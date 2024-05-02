Павлышев забросил шайбу в матче плей-офф АХЛ за фарм-клуб «Лос-Анджелеса»

«Онтарио» в первом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Абботсфорд» со счетом 3:1.

В составе фарм-клуба «Лос-Анджелес» заброшенной шайбой отличился форвард Никита Павлышев и стал второй звездой встречи.

На данный момент 27-летний россиянин набрал 1 (1+0) очко в трех матчах плей-офф. В регулярном чемпионате АХЛ Павлышев провел 29 матчей и набрал 10 (6+4) очков.