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Сегодня, 17:00

Русская суперночь. Три дубля и один хет-трик от наших энхаэловцев

Кирилл Марченко сделал хет-трик за «Коламбус» в матче с «Баффало»
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Никита Кучеров, Кирилл Марченко, Кирилл Капризов.
Марченко (3), Кучеров (2), Капризов (2) и Ничушкин (2) — в огне.

Минувшая ночь выдалась крайне насыщенной для российских хоккеистов: наши парни оформили три дубля и один хет-трик! Три шайбы — на счету форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко, который еще пару лет назад играл в фарм-клубе СКА в ВХЛ.

Егор Чинахов и&nbsp;Кирилл Марченко. В нашем хоккее — новый суперснайпер! Молодой нападающий оформил хет-трик за восемь минут

«Жакеты» — одна из самых русских команд НХЛ, а Марченко сейчас играет в тройке с Егором Чинаховым и Дмитрием Воронковым. И именно Кирилла можно назвать ее лидером. В прошлом сезоне он сыграл не так много, но забросил 21 шайбу, в этом на его счету уже 13 — можно сказать, что в российском хоккее появился новый снайпер.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов начал этот сезон средне, а в последних матчах и вовсе ушел в тень — ноль голов и всего две передачи за шесть игр. Из действий главной звезды «Уайлд» как будто пропал огонь, который всегда выделял его среди остальных. Вот и в матче против «Бостона» он долгое время был незаметен, но в самый нужный момент напомнил о себе и принес очень важную победу своей команде.

Капризов мог отличиться и в начале третьего периода, но на его пути встал Линус Улльмарк. А вот уже ближе к концовке основного времени шведский вратарь помешать уже не мог — Кирилл подкараулил отскок и направил шайбу в пустые ворота. Вскоре Хартман вывел гостей вперед, но удержать преимущество «Миннесота» не сумела — Маршан сравнял счет. Ну а затем настало время Капризова: в овертайме Кирилл вспомнил простое «отдал — открылся» и поехал праздновать победу с командой.

«Миннесота» одержала восьмую победу в 11 матчах при новом главном тренере Джоне Хайнсе, и теперь позиции команды в борьбе за выход в плей-офф выглядят неплохо. И очень важно, что в игру возвращается прежний Капризов: если Кирилл будет в ударе, остановить «Миннесоту» станет крайне трудно.

Кирилл Капризов празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Бостона&raquo;. Прежний Капризов возвращается? Сделал дубль и принес победу команде в матче с лидером лиги

Для «Тампы» нынешний сезон получается непростым: яркие победы сменяются нелепыми поражениями, в которых команда Джона Купера мало чем напоминает недавних обладателей Кубка Стэнли. Сегодня для «Лайтнинг» был удачный день — дома «Молнии» прошлись катком по «Сент-Луису» (6:1). Разумеется, не без участия лучшего бомбардира регулярки. Никита Кучеров оформил дубль и упрочил свое лидерство. От Маккиннона его отделяют теперь шесть очков, но куда важнее, что в последних матчах притормозил Коннор Макдэвид. Кажется, получавший последние три года «Арт Росс Трофи» канадец сильно рискует остаться без привычного приза.

А вот дубль Валерия Ничушкина не помог «Колорадо». Помимо российского форварда никто из игроков «Эвеланш» в матче с «Чикаго» (2:3) отличиться не смог. Но для Ничушкина этот сезон может стать индивидуально лучшим в карьере. В 30 матчах он уже забросил 15 шайб — до этого лучшим показателем были 25 голов в сезоне-2021/22.

Валерий Ничушкин
Кирилл Капризов
Кирилл Марченко
Никита Кучеров
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Миннесота Уайлд
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Колорадо» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 30 22 8 45
2 Филадельфия 31 18 13 39
3 Айлендерс 31 15 16 38
4 Каролина 32 17 15 37
5 Вашингтон 28 15 13 34
6 Нью-Джерси 30 16 14 34
7 Питтсбург 30 14 16 31
8 Коламбус 33 11 22 27
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 19 11 44
2 Торонто 29 16 13 38
3 Флорида 31 18 13 38
4 Тампа-Бэй 33 15 18 35
5 Детройт 31 15 16 34
6 Монреаль 31 14 17 32
7 Баффало 33 13 20 29
8 Оттава 27 11 16 22
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 30 18 12 40
2 Колорадо 32 19 13 40
3 Виннипег 30 18 12 39
4 Нэшвилл 32 18 14 36
5 Аризона 31 16 15 34
6 Сент-Луис 31 15 16 31
7 Миннесота 30 13 17 30
8 Чикаго 31 10 21 21
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 21 12 47
2 Ванкувер 33 22 11 46
3 Лос-Анджелес 28 18 10 40
4 Калгари 32 13 19 31
5 Сиэтл 33 10 23 29
6 Эдмонтон 29 13 16 27
7 Анахайм 31 12 19 24
8 Сан-Хосе 32 9 23 21
Результаты / календарь
10.12
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28.12
20.12 03:00
Тампа-Бэй – Сент-Луис
 6 : 1
20.12 03:00
Торонто – Рейнджