Главного злодея плей-офф угрожали убить перед матчем. Он ответил хет-триком

Невероятный матч Назема Кадри.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч

«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)

Голы: Перрон — 8 (Бучневич), 5:07 — 1:0. Э. Джонсон — 1 (Ньюхук, Байрам), 22:44 — 1:1. Кадри — 3 (Ничушкин), 24:07 — 1:2. Тэйвз — 4, 24:26 — 1:3. Кадри — 4 (Байрам, Макар), 27:37 — 1:4. Перрон — 9 (бол., Перунович, Шенн), 37:02 — 2:4. Бучневич — 1 (бол., Кайру, Саад), 39:27 — 3:4. Кадри — 5 (Ничушкин), 49:38 — 3:5. Рантанен — 1 (п.в., Кадри), 59:58 — 3:6.

Вратари: Хуссо (51:03 — 51:27, 56:54 — 59:58) — Кемпер.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 20 (3+12+5) — 37 (15+13+9).

Наши: Барбашев (11.30/0/-2), Бучневич (21.50/2/-1), Тарасенко (19.49/1/-2), Торопченко (7.20/2/-1) — Ничушкин (18.22/2/+3).

24 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.

Счет в серии: 1-3. С недавних пор серию «Колорадо» — «Сент-Луис» вполне можно назвать самой жаркой во втором раунде. Стоило Назему Кадри вынести голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона, а Ивану Барбашеву сломать грудную клетку защитнику «Эвеланш» Сэму Жирару, как между Миссури и Денвером вспыхнул пожар на несколько тысяч гектаров, который еще сильнее разгорелся в четвертом матче.

Всему виной все тот же неугомонный Кадри, который сегодня помог «Лавинам» одержать третью победу и загнать соперника в угол. После грязного силового против героя чемпионского плей-офф-2019 болельщики «Музыкантов» ожидали увидеть, как нападающего «Колорадо» все 60 минут будут соскребать с бортов, а в итоги стали свидетелями бенефиса канадца с горячей ливанской кровью.

Абсолютная дикость, но незадолго до старта четвертого матча главному арабу современного хоккея с нескольких анонимных аккаунтов начали угрожать убийством, а ситуация накалилась настолько, что в дело пришлось вмешаться правой руке Гэри Беттмэна Билу Дэйлли:

«Мы серьезно относимся к угрозам в адрес любого из наших игроков или другого члена клуба. Мы поддерживаем связь с полицейским управлением Сент-Луиса, и они применяют усиленные меры безопасности как на арене, так и в отеле», — заявил заместитель комиссионера в интервью Associated Press.

Нужно ли говорить о том, что его первый гол встретили диким свистом и не самыми приятными жестами, а сам форвард сделал вид, будто не слышит трибуны? Кажется, еще никогда мелодия из вирусной песни Билли Айлиш, заигравшая сразу после точного броска, не была так в строчку. И энергетический вампир из Онтарио сегодня словно питался враждебной атмосферой трибун.

Однако подобие расправы над ненавистным форвардом фанаты «Сент-Луиса» все же получили. Но уже после того, как счет стал 3:1 в пользу «Колорадо». Каламбур, но ядерная буча началась с силового приема Павла Бучневича, который, по-видимому, стал катализатором трештока со стороны 91-го номера «Лавин». Причем слова Кадри куда больше возбудили не россиянина, а лучшего снайпера «Блюз» в этом плей-офф Дэвида Перрона.

Судьи «массаж» от парочки, организовавшей первый гол «Блюз», не оценили и подарили гостям полновесные две минуты в формате «5 на 3». Ну а Кадри оформил дубль в тот момент, когда Бучневич и Перрон только-только освободились из штрафного бокса. Как оказалось, именно эта шайба и стала победной для «Колорадо».

Тем не менее наглость Бучневича помогла «Сент-Луису» реализовать свое большинство за полминуты до конца второго периода и уйти на перерыв с куда более благоприятными шансами на камбэк.

Что в этой ситуации могло быть хуже дубля Кадри? Только его хет-трик, который случился на 50-й минуте. И на третью шайбу болельщики в «Энтерпрайз-центре» отреагировали уже стерильной гробовой тишиной. Просто идеальный злодей! Таких арабов лучше не злить.