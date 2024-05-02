«Даллас» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Даллас» выиграл у «Вегаса» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:2. «Старз» вышли вперед в серии — 3-2.

Шайбы у «Далласа» забросили Евгений Дадонов, Мэтт Дюшен и Джейсон Робертсон. У «Голден Найтс» голами отличились Марк Стоун и Уильям Каррье.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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