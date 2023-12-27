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Сегодня, 20:00

Русский чемпион может свергнуть канадского короля. Возьмет ли Кучеров «Арт Росс Трофи»

Никита Кучеров лидирует в бомбардирской гонке НХЛ
Михаил Скрыль
Корреспондент
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Никита Кучеров, Коннор Макдэвид.
Фото «СЭ»
Вмешаться в гонку за звание лучшего бомбардира НХЛ между лидерами «Эдмонтона» и «Тампы» могут также Артемий Панарин, Нэйтан Маккиннон и Джей Ти Миллер.

Борьба за «Арт Росс Трофи» обретает закрученный сюжет. Перед Новым годом в гонке бомбардиров НХЛ двоевластие. Разогнавшийся лидер «Колорадо» Нэйтан Маккиннон наступает на пятки Никите Кучерову. Российский форвард «Тампы» лидирует, но отрыв только в три очка. Такое отставание нагонят моментально, если на пару матчей уйти в тень. Близко к дуэту обладателей Кубка Стэнли Джей Ти Миллер из «Ванкувера». А далее россыпь талантливых форвардов, которые так же играют результативно.

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Шансы Кучерова и Панарина

Шансы на то, что «Арт Росс» впервые с 2019 года получит российский паспорт, как никогда, велики. Феноменально начали регулярку Кучеров и Панарин. Артемий стабильно набирает очки, хотя в последние две недели реже радует выдающимися играми. Зато за сезон только шесть матчей фронтмен «Рейнджерс» закончил без голов и передач. Панарин быстро освоился в схемах Питера Лавиолетта и идет на лучший сезон в карьере. Никогда прежде в НХЛ Артемий не набирал 100 очков.

При нынешнем графике нападающий вполне выбьет сотню и даже больше, если избежит травм. «Рейнджерс» лидируют в Восточной конференции, а Панарин — главная звезда ньюйоркцев. О влиянии россиянина на команду говорит не только лидерство по очкам. Артемий — лучший бомбардир и лучший ассистент «Рейнджерс». При Лавиолетте Панарин чаще использует свой бросок, что разнообразило атакующий потенциал форварда.

Форвард «Тампы-Бэй» Никита Кучеров.
Никита Кучеров.
Фото USA Today Sports

Конкуренты за «Арт Росс» задали великолепный темп. С невообразимой скоростью набирает очки Кучеров. Никита еще и поборется за «Морис Ришар», вручаемый лучшему снайперу регулярки, если продолжит забивать сам, а не только снабжать передачами партнеров. Но все-таки мы привыкли, что лидер «Тампы» — первоклассный дирижер атак. Комбинации, которые Кучеров крутят с Брэйденом Пойнтом и Ником Полом, — высшая хоккейная математика. Оставления шайбы, смена флангов, академичные розыгрыши, тонкие пасы на открытый лед — всем этим радует первое звено «Тампы» в большинстве матчей.

«Лайтнинг» сейчас далеки от машиноподобного образа, как в прошлые сезоны, когда не замечали многих соперников по регулярке. Ослабла глубина состава, а основной вратарь Андрей Василевский вернулся после операции только в середине декабря. Проблемы «Тампы» не мешают Кучерову улучшать статистику. Если даже «Молнии» не стабилизируют игру, то на перспективах Никиты в борьбе за «Арт Росс» это не отразится. Навредить могут только проблемы со здоровьем. В нынешнем сезоне форвард пропустил лишь один матч из-за недомогания. Хочется верить, что старые болячки не напомнят о себе в самый неподходящий момент.

Андрей Василевский против Зака Хаймана в&nbsp;матче &laquo;Эдмонтон&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Тампа&raquo; (4:7) в&nbsp;Эдмонтоне 14&nbsp;декабря. Василевский притормозил Макдэвида. Кучеров первым выбил 50 очков

Фора от Макдэвида

Четыре последних сезона «Арт Росс» прописался в «Эдмонтоне». Три года подряд приз выигрывал Коннор Макдэвид, незамечающий конкурентов в бомбардирской погоне. На старте сезона-2023/24 канадский гений дал фору соперникам, когда попал в лазарет. Потребовалось время, чтобы восстановиться и набрать форму. Непривычно видеть Макдэвида на седьмом месте среди бомбардиров, хотя по среднему показателю Коннор уступает только Маккиннону и Кучерову.

Сейчас лидер «Ойлерз» здоров и продолжает доминировать. Игровые принципы «Эдмонтона» не изменились. Макдэвид и Драйзайтль получают огромное доверие, забирают большинство и ключевые смены. Коннор еще повоюет за очередной «Арт Росс». У форварда феноменальный запас мастерства. Человек, который умеет на площадке все, продолжает разрывать лигу, как и до травмы.

