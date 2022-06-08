Российский игрок «Далласа» снова выбрал НХЛ. Даже плохой сезон не убедил его перейти в ЦСКА

Обзор дня Алексея Шевченко.

Контракт

Нападающий Денис Гурьянов остается в НХЛ. Накануне он подписал новый годичный контракт с «Далласом», по которому получит 2,9 миллиона долларов. Сначала о том, что это значит для КХЛ. Не секрет, что серьезные планы на Дениса имел ЦСКА. Клуб выменял права на игрока у «Лады», вел активные переговоры по возвращению Гурьянова в наш чемпионат и был готов предложить серьезные деньги. Это сейчас с Валерием Ничушкиным, у которого тоже заканчивается соглашение, вести переговоры бессмысленно. Нет сомнений, что «Колорадо» предложит ему отличные условия, а если и обменяет, то все равно стороны выиграют.

С Денисом другая ситуация. За его плечами плохой сезон. И статистика ужасная, всего 11 шайб, а это худший результат за последние три года, когда хоккеист стабильно выходит в составе «Далласа». И среднее количество набранных очков за матч слабое. Формально он показал лучшую статистику в карьере, набрав 31 балл, но при этом провел на льду 73 встречи, больше, чем когда-либо. Плюс не забывайте, что Гурьянов оказывался в запасе на последних играх плей-офф, а это крайняя степень недовольства тренера. Но все же «Даллас» не стал делать его крайним во всех проблемах. Наказали сроком контракта — один год.

В следующем сезоне Денису опять придется выходить на рынок ОСА и ждать предложения, но денег дали больше, чем по прошлому (тогда было 5,1 миллиона на два года). То есть увеличили сумму в рамках регламента, кажется, ни центом больше. И он выбрал договор с клубом из Техаса, а не турнир в КХЛ. Наверное, поступил правильно с точки зрения спортсмена. Возвращаться в Россию при хорошем предложении из НХЛ — это заканчивать карьеру. Такова реальность, и сделать с этим ничего нельзя, да у нас особо и не стараются. ЦСКА же найдет другие варианты с крайним нападающим, так что болельщикам не стоит особо переживать.

Тренеры

Сразу в двух клубах МХЛ объявлено о смене главных тренеров. Систему московского «Динамо» покидает Ярослав Люзенков. Обладатель Кубка Харламова позапрошлого сезона решил продолжить карьеру в другом месте. Конечно, со стороны кажется, что бело-голубые опять потеряли талантливого специалиста. И, наверное, это так. Но ходят упорные слухи, что в «Динамо» предлагали Ярославу различные варианты продолжения карьеры, чуть ли не были готовы включить Люзенкова в штаб главной команды. Но он все равно решил сменить клуб. Причем это не просто переход в Ярославль, а некий обмен. Динамовцы вот-вот объявят о переходе защитника из системы «Локомотива». Не самого известного, но перспективного.

Заменит Люзенкова Антон Корредор, который работал в школе команды с младшими ребятами. А сейчас молодежка бело-голубых будет активно использовать парней 2005-2006 годов рождения.

В «Ирбис» назначили Вячеслава Касаткина, который несколько сезонов трудился в «Реакторе». Тут другая ситуация. Вячеслава уволили из Нижнекамска этой весной, в клубе говорили про «переход на другую работу», но это было не так, он ушел в никуда. Однако в Казани перевели в ВХЛ бывшего тренера «Ирбиса» Артема Анисимова и довольно быстро нашли подходящую кандидатуру ему на замену. «Реактор» с Касаткиным последние два сезона не попадал в плей-офф, но у клуба были острые кадровые проблемы, особенно с вратарями. И даже при всех дырах в составе нижнекамская команда играла в хоккей, а не мучилась. Выбор игроков в Казани будет гораздо лучше, так что можно рассчитывать на повторение хорошего результата. А в прошлом сезоне команда проиграла лишь в полуфинале Кубка Харламова. Впрочем, когда речь идет о таком большом клубе, гораздо важнее, чтобы молодежка подготовила какого-нибудь мастера. Спортивные результаты не имеют ценности.

Защитник

«Спартак» продлил на три года контракт с защитником Егором Савиковым. Этот длинный договор, безусловно, скажется на драфтовых перспективах игрока. Возможно, если его и выберут во время мероприятия в Монреале, то не слишком высоко, так как совершенно непонятно, когда хоккеист сможет приехать.

Хотя это лишь версия. Прямо сейчас Егор, конечно, не готов к Северной Америке, а вдруг через три сезона он превратится в звезду уровня сборной? Кажется, что «Спартак» занимается глобальной перестройкой. Нет особой борьбы на рынке свободных агентов, всю весну и лето руководство было озабочено тем, чтобы сохранить своих проспектов на долгие годы. На два сезона продлены контракты с Дмитрием Злодеевым и Дмитрием Костенко, из Оренбурга выменян Герман Точилкин, приглашены из Тольятти Артем Жук и Александр Пономарев. Еще во время сезона из «Бурана» забрали перспективного вратаря Захара Виноградова. При этом сохранены Дмитрий Кугрышев, Андрей Локтионов и Александр Хохлачев, а за ветерана Сергея Широкова даже не стали драться.

Немного выпадает из общей концепции переезд в Уфу Ивана Дроздова. Он просил совсем не большие деньги, а односторонний контракт — парню всего 22 года, то есть вся карьера впереди. Но, видимо, в «Спартаке» не слишком верили в перспективы хоккеиста, да и получили за него не только 50 миллионов, но и Александра Пашина, который хоть и собрался в Северную Америку, но может провести сезон в России. Слабое место в перестройке «Спартака» в том, что в России не умеют терпеть. Никто не даст менеджерам и тренерам пару лет, чтобы хоккеисты развивались. Результат надо давать прямо сейчас, неудачный сезон — повод для увольнения. Но не исключено, что есть какая-то договоренность с владельцами о том, что основные результаты будут показаны не в ближайшем сезоне, а через год-два. Если так, то даже интересно, как эти парни, включая Савикова, будут прогрессировать.