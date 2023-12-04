«Суперзвезда». Панарин подарил Нью-Йорку первый домашний хет-трик за «Рейнджерс»

Российский форвард продолжает восхищать.

«Хлеб с маслом»

Артемий Панарин стал первой звездой домашнего матча «Рейнджерс» с «Сан-Хосе» (6:5). «Шаркс» после кошмарного начала регулярного чемпионата сейчас более опасны, калифорнийцы на льду одной из лучших команд лиги дважды выходили вперед и сократили отставание до минимума в концовке. Российский форвард забил дважды в первом периоде, в третьем оформил хет-трик и заставил публику «Мэдисон-сквер-гарден» бросать кепки на лед, а затем добавил решающую передачу.

Звено Панарина было на льду, когда «Сан-Хосе» открыл счет в контрвыпаде. Россиянин в ответ начал с гола в большинстве, когда после паса Мики Зибанежада и смещения слева в центр прошил вратаря Маккензи Блэквуда броском через трафик со средней дистанции и звоном штанги. На дубль форварду хватило 4 минуты 11 секунд, он приехал на пятачок и сыграл на добивании после выезда из-за ворот Винса Трочека и спасения голкипера.

Хет-трик был выписан в похожем стиле, когда 10-й номер снова включился в рубку на пятачке и полез добивать шайбу в атаке с участием Трочека и Джонни Бродзински. Бонус — смена, в которой Артемий и Джейкоб Труба отборолись у борта и на синей линии и организовали победный гол К'Андре Миллера. Лидерство в счете «плюс три» пригодилось, потому что «Шаркс» снова подобрались к хозяевам и оказались рядом после первого гола в сезоне вернувшегося после травмы Александра Барабанова.

«Хлеб с маслом», — так «Рейнджерс» подписали в соцсетях фото Панарина и Трочека в раздевалке. На сайте НХЛ материал о матче получил заголовок «Хлеб-трик».

«Надеюсь, сможем играть так весь год»

Панарин оформил первый хет-трик в этом сезоне, пятый за карьеру в регулярном чемпионате НХЛ, третий в составе «Рейнджерс» и еще третий на льду «Медисон-сквер-гарден». До этого россиянин забивал три гола за игру на легендарной арене Нью-Йорка в составе своих предыдущих клубов — «Чикаго» (17 февраля 2016 года) и «Коламбуса» (20 марта 2018-го). В форме «Рейнджерс» до этого дня форвард оформил хет-трик в гостевой игре с «Сан-Хосе» (12 декабря 2019-го) и сделал покер плюс передачу на выезде с «Каролиной» (11 февраля 2023-го).

На старте сезона Панарин набирал очки в 15 матчах подряд и обновил рекорд для «Рейнджерс» и всех россиян в истории НХЛ. Артемий продолжает обновлять или повторять другие личные и клубные достижения. Теперь форвард в том числе стал третьим игроком ньюйоркцев с 10-матчевой результативной серией с начала сезона в домашних матчах (18 очков, 7 голов и 11 передач) — в этом он присоединился к Майку Роджерсу (15 игр, 1983/84) и Уэйну Гретцки (10, 1996/97).

«Это отличное чувство, но мы стараемся и должны быть более собранными. Мы просто потеряли концентрацию, начали играть назад и поперек, как в предсезонном матче, так что точно должны играть лучше», — сказал Панарин после матча.

Артемий также заметил: «У нас есть глубина [состава] в команде. Мы выглядим очень хорошо прямо сейчас. Надеюсь, сможем играть так весь год».

«Считаю его элитным хоккеистом»

Панарин входит в число самых результативных игроков сезона НХЛ — 35 очков (15 голов, 20 передач) в 23 матчах. В списке бомбардиров лиги лидирует другая российская звезда — Никита Кучеров из «Тампы» в начале декабря вышел на отметку в 40 (15+25) очков в 24 матчах. В «Рейнджерс» за Артемием идут Трочек, Крис Крайдер (по 22 очка) и Зибанежад (19).

«Он суперзвезда. Иногда лишает тебя дара речи. Очень рад, что он в нашей команде», — сказал Зибанежад о Панарине после матча.

Перед сезоном были вопросы, как 32-летний неординарный форвард освоится в системе Питера Лавиолетта. После трех лет в «Вашингтоне» о специалисте «старой школы» не очень корректно отзывался Евгений Кузнецов. Лучший бомбардир «Рейнджерс» во время предсезонки говорил, что предложенная игра «напоминает русский хоккей». В регулярке креативный форвард при прежнем умении найти партнеров стал больше бросать и забивать.

«Он всегда был очень хорошим игроком, на самом деле считаю его элитным хоккеистом. Но когда смотришь на него день за днем, когда видишь, как он играет и какие вещи делает, думаю, начинаешь ценить его больше», — сказал Лавиолетт.

Тренер также заметил о матче в целом: «Это была та еще игра. Мне нравится, как мы действовали после возвращения с выезда. Можно было подумать, что при 6:3 все закончилось, но это не так. Мы могли сыграть чуть лучше в концовке, но парни на самом деле усердно бились и добыли победу. Если бы эта игра закончилась 6:3, возможно, не было бы этих вопросов. Я действительно думал, что третий период был лучшим для нас. Эти пропущенные голы в концовке отбросили нас назад, появился другой привкус, но мы сделали перезагрузку и довели дело до конца».

«Рейнджерс» собрали две победы за выходные — в субботу они перевернули гостевую игру с «Нэшвиллом» (4:3). Клуб из Нью-Йорка выиграл 18 из 23 матчей и с 37 очками вышел на первое место в лиге в конкуренции с «Бостоном» и «Вегасом».

Артемий Панарин с вратарем Джонатаном Куиком и Алексисом Лафреньером. Фото USA Today Sports

Эта победа для «Рейнджерс» стала по-настоящему особенной: у франшизы теперь 3000 выигранных матчей регулярного чемпионата в истории. С момента первой у этого клуба из «Оригинальной шестерки» прошло 97 лет 17 дней (с 16 ноября 1926 года). Такой отметки теперь достигли пять команд, ранее рубеж прошли «Монреаль» (сейчас 3536 побед), «Бостон» (3373), «Торонто» (3116) и «Детройт» (3069).

Впереди «Рейнджерс» ждет выезд на матчи с «Оттавой» и «Вашингтоном». Панарин едет в гости к Тарасенко, а затем к Кузнецову и Овечкину.