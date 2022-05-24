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Сегодня, 06:50

«Тампа» выкинула лучшую команду регулярки из плей-офф! Кучеров и Василевский идут за третьим кубком

«Тампа» обыграла «Флориду» в четвертом матче серии и вышла в финал конференции
Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Читать «СЭ» в
24 мая. Тампа — Флорида — 2:0.
Фото ХК Тампа
«Флорида» не выиграла ни одного матча в серии.

НХЛ
Плей-офф. Второй раунд
«Тампа-Бэй» — «Флорида» — 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы: Марун — 2 (Богосян), 46:16 — 1:0. Палат — 4 (п.в., Чирелли), 59:37 — 2:0.
Вратари: Василевский — Бобровский (58:26 — 59:37).
Штраф: 6 — 8.
Броски: 25 (3+12+10) — 49 (18+16+15).
Наши: Кучеров (23.09/1/0), Сергачев (20.59/0/+2) — Мамин (10.56/0/0).
24 мая. Тампа. Amalie Arena.
Счет в серии 4-0.

Для того, чтобы спасти серию с безнадежных 0-3, «Флориде» по заветам американского писателя Кена Кизи достаточно было просто начать действовать. Только как это сделать, если против тебя играет действующий чемпион, который давно уже превратился в идеальное кубковое орудие, а у тебя куча нежных волатильных нападающих и рассыпающаяся от любого шороха оборона? Да, пожалуй, никак.

Тем не менее, в четвертом матче субтильные бойцы регулярки сразу постарались задавить команду Джона Купера шквалом бросков по створу Андрея Василевского и впервые по ходу второго раунда заставить ее раскрыться. Однако одна из тенденций дерби оказалась такова, что как бы «Флорида» ни была активна в чужой зоне и нацелена на ворота, первая шайба неизменно влетала в ворота «Пантерз». Так случилось и сегодня.

«Молнии» должны были открывать счет как минимум два раза. Впервые шайба влетела в ворота Сергея Бобровского в середине второго периода, когда Алекс Киллорн здорово смахнул шайбу после броска Михаила Сергачева. Правда, радость канадского ролевика, который никак не может отличиться в этом плей-офф, была недолгой. Главный тренер «Флориды» Эндрю Брюнетт уже какой раз по ходу этой серии взял челлендж, а судьи после долгого просмотра кино пришли к выводу, что за несколько секунд до гола «Болтс» шайба покинула пределы площадки, коснувшись заградительной сетки. И, похоже, первым неладное разглядел Джонатан Юбердо, не сумевший помешать выстрелу российского защитника.

«Окей, проехали. Играем дальше, воткнем еще», — будто бы произнес коллективный разум «Молний», которые уже через полторы минуты вновь взорвали домашнюю арену. Выигранное Энтони Сирелли вбрасывание — мгновенный резкий бросок с левой точки под ловушку от Никиты Кучерова — и режиссер трансляции вновь ловит поникшую скамейку «Флориды». Казалось бы, какие тут могут быть вопросы? Но и здесь коуч «Пантерз» углядел нарушение правил, а арбитры уже куда быстрее рассудили, что канадский центр помог себе рукой на вбрасывании.

Люди в полосатых пижамах два раза давали «Флориде» шанс перезагрузиться. Тем не менее, достаточно взглянуть на тепловую карту бросков «Пантерз», чтобы понять, насколько все плохо у них было под воротами. Да, гости практически в два раза перебросали «Тампу». Однако проблема в том, что забить Василевскому нереально без грамотной и непрерывной работы на пятаке, которая у команды Брюнетта отсутствовала на протяжении всего плей-офф. И непонятно, как вообще «Пантеры» собирались забивать лучшему вратарю мира (окей, одному из лучших), если почти все их броски были прямыми и совершенно открытыми для обладателя «Везины».

Кстати, 49 сэйвов позволили двукратному обладателю Кубка Стэнли оформить первый шатаут в этом плей-офф и установить рекорд лиги по количеству сухарей в решающих матчах серии (6), перекрыв достижения легенды «Детройта» Криса Осгуда и звезды довоенной НХЛ Клинта Бенедикта. Но куда важнее то, что по числу кубковых игр «на ноль» Василевский сравнялся с Евгением Набоковым (7) и вышел на первое место по этому показателю среди россиян.

Зоны заблокированных бросков.
Тепловая карта незаблокированных бросков.

И разве удивился кто-нибудь тому, что «Флорида» так и не забила, а «Тампа» на 46-й минуте все-таки размочила Бобровского. Только взгляните, по какой траектории залетела похоронная шайба «Молний» после шального наброса Зака Богосяна. Что это, если не компенсация за два отмененных гола от госпожи удачи? И, кажется, российский голкипер «Пантер» — единственный, кто не заслуживал такой бесславной развязки. Вся боль второй команды из Санрайза — в его глазах.

В итоге за 14 минут гости не сумели организовать хотя бы один по-настоящему опасный навал на ворота Василевского, а «Тампа» подтвердила бесконечно любимую тренерами истину — «Не хочешь пенять на судей? Просто будь на голову сильнее и забей на одну больше, чем соперник». «Флорида» же доказала другой не менее важный тезис — пройти дальше второго раунда с кучей регулярочных мальчиков-зайчиков, исчезающих при отсутствии чистого льда, и собранной по остаточному принципу обороной нереально. Интересно, были ли в карьере Джона Купера более легкие 4:0?

Андрей Василевский (хоккей)
Никита Кучеров
Сергей Бобровский
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
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Кучеров моложе Овечкина на восемь лет, но уже опередил его по очкам в плей-офф
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Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 2
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
3 - 5
3. Эдмонтон - Калгари
4 - 1
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
5. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
1 - 2
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
2 - 1
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
2 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
3 - 1
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
5. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
2 - 1
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
3 - 1
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
2 - 5
4. Сент-Луис - Колорадо
3 - 6
5. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
3 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 4
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
5 - 1
4. Тампа-Бэй - Флорида
2 - 0
0 - 4
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
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4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
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5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
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5 - 1
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Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 23
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 10 23
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 10 19
И Г
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 10 10
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 10 10
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 6 1.72
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

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