казани будет гораздо лучше, так что можно рассчитывать на повторение хорошего результата. А в прошлом сезоне команда проиграла лишь в полуфинале Кубка Харламова. Впрочем, когда речь идет о таком большом клубе, гораздо важнее, чтобы молодежка подготовила какого-нибудь мастера. Спортивные результаты не имеют ценности.

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Защитник

«Спартак» продлил на три года контракт с защитником Егором Савиковым. Этот длинный договор, безусловно, скажется на драфтовых перспективах игрока. Возможно, если его и выберут во время мероприятия в Монреале, то не слишком высоко, так как совершенно непонятно, когда хоккеист сможет приехать.

Хотя это лишь версия. Прямо сейчас Егор, конечно, не готов к Северной Америке, а вдруг через три сезона он превратится в звезду уровня сборной? Кажется, что «Спартак» занимается глобальной перестройкой. Нет особой борьбы на рынке свободных агентов, всю весну и лето руководство было озабочено тем, чтобы сохранить своих проспектов на долгие годы. На два сезона продлены контракты с Дмитрием Злодеевым и Дмитрием Костенко, из Оренбурга выменян Герман Точилкин, приглашены из Тольятти Артем Жук и Александр Пономарев. Еще во время сезона из «Бурана» забрали перспективного вратаря Захара Виноградова. При этом сохранены Дмитрий Кугрышев, Андрей Локтионов и Александр Хохлачев, а за ветерана Сергея Широкова даже не стали драться.

Немного выпадает из общей концепции переезд в Уфу Ивана Дроздова. Он просил совсем не большие деньги, а односторонний контракт — парню всего 22 года, то есть вся карьера впереди. Но, видимо, в «Спартаке» не слишком верили в перспективы хоккеиста, да и получили за него не только 50 миллионов, но и Александра Пашина, который хоть и собрался в Северную Америку, но может провести сезон в России. Слабое место в перестройке «Спартака» в том, что в России не умеют терпеть. Никто не даст менеджерам и тренерам пару лет, чтобы хоккеисты развивались. Результат надо давать прямо сейчас, неудачный сезон — повод для увольнения. Но не исключено, что есть какая-то договоренность с владельцами о том, что основные результаты будут показаны не в ближайшем сезоне, а через год-два. Если так, то даже интересно, как эти парни, включая Савикова, будут прогрессировать.

Денис Гурьянов
НХЛ
ХК Даллас Старз
ХК Спартак (Москва)
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Шестеркин побил рекорд, но этого мало для победы над «Тампой». Чемпион сравнял счет в серии с «Рейнджерс»

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Положение команд
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Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
1/2 финала Счет в серии
Рейнджерс - Тампа-Бэй
Рейнджерс - Тампа-Бэй
2 - 2
1. Рейнджерс - Тампа-Бэй
6 - 2
2. Рейнджерс - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Рейнджерс
3 - 2
4. Тампа-Бэй - Рейнджерс
4 - 1
5. Рейнджерс - Тампа-Бэй
0 - 0
6. Тампа-Бэй - Рейнджерс
0 - 0
2 - 2
Колорадо - Эдмонтон
Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
1. Колорадо - Эдмонтон
8 - 6
2. Колорадо - Эдмонтон
4 - 0
3. Эдмонтон - Колорадо
2 - 4
4. Эдмонтон - Колорадо
5 - 6
4 - 0
Второй раунд
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 4
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
5 - 3
5. Калгари - Эдмонтон
4 - 5
1 - 4
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
3 - 4
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
4 - 1
5. Каролина - Рейнджерс
3 - 1
6. Рейнджерс - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Рейнджерс
2 - 6
3 - 4
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
4 - 2
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
4 - 5
6. Сент-Луис - Колорадо
2 - 3
4 - 2
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
7. Каролина - Бостон
3 - 2
4 - 3
Результаты / календарь
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12.06
8.06 03:00
Тампа-Бэй – Рейнджерс
4 : 1
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 33
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 31
Мика Зибанежад

Мика Зибанежад

Рейнджерс

 18 24
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 15 13
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 16 11
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 14 11
И КН
Даниэл Владарж

Даниэл Владарж

Калгари

 1 0
Эрик Челльгрен

Эрик Челльгрен

Торонто

 1 0
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
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