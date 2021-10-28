Россия может не дождаться к Олимпиаде своего суперфорварда. Кучеров вернется на лед не скоро

Обзор дня Алексея Шевченко.

Вратарь

Сказать, что «Динамо» удивило последней сделкой, — это значительно смягчить описание реакции. Московский клуб дал два года одностороннего контракта вратарю Ивану Кульбакову. Очень тяжело уловить смысл этого подписания. Нет-нет, Иван весьма приличный вратарь. Но лучше ли он Ивана Бочарова? Не уверен. Может быть, эта замена Александру Еременко? Но ветеран в качестве бэкапа ничем себя не скомпрометировал. Несмотря на возраст, задачу он выполняет, к нему никаких вопросов. В клубе взяли вратаря, который у них уже есть. Менеджеры копируют схему «Северстали», когда в команде два одинаковых голкипера, а главный тренер просто собирается угадать. Но Андрей Разин это делает от безденежья, у него другого выхода нет. У бело-голубых средства есть, но, видимо, есть кризис управления.

Кульбаков — приличный голкипер. В свое время он поехал в Северную Америку, пытался пробиться в НХЛ, но барахтался между АХЛ и ECHL. Потом решил вернуться, но в родном минском «Динамо» к нему отнеслись не очень тепло. Долго просматривали, затем выбрали других людей, и это не принесло счастья. Кульбаков поиграл в ВХЛ, без особого успеха в «Сочи» и «Ижстали», а в нынешнем сезоне вообще оказался невостребованным. Я бы, кстати, не слишком переоценивал его неплохой просмотр в Подольске. Три матча при двух победах ни о чем не говорят. Эмоции, доверие, команда собралась. Новичок динамовцев ничем не сильнее Бочарова. И у него были плохие игры даже в ВХЛ. Если менеджеры бело-голубых думают, что решили вратарский вопрос, то они ошибаются. По крайней мере, решать его надо было кардинально, приглашая какого-нибудь сильного легионера. А так они остались при своих, но сейчас неуютно себя почувствуют Бочаров и Еременко.

Проблема

Матч между рижским «Динамо» и СКА должен был закончиться разгромом хозяев, но питерцы довели его до серии буллитов, где, впрочем, победили. Не стал бы ругать команду Валерия Брагина. Это из той же серии, когда «Салават Юлаев» проигрывает «Северстали». Сейчас ко всем клубам нужно относиться серьезно, пренебрежительного отношения не простит никто. И требуется предельная концентрация до последних минут в любом матче.

Но сказать бы хотелось о другом. На 43-й минуте Валерий Брагин заменил Ярослава Аскарова. К тому моменту питерский вратарь пропустил три шайбы после 16 бросков, но дело даже не в цифрах. Две шайбы были легкими, еще в одном моменте молодой голкипер мог бы сыграть надежнее. Слышал, что в Санкт-Петербурге построили подготовку Ярослава так, чтобы он подошел в оптимальной форме к молодежному чемпионату мира. Если такой план есть, то за два месяца до турнира он явно не приносит плодов. Аскаров нервничает, играет очень нестабильно, а постоянные тренировки не приносят ожидаемого результата. Хоккеисту явно не хватает игровой практики. Он выглядит неуверенным и слишком суетливым. Да, иногда получаются неплохие матчи, но это совсем не то, что требуется на крупном и коротком турнирах. Болельщики, полевые игроки, тренеры должны верить, что вратарь, появившийся на льду, проведет лучший матч. Но глядя на Ярослава, думаешь лишь о том, как бы он не допустил ляп.

За два месяца Ярослав провел пять неполных матчей, и всего два в ВХЛ. Да, был «сухарь» в высшей лиге, но это было 15 сентября. Все остальное время Аскаров сидит в запасе и тренируется. В ноябре и декабре он должен много играть. Если в КХЛ не верят, то пусть отдают ему все матчи в Высшей лиге, привлекают в МХЛ. Но нынешняя ситуация очень сильно тревожит. Заменить Ярослава некем, у всех его конкурентов либо мало опыта, либо дела идут ничуть не лучше. Сейчас главный — Захар Виноградов из «Бурана». Но он никогда не играл в Северной Америке и не выступал на соревнованиях, где трибуны могут поменять ход матча.

Операция

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров перенес операцию. Говорят, что удачно, сроки восстановления прежние — 8-10 недель. Будем исходить из пессимистического сценария. Кучеров начнет тренироваться по полной программе в последних числах декабря. Неделя на то, чтобы прийти себя и вернуться в стартовый состав. Так-то для олимпийской сборной страны (которая едет в Пекин, а не для команды Игоря Ларионова) все достаточно неплохо. У Кучерова будет много сил, хоккеист не успеет устать, так что Алексей Жамнов вполне может рассчитывать на сильного нападающего.

Но у нас обязательно должен быть «план Б». Например, тренеры сборной обязаны учитывать, что Кучеров плохо перенесет восстановление. Речь даже не о прооперированном пахе, а о том, что не выдержат другие части тела. Не будем забывать и про то, что перед турниром Никита будет играть практически целый месяц, а сейчас его состояние таково, что он снова может получить повреждение. Мы знаем, кем его заменить? Ведем переговоры с игроками, которые бы четко понимали, что они — запасной вариант? Да и вообще, когда нам хотя бы примерно обрисуют идеальный состав команды, чтобы мы понимали основу?

Но есть моменты, которые позволяют спокойно относиться к возможному отсутствию Никиты. Владимир Тарасенко набирает потрясающую форму, улыбается, снова чувствует вкус к игре и способен закрыть позицию опасного форварда, который может делать результат. Осталось дождаться, чтобы Тарасенко дал согласие на участие в турнире.