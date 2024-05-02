«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча

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«Эдмонтон» переиграл «Лос-Анджелес» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:3. «Ойлерз» выиграли серию — 4-1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

Немецкий форвард Леон Драйзайтль оформил дубль, а защитник Эван Бушар сделал три голевые передачи. Российский защитник «Кингз» Владислав Гавриков отметился одной голевой передачей.

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