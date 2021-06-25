Потрясающий успех канадцев.

НХЛ. Кубок Стэнли. 1/2 финала. Шестой матч

«Монреаль» — «Вегас» — 3:2 ОТ (1:1, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Уэбер — 1 (бол.), 14:06 — 1:0. Смит — 3 (Теодор, Карлссон), 14:54 — 1:1. Кауфилд — 4 (Эдмундсон, Питри), 29:36 — 2:1. Мартинес — 4 (Пьетранджело, Карлссон), 41:08 — 2:2. Лехконен — 3 (Дано, Галлахер), 61:39 — 3:2.

Вратари: Прайс — Ленер.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 32 (8+13+10+1) — 39 (10+12+15+2).

25 июня. Монреаль. Centre Bell.

Счет в среии: 4-2.

Уверенная выездная победа в пятом матче подарила «Монреалю» возможность завершить серию в свою пользу на глазах своих болельщиков и выйти в первый за 28 лет финал Кубка Стэнли. Главный тренер «Вегаса» Питер Дебур вновь решил удивить всех выбором вратаря. В сегодняшнем матче первым номером «Рыцарей» был выбран Робин Ленер, пропускавший последнюю встречу.

Первый период показал, что команды нацелены в первую очередь на защиту собственных ворот, нежели на атаку чужих. «Вегас», в начале плей-офф переигрывающий своих противников за счет физического превосходства, с каждым матчем из-за усталости все больше лишался своего преимущества, поэтому уже не летел вперед сломя голову как в матчах против «Миннесоты» или «Колорадо». «Монреаль» же настолько уверен в мощи своего вратаря Кэри Прайса, что способен подолгу обороняться в ожидании того самого голевого момента. На 15-ой минуте «Хабс» во второй раз в матче оказались в большинстве и тут же наказали игроков «Вегаса» за расслабленную игру в своей зоне. Защитник гостей Алек Мартинез грубо ошибся при выбросе шайбы из своей зоны, чем тут же воспользовался Ши Уэбер, эффектным щелчком поразивший угол ворот Ленера.

К счастью болельщиков «Вегаса», их любимцы почти сразу смогли восстановить равенство в счете. Райли Смит мастерски подставил клюшку после наброса от Ши Теодора.

Второй период также запомнился равной игрой в ожидании ошибок противника. У «Голден Найтс» было две возможности в виде игры в большинстве, но игроки «Канадиенс» на протяжении всей серии показали образцовую игру в неравных составах, ни разу не позволив противнику поразить ворота Прайса. А сами отличились еще раз. Чемпион мира среди молодежи Коул Кофилд на входе в чужую зону идеально обработал передачу Джоэла Эдмундсона, обошел защитника и с близкого расстояния поразил ворота Ленера.

В самом начале третьего периода счет во второй раз в матче стал равным. Виновник первого гола в свои ворота Алек Мартинез сполна реабилитировался за ошибку, оказавшись первым на добивании после броска Пьетранжело.

Остаток матча прошел с четким ощущением, что исход противостояния решит одна единственная шайба, но в основное время командам больше не удалось записать на свой счет результативных действий. «Вегас» перешел на позиционные атаки, постоянно напрягая защитников и вратаря «Хабс». Кэри Прайс — главная звезда клуба из Канады, провел очередной выдающийся матч, и его сэйв после броска Макса Пачиоретти стал началом голевой атаки, после серии точных передач завершившейся точным броском Арттури Лехконена.

«Монреаль» последней из команд НХЛ вышел в плей-офф, сенсационно прошел «Торонто"и «Виннипег», за счет почти безошибочной игры оказался сильнее «Вегаса» и впервые за 28 лет вышел в финал Кубка Стэнли. В 1993 году «Хабс» со счетом 4-1 оказались сильнее «Лос-Анджелес Кингс» с Уэйном Гретцки в составе. Эта победа на данный момент остается последней для канадских команд, и в этом необычном сезоне у «Монреаля», наконец, есть неплохие шансы привезти главный трофей на родину хоккея. Соперником «Канадиенс» по финалу станет победитель пары «Тампа» — «Айлендерс», седьмая игра противостояния пройдет 26 июня в 3:00 по московскому времени.