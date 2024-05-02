Соколов отметился первым голом в плей-офф за фарм-клуб «Оттавы»

«Бельвиль» в первом матче второго раунда плей-офф АХЛ обыграл «Кливленд» со счетом 2:1.

В составе фарм-клуба «Оттавы» форвард Егор Соколов забросил одну шайбу.

На данный момент на счету 23-летнего россиянина 2 (1+1) очка в 4 матчах плей-офф АХЛ. В регулярном чемпионате Соколов набрал 46 (21+25) очков в 71 встрече.