Хоккеист «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Коннор Макдэвид.
Фото USA Today Sports

От сезона к сезону Маккиннон подкрадывается к бомбардирскому олимпу, но в силу разных обстоятельств уступает трон. В планы звезды «Колорадо» вмешивались травмы, ковид и внутридивизионные разборки, да и конкуренты в последние годы стабильно хороши. Разберем сезон-2022/23. Канадец набрал 111 (42+69) очков за 71 матч, но занял только пятое место. Забравший «Арт Росс» Макдэвид насобирал за 82 игры космические 153 (64+89) балла. Уверен, Маккиннон полон мотивации опередить Коннора не только по сумме кэпхита, но и в бомбардирской гонке. Сейчас Нэйтан, безусловно, входит в круг претендентов на приз. И шансы, учитывая фору Макдэвида и роль самого нападающего в «Колорадо», достаточно высоки.

Артемий Панарин (&laquo;Рейнджерс&raquo;). Панарин продолжает погоню за Кучеровым, а «Рейнджерс» разнесли аутсайдера

Нельзя забывать неочевидных героев, которые могут навязать борьбу привычным лицам. Ти Джей Миллер из «Ванкувера» придерживался графика «очко за игру» в прошлом сезоне, а сейчас заиграл еще ярче. Главный тренер «Кэнакс» Рик Токкет преобразил команду. «Ванкувер» неожиданно выбился в лидеры «Запада», а главное, играет в симпатичный хоккей и много забивает. Лучший показатель в лиге (135 голов) — больше, чем у вариативного нападения «Рейнджерс», сбалансированного «Вегаса» и нацеленного на созидание «Колорадо». Не верится, что «Кэнакс» сохранят задор до конца чемпионата. Команда обязана спокойно заходить в плей-офф, но просадки избежать не удастся. Рано или поздно скромнее заиграет и Миллер, равно как и партнеры по клубу — Элиас Петтерссон и Куинн Хьюз.

Есть вероятность, что по итогам регулярки гегемония Макдэвида закончится и лига узнает нового обладателя «Арт Росс Трофи». Коннор остается одним из главных претендентов на приз, но и конкуренты не сдают позиций. В регулярке еще не сыграли и половину матчей — еще не время для точных прогнозов. Очертания бомбардирской гонки понятны. А вот ее сюжет и развязка совершенно непредсказуемы. По крайней мере, хочется в это верить.

Артемий Панарин
Джей Ти Миллер
Коннор Макдэвид
Никита Кучеров
Нэйтан Маккиннон
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 32 23 9 47
2 Айлендерс 33 16 17 41
3 Филадельфия 33 18 15 40
4 Вашингтон 31 17 14 39
5 Каролина 34 17 17 38
6 Нью-Джерси 32 17 15 36
7 Питтсбург 32 15 17 34
8 Коламбус 35 11 24 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 32 19 13 44
2 Торонто 31 17 14 40
3 Флорида 33 19 14 40
4 Тампа-Бэй 35 17 18 39
5 Детройт 34 16 18 36
6 Монреаль 33 15 18 35
7 Баффало 35 14 21 32
8 Оттава 29 12 17 24
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 20 12 44
2 Колорадо 34 21 13 44
3 Виннипег 32 20 12 43
4 Нэшвилл 34 19 15 38
5 Аризона 33 17 16 36
6 Сент-Луис 33 17 16 35
7 Миннесота 32 15 17 34
8 Чикаго 33 10 23 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 35 23 12 49
2 Вегас 35 21 14 47
3 Лос-Анджелес 30 19 11 42
4 Калгари 34 14 20 33
5 Сиэтл 35 12 23 33
6 Эдмонтон 31 15 16 31
7 Анахайм 33 12 21 24
8 Сан-Хосе 34 9 25 21
Результаты / календарь
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28.12 03:00
Торонто – Оттава
 - : -
28.12 03:00
Тампа-Бэй – Флорида
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28.12 03:00
Рейнджерс – Вашингтон
 - : -
28.12 03:00
Нью-Джерси – Коламбус
 - : -
28.12 03:30
Баффало – Бостон
 - : -
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Айлендерс – Питтсбург
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Сент-Луис – Даллас
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Миннесота – Детройт
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Аризона – Колорадо
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Калгари – Сиэтл
 - : -
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Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 - : -
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Анахайм – Вегас
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 57
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 34 54
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 35 47
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 30 28
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 35 24
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 34 23
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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