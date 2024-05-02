Бабаев: «В вылете «Тампы» нет никакой неожиданности»

Известный агент Шуми Бабаев прокомментировал вылет «Тампы» из плей-офф НХЛ после поражения от «Флориды» со счетом 1-4 в серии.

«В этом нет никакой неожиданности. Мы видим, что у «Тампы» состав не молодеет. А «Флорида» в последние годы играет очень сильно, Сергей Бобровский проводит хороший сезон и выступает на высоком уровне. Как я понимаю, там будут перестраивать команду, она стареет. В «Тампе» что-то будет происходить, какие-то изменения», — цитирует «РБ Спорт» Бабаева.

«Тампа-Бэй», которая выигрывала Кубок Стэнли в 2020 и 2021 годах, второй год подряд проигрывает в первом раунде плей-офф.