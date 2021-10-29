Секс-скандал в НХЛ: лучший клуб сезона уволил тренера из-за событий 11-летней давности

Джоэль Кенневилль покинул «Флориду».

Джоэль Кенневилль всё-таки лишился поста главного тренера «Флориды» из-за секс-скандала в «Чикаго», с которым специалист трижды выигрывал Кубок Стэнли. В победном для «Блэкхоукс» сезоне-2009/10 незадолго до финала произошёл инцидент, в котором участвовал видеотренер команды Брэд Олдрич — его обвинили в сексуальных домогательствах в отношении к одному из игроков клуба.

Впоследствии было доказано, что контакт действительно был. Игрок заявил, что согласия не давал, в то время как Олдрич утверждал, что всё происходило по взаимному согласию.

Ранее пост генерального менеджера «Чикаго» покинул Стэн Боумэн, который занимал аналогичную должность , а клуб был оштрафован на крупную сумму. Кайл Бич — пострадавший в этом скандале говорил следующее:

«Сейчас в опубликованном заявлении Боумэн цитирует Кенневилля. Я не могу воспроизвести цитату тренера дословно, но ее суть сводится к тому, что плей-офф, борьба за Кубок Стэнли важнее, чем сексуальное насилие. Не могу в это поверить! Это неправильно, я не могу принять такое.

Я знаю, что было в кабинете Джоэля Кенневилля. Он просто не может отрицать тот факт, что знал о случившемся со мной, Стэн Боумэн просто не мог выдумать то, что процитировал, говоря о человеке, который так долго и плодотворно работал на благо клуба", — заявил нападающий в интервью TSN.

(Надежда Тонконог)