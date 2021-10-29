НХЛ поддержала «Флориду» в решении расстаться с Кенневиллем

НХЛ выступила с официальным заявлением по поводу отставки главного тренера «Флориды» Джоэля Кенневилля. Специалист покинул свой пост по собственному желанию после сегодняшней встречи с руководством НХЛ по поводу секс-скандала.

«Национальная хоккейная лига соглашается с сегодняшним решением Джоэла Кенневилля уйти в отставку с поста главного тренера «Флоридs». В своей прежней роли главного тренера «Чикаго» он был среди тех, кто неправильно отреагировал на иск бывшего игрока Кайла Бича о сексуальном насилии в 2010 году против тогдашнего тренера клуба Брэда Олдрича. И после встречи с мистером Кенневиллем, которая состоялась сегодня днем в моем офисе, все стороны согласились с тем, что более неуместно продолжать работать главным тренером «Флориды».

Я восхищаюсь Кайлом Бичем за его смелость в выступлении, я потрясен тем, что его так плохо поддержали после первоначального заявления и за 11 лет, прошедших с тех пор, поэтому прошу прощения за все, что он пережил.

Мы благодарим организацию «Пантерз» за работу с нами, чтобы обеспечить соблюдение тщательного процесса. Учитывая результат, в настоящее время нет необходимости в каких-либо дальнейших действиях со стороны НХЛ в отношении Кенневилля. Однако, если он пожелает повторно вступить в лигу в каком-либо качестве в будущем, мне потребуется заранее встретиться с ним, чтобы определить подходящие условия", — цитирует пресс-служба лиги комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна.

Statement from NHL Commissioner Gary Bettman on the resignation of Joel Quenneville. pic.twitter.com/1KjdI2SKOL — NHL Public Relations (@PR_NHL) October 29, 2021

В сезоне-2021/22 «Флорида» одержала 7 побед в 7 матчах и занимает первую строчку в Восточной конференции.