Он выиграл две Олимпиады, и с ним дрался даже Дацюк. Про Перри все забыли, но он тащит «Монреаль» в плей-офф

История легендарного ветерана.

«Постоянная заноза в заднице для соперника. Любить его можно только в своей команде». Именно так в прошлом сезоне главный тренер «Далласа» Рик Боунесс говорил о своем нападающем Кори Перри. Два года назад руководство «Анахайма» выкупило контракт легенды клуба и посчитало, что форвард уже не в состоянии полноценно помочь команде.

Как оказалось, Перри еще в порядке. Сперва канадец стал любимцем болельщиков в Техасе, а теперь отлично справляется с этой ролью в Монреале и может сыграть во втором финале Кубка Стэнли подряд. Даже в свои 36 лет нападающий искренне любит хоккей и является достойным примером для молодежи. Поразительно как с возрастом член «тройного золотого клуба» не потерял мотивацию, а в «Монреале» стал одним из самых полезных хоккеистов.

Снова в строю

«После «Далласа» у меня долго не было предложений, и я не знал, как сложится мое хоккейное будущее. К счастью, с теми, кто умеет ждать, иногда случается хорошее, и мне посчастливилось получить звонок. Мне сразу сказали, что, вероятно, я начну с состава запасных и буду постепенно подниматься наверх. Я ответил: «Нет проблем. Я приду и сделаю все, как вы считаете нужным», — говорил Перри после подписания однолетнего контракта с «Канадиенс» на 750 тысяч долларов.

В итоге канадский клуб не прогадал. Хотя бы из-за того, как сейчас складываются дела команды в матчах на вылет. Четвертое звено с Джоэлем Армией, Эриком Стаалом и Кори Перри работает максимально эффективно и стало одним из важнейших элементов игры «Монреаля». Действовать в одном сочетании они стали с концовки первого раунда, а за весь плей-офф на троих набрали уже 25 очков.

«В протоколе ребята указаны четвертым звеном, но это определенно не четвертая тройка. Они проводят для нас длинные смены и контролируют шайбу в чужой зоне. И все они прекрасно используют габариты на благо команды. Парни демонстрируют свои сильные стороны, играя просто великолепно», — говорит форвард «Канадиенс» Брендан Галлахер. Интересно, что в этом сочетании нет никого ниже 190 см, что помогает тройке продавливать соперника и играть более агрессивно.

На счету Перри 9 (3+6) баллов в 16 сыгранных матчах плей-офф. Канадский ветеран выходит на лед и в большинстве, а в прошлой игре с «Вегасом» в неравных составах помог отличиться молодому таланту Коулу Кофилду.

Перри на опыте умеет решать и ключевые моменты. В седьмом матче серии против «Торонто» в первом раунде Кори забил победный гол. Кроме того, шайба, заброшенная в большинстве после подправления броска Ника Сузуки, позволила Перри стать вторым в списке самых возрастных игроков «Канадиенс», забивавших в седьмых матчах плей-офф. Сделал он это в 36 лет и 15 дней.

Забавно, что еще 11 января «Монреаль» поместил Перри на драфт отказов. Теперь руководство клуба точно довольно, что канадского форварда никто не забрал.

Лидерские качества

Слово «боец» максимально подойдет для того, чтобы описать характер этого ветерана. Очень показательный момент произошел в третьем матче серии против «Вегаса». В овертайме Перри получил по лицу от Джонатана Маршессо, истек кровью, но через пять минут его команда одержала победу. Кори не зацикливался на своем состоянии и вышел поздравить партнеров, даже толком не остановив кровотечение.

A bloodied Corey Perry comes out to congratulate his teammates on the win pic.twitter.com/XGGKRlOHuB — Brady Trettenero (@BradyTrett) June 19, 2021

Безусловно, канадец сам считается грязным игроком, и не без оснований. Тем не менее Перри неоднократно демонстрировал, что честь для него не пустой звук. Чего только стоит инцидент с Джоном Таваресом в первом раунде. Капитан «Торонто» попал под силовой прием Бена Чиаро, а после падения на лед форвард оказался прямо на пути Перри, который не успел уйти от столкновения и попал Таваресу коленом в лицо.

Умысла в действиях форварда «Монреаля» не было, но ему все равно пришлось ответить за выведение Тавареса из строя. В качестве телохранителя выступил Ник Фолиньо, вызвавший Перри на дуэль. 36-летний канадец, на котором не было лица после случившегося, принял вызов соперника, но даже не попытался атаковать в ответ.

«Ник Фолиньо подъехал ко мне и сказал: «Давай уладим это сейчас. Я знаю, что это случайность, но это наш капитан». Таварес поймал силовой, а я выходил из зоны. Затем он стал падать, а я попытался перепрыгнуть и мое колено, к сожалению, попало в голову. Я просто не знаю, что еще мог сделать в тот момент. Это очень неудачное стечение обстоятельств, и я надеюсь, что с Джоном все будет хорошо», — сказал Перри после случившегося.

Интересно, что в свое время с Кори подрался даже Павел Дацюк. В заокеанской карьере легендарный россиянин дрался дважды, и оба раза — в матчах с «Анахаймом». В 2009 году он проиграл Скотту Нидермайеру, но год спустя отыгрался на Перри.

Плей-офф — любимое время

В последние годы регулярные чемпионаты даются Перри непросто. Возможно, возрастной форвард просто бережет свои силы, зная, что в плей-офф придется работать на максимуме возможностей. В 57 матчах прошлого сезона за «Даллас» ветеран набрал 21 (5 + 16) очко, что стало вторым худшим результатом в его карьере, но в кубковых играх он действовал очень полезно, выполнял много черновой работы и выбил 9 (5 + 4) баллов. Кроме того, Перри забил гол во втором овертайме пятого матча финала Кубка Стэнли против «Тампы». В итоге его команде это не помогло, но канадец отдал все силы, чтобы подарить техасцам шанс и оставить «Старз» в игре.

«Когда ты добираешься до таких стадий, опытные бойцы крайне необходимы. Нужны парни, которых не пугают экстремальные ситуации. Кори Перри — из этой категории. Что происходило в регулярном чемпионате, не имеет никакого значения. Когда он оперирует внутри кругов вбрасывания и на пятаке, с ним чрезвычайно сложно совладать. Он большой, сильный, читает игру, удерживает шайбу и вообще обладает удивительным терпением. Если молодой парень, завладевший шайбой в трафике на пятаке, десять раз ее выбросит, то Кори готов бесконечно ждать нужного момента», — говорил главный тренер «Далласа» Рик Боунесс.

Опыта у Перри действительно не занимать. Он выиграл две олимпиады (2010, 2014), чемпионат мира (2016), брал Кубок Стэнли с «Анахаймом» в 2007 году, а в 2011-м пополнил свою коллекцию «Морис Ришар Трофи» и «Харт Трофи». Сейчас Перри находится в одном шаге от второго подряд финала Кубка Стэнли. И самое главное — форвард не отбывает номер.

«Это одно из самых сложных решений, которые я принимал за 44 года в НХЛ. В течение 14 лет Кори отдавал клубу все, что у него было, никогда не уступая ни дюйма соперникам. Его способность забивать никогда не вызывала сомнений, но больше всего его отличала воля к победе», — говорил два года назад генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей. Тогда у 34-летнего нападающего оставалось два года по восьмилетнему контракту, который он подписал 18 марта 2013 года, но руководство клуба решило выкупить соглашение.

Травмы тоже сделали свое дело. В сентябре 2018-го, за неделю до старта сезона, Перри на полгода вылетел из-за повреждения колена. Уже тогда многие списали его со счетов, но канадец по-прежнему демонстрирует страсть к своему любимому делу. Пока сказка «Монреаля» продолжается, и, кто знает, может, именно 36-летний Перри, станет главным творцом ее воплощения в реальность. Уйти на пенсию с двумя Кубка Стэнли — лучшего сценария не придумаешь.