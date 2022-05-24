Главного злодея плей-офф угрожали убить перед матчем. Он ответил хет-триком
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)
Голы: Перрон — 8 (Бучневич), 5:07 — 1:0. Э. Джонсон — 1 (Ньюхук, Байрам), 22:44 — 1:1. Кадри — 3 (Ничушкин), 24:07 — 1:2. Тэйвз — 4, 24:26 — 1:3. Кадри — 4 (Байрам, Макар), 27:37 — 1:4. Перрон — 9 (бол., Перунович, Шенн), 37:02 — 2:4. Бучневич — 1 (бол., Кайру, Саад), 39:27 — 3:4. Кадри — 5 (Ничушкин), 49:38 — 3:5. Рантанен — 1 (п.в., Кадри), 59:58 — 3:6.
Вратари: Хуссо (51:03 — 51:27, 56:54 — 59:58) — Кемпер.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 20 (3+12+5) — 37 (15+13+9).
Наши: Барбашев (11.30/0/-2), Бучневич (21.50/2/-1), Тарасенко (19.49/1/-2), Торопченко (7.20/2/-1) — Ничушкин (18.22/2/+3).
24 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.
Счет в серии: 1-3.
С недавних пор серию «Колорадо» — «Сент-Луис» вполне можно назвать самой жаркой во втором раунде. Стоило Назему Кадри вынести голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона, а Ивану Барбашеву сломать грудную клетку защитнику «Эвеланш» Сэму Жирару, как между Миссури и Денвером вспыхнул пожар на несколько тысяч гектаров, который еще сильнее разгорелся в четвертом матче.
Всему виной все тот же неугомонный Кадри, который сегодня помог «Лавинам» одержать третью победу и загнать соперника в угол. После грязного силового против героя чемпионского плей-офф-2019 болельщики «Музыкантов» ожидали увидеть, как нападающего «Колорадо» все 60 минут будут соскребать с бортов, а в итоги стали свидетелями бенефиса канадца с горячей ливанской кровью.
Абсолютная дикость, но незадолго до старта четвертого матча главному арабу современного хоккея с нескольких анонимных аккаунтов начали угрожать убийством, а ситуация накалилась настолько, что в дело пришлось вмешаться правой руке Гэри Беттмэна Билу Дэйлли:
«Мы серьезно относимся к угрозам в адрес любого из наших игроков или другого члена клуба. Мы поддерживаем связь с полицейским управлением Сент-Луиса, и они применяют усиленные меры безопасности как на арене, так и в отеле», — заявил заместитель комиссионера в интервью Associated Press.
Нужно ли говорить о том, что его первый гол встретили диким свистом и не самыми приятными жестами, а сам форвард сделал вид, будто не слышит трибуны? Кажется, еще никогда мелодия из вирусной песни Билли Айлиш, заигравшая сразу после точного броска, не была так в строчку. И энергетический вампир из Онтарио сегодня словно питался враждебной атмосферой трибун.
Однако подобие расправы над ненавистным форвардом фанаты «Сент-Луиса» все же получили. Но уже после того, как счет стал 3:1 в пользу «Колорадо». Каламбур, но ядерная буча началась с силового приема Павла Бучневича, который, по-видимому, стал катализатором трештока со стороны 91-го номера «Лавин». Причем слова Кадри куда больше возбудили не россиянина, а лучшего снайпера «Блюз» в этом плей-офф Дэвида Перрона.
Судьи «массаж» от парочки, организовавшей первый гол «Блюз», не оценили и подарили гостям полновесные две минуты в формате «5 на 3». Ну а Кадри оформил дубль в тот момент, когда Бучневич и Перрон только-только освободились из штрафного бокса. Как оказалось, именно эта шайба и стала победной для «Колорадо».
Тем не менее наглость Бучневича помогла «Сент-Луису» реализовать свое большинство за полминуты до конца второго периода и уйти на перерыв с куда более благоприятными шансами на камбэк.
Что в этой ситуации могло быть хуже дубля Кадри? Только его хет-трик, который случился на 50-й минуте. И на третью шайбу болельщики в «Энтерпрайз-центре» отреагировали уже стерильной гробовой тишиной. Просто идеальный злодей! Таких арабов лучше не злить.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
|1 - 2
|
Каролина - Рейнджерс
|2 - 1
|
Колорадо - Сент-Луис
|3 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
|0 - 4
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|10
|23
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|10
|19
|И
|Г
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|10
|10
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|10
|10
|
|
Дэвид Перрон
Сент-Луис
|10
|9
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|6
|1.72
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81