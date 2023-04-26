Капризов не набирает очки четыре матча! Его команда провалилась и теперь в шаге от вылета

«Миннесота» проиграла, а «Айлендерс» спасли серию.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Пятый матч

«Даллас» — «Миннесота» — 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)

Голы: Сегин — 4 (бол., Робертсон, Хинтц), 2:22 — 1:0. Робертсон — 2 (бол., Хейсканен, Хинтц), 11:04 — 2:0. Марчмент — 1 (Сегин, Хинтц), 21:19 — 3:0. Делландреа — 1 (п.в., Доми, Сутер), 56:03 — 4:0.

Вратари: Эттингер — Густавссон (54:42 — 54:58, 55:33 — 56:03).

Штраф: 14 — 27.

Броски: 25 (11+7+7) — 27 (5+13+9).

Наши: Дадонов (13.48/2/0) — Капризов (23.11/1/-2).

Даллас. American Airlines Center.

Счет в серии: 3-2.

Серия между «Далласом» и «Миннесотой» переехала в Техас, однако пятый матч «дикари» захотят поскорее забыть. Впервые в нынешнем плей-офф команда Дина Эвасона не смогла забросить ни одной шайбы. Гости закопали себя необязательными ошибками и заработали в сумме 25 минут штрафа. Учитывая, что на данный момент у «Старз» второй процент реализации большинства, хозяева были только рады такому сценарию.

С самого начала матч для гостей не задался. Уже на второй минуте первого периода произошел эпизод, который во многом повлиял на ход игры. Маркус Фолиньо жестко встретил Радека Факсу и попал тому в колено. Форвард «Далласа» вынужден был отправиться в раздевалку, но через десять минут вернулся на лед. Фолиньо же получил матч-штраф и подставил своих партнеров. Впрочем, делать глупости ему не привыкать.

В предыдущей встрече Маркус получил две минуты штрафа за блокировку и двухминутное удаление за подножку. В итоге два численных преимущества реализовал Тайлер Сегин. Фолиньо не стал молчать и прошелся по работе судей: «Это какая-то шутка, не имеющая никакого смысла. Не должно быть штрафа за подножку, когда ты чисто попал в парня. Это дерьмо собачье!». Неудивительно, что сегодня арбитры не стали церемониться с канадцем.

У «Далласа» нет никаких проблем с розыгрышем большинства и хозяевам понадобилось несколько секунд, чтобы распечатать Филипа Густавссона. Здорово на пятаке сработал Сегин и для него это уже четвертая шайба в нынешнем розыгрыше плей-офф. Только ленивый не критикует канадца в последние годы, но, судя по всему, он наконец-то решил доказать, что не стоит списывать его со счетов раньше времени.

Техасцы полностью превзошли соперника в первом периоде, а «Миннесота» нанесла за этот игровой отрезок всего пять бросков. Защитник «дикарей» Джейк Миддлтон также подвел своих партнеров и оставил их в меньшинстве. В итоге Джейсон Роберстон увеличил преимущество хозяев, а его команда снова продемонстрировала высший класс. На первое большинство у «Старз» ушло восемь секунд, а на второе -17. «Миннесоте» пора делать выводы.

После перерыва гости вышли на лед разозленными, но эмоции эти снова конвертировались не в то, что нужно. Команда продолжала удаляться и жестко действовать против соперника. У «дикарей» 32 силовых приема за матч и это почти в два раза больше, чем у «Далласа». Техасцы не особо отвечали на такую борьбу, да и ситуация не сильно обязывала. Уже на первой минуте второго периода Мэйсон Марчмент сделал счет 3:0.

«Миннесота» добавила в атаке, выдала несколько неплохих игровых отрезков, но реализация подвела команду. Большинство не работало (0 из 3), много бросков пришлись мимо, а Кирилл Капризов всего один раз попал в створ. В плей-офф прошлого сезона российский форвард отметился 8 (7+1) очками в шести матчах, а сейчас в его активе всего 1 (1+0) балл. Не сказать, что Кирилл совсем незаметен, но, безусловно, от него ждут намного большего.

Дин Эвасон за пять минут до окончания третьего периода снял голкипера, но активного навала не получилось. Тай Делландреа поразил пустые ворота и поставил в матче точку. Голкипер Джейк Оттинджер отразил все 27 бросков и был признан первой звездой встречи. Второй стал Роопе Хинц, который во второй игре подряд записал на свой счет ассистентский хет-трик. Положению «Миннесоты» сейчас не позавидуешь. Права на ошибку больше нет.

Сорокин дает команде шанс

«Каролина» — «Айлендерс» — 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

Голы: Энгвалль — 1 (Нельсон), 10:27 — 0:1. Нельсон — 2 (Энгвалль, Палмиери), 23:16 — 0:2. Штястны — 2 (Чатфилд, Пулюярви), 33:10 — 1:2. Барзал — 2 (Хорват), 38:05 — 1:3. Ахо — 3 (Джарвис, Котканиеми), 50:28 — 2:3.

Вратари: Раанта (57:22) — Сорокин.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 36 (11+13+12) — 22 (5+12+5).

Наши: — - Романов (17.31/0/0).

Роли. PNC Arena.

Счет в серии: 3-2.

«Айлендерс» героически забрали выездной матч против «Каролины». В атаке у гостей ожидаемо мало, что получалось, но свои немногочисленные моменты они реализовали. Уже в начале второго периода «ураганы» уступали в две шайбы и чуть не лишились Себастиана Ахо. После броска Пьерра Энгвалла шайба попала в лицо финскому форвард, после чего Брок Нельсон эффектно добил ее в ворота. Ахо вынужден был отправиться в раздевалку, но в игру все-таки вернулся.

Себастиан даже отметился голом в концовке встречи, который обострил интригу, но так ничего и не решил. Автором победной шайбы «Айлендерс» стал Мэттью Барзал, который совсем недавно восстановился после травмы. Это его второй гол в текущем плей-офф. Илья Сорокин провел классный матч и отразил 34 броска. Именно его сэйвы помогли команде не растерять преимущество и вернуть серию в Нью-Йорк. Сложно поверить, что «островитянам» удастся забрать еще две игры, но «Каролина» умеет преподносить сенсации со знаком минус.