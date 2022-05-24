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Сегодня, 09:15

Главного злодея плей-офф угрожали убить перед матчем. Он ответил хет-триком

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
Форвард «Колорадо» Назем Кадри празднует заброшенную шайбу.
Фото USA Today Sports
Невероятный матч Назема Кадри.

НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Четвертый матч
«Сент-Луис» — «Колорадо» — 3:6 (1:0, 2:4, 0:2)
Голы: Перрон — 8 (Бучневич), 5:07 — 1:0. Э. Джонсон — 1 (Ньюхук, Байрам), 22:44 — 1:1. Кадри — 3 (Ничушкин), 24:07 — 1:2. Тэйвз — 4, 24:26 — 1:3. Кадри — 4 (Байрам, Макар), 27:37 — 1:4. Перрон — 9 (бол., Перунович, Шенн), 37:02 — 2:4. Бучневич — 1 (бол., Кайру, Саад), 39:27 — 3:4. Кадри — 5 (Ничушкин), 49:38 — 3:5. Рантанен — 1 (п.в., Кадри), 59:58 — 3:6.
Вратари: Хуссо (51:03 — 51:27, 56:54 — 59:58) — Кемпер.
Штраф: 6 — 8.
Броски: 20 (3+12+5) — 37 (15+13+9).
Наши: Барбашев (11.30/0/-2), Бучневич (21.50/2/-1), Тарасенко (19.49/1/-2), Торопченко (7.20/2/-1) — Ничушкин (18.22/2/+3).
24 мая. Сент-Луис. Enterprise Center. 18 096 зрителей.
Счет в серии: 1-3.

С недавних пор серию «Колорадо» — «Сент-Луис» вполне можно назвать самой жаркой во втором раунде. Стоило Назему Кадри вынести голкипера «Блюз» Джордана Биннингтона, а Ивану Барбашеву сломать грудную клетку защитнику «Эвеланш» Сэму Жирару, как между Миссури и Денвером вспыхнул пожар на несколько тысяч гектаров, который еще сильнее разгорелся в четвертом матче.

Всему виной все тот же неугомонный Кадри, который сегодня помог «Лавинам» одержать третью победу и загнать соперника в угол. После грязного силового против героя чемпионского плей-офф-2019 болельщики «Музыкантов» ожидали увидеть, как нападающего «Колорадо» все 60 минут будут соскребать с бортов, а в итоги стали свидетелями бенефиса канадца с горячей ливанской кровью.

24&nbsp;мая. Тампа&nbsp;&mdash; Флорида&nbsp;&mdash; 2:0. «Тампа» выкинула лучшую команду регулярки из плей-офф! Кучеров и Василевский идут за третьим кубком

Абсолютная дикость, но незадолго до старта четвертого матча главному арабу современного хоккея с нескольких анонимных аккаунтов начали угрожать убийством, а ситуация накалилась настолько, что в дело пришлось вмешаться правой руке Гэри Беттмэна Билу Дэйлли:

«Мы серьезно относимся к угрозам в адрес любого из наших игроков или другого члена клуба. Мы поддерживаем связь с полицейским управлением Сент-Луиса, и они применяют усиленные меры безопасности как на арене, так и в отеле», — заявил заместитель комиссионера в интервью Associated Press.

Нужно ли говорить о том, что его первый гол встретили диким свистом и не самыми приятными жестами, а сам форвард сделал вид, будто не слышит трибуны? Кажется, еще никогда мелодия из вирусной песни Билли Айлиш, заигравшая сразу после точного броска, не была так в строчку. И энергетический вампир из Онтарио сегодня словно питался враждебной атмосферой трибун.

Однако подобие расправы над ненавистным форвардом фанаты «Сент-Луиса» все же получили. Но уже после того, как счет стал 3:1 в пользу «Колорадо». Каламбур, но ядерная буча началась с силового приема Павла Бучневича, который, по-видимому, стал катализатором трештока со стороны 91-го номера «Лавин». Причем слова Кадри куда больше возбудили не россиянина, а лучшего снайпера «Блюз» в этом плей-офф Дэвида Перрона.

Судьи «массаж» от парочки, организовавшей первый гол «Блюз», не оценили и подарили гостям полновесные две минуты в формате «5 на 3». Ну а Кадри оформил дубль в тот момент, когда Бучневич и Перрон только-только освободились из штрафного бокса. Как оказалось, именно эта шайба и стала победной для «Колорадо».

Тем не менее наглость Бучневича помогла «Сент-Луису» реализовать свое большинство за полминуты до конца второго периода и уйти на перерыв с куда более благоприятными шансами на камбэк.

Что в этой ситуации могло быть хуже дубля Кадри? Только его хет-трик, который случился на 50-й минуте. И на третью шайбу болельщики в «Энтерпрайз-центре» отреагировали уже стерильной гробовой тишиной. Просто идеальный злодей! Таких арабов лучше не злить.

Назем Кадри
Павел Бучневич
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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«Тампа» выкинула лучшую команду регулярки из плей-офф! Кучеров и Василевский идут за третьим кубком
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 2
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1 - 2
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 1
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
3 - 1
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
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7. Каролина - Бостон
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
 4 : 3
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 23
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 19
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 10 10
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 10 10
Дэвид Перрон

Дэвид Перрон

Сент-Луис

 10 9
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
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