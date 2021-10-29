«Флорида», начавшая сезон с 7 побед, рассталась с главным тренером из-за скандала

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль покинул свой пост по собственному желанию. После сегодняшней встречи с руководством НХЛ специалист принял решение уйти в отставку.

«После опубликования отчета о расследовании секс-скандала, мы сделали тщательный анализ информации. Само собой разумеется, что поведение, описанное в этом отчете, вызывает беспокойство и непростительно. Это прямо противоречит нашим ценностям как организации и тем, что отстаивает «Флорида». Никому никогда не придется терпеть то, что испытал Кайл Бич во время и долгое время после его пребывания в «Чикаго». Проще говоря, он потерпел неудачу. Мы ценим его храбрость и смелость, которые он проявил», — отметил президент и генеральный директор клуба Мэтт Колдуэлл.

В сезоне-2021/22 «Флорида» одержала 7 побед в 7 матчах и занимает первую строчку в Восточной конференции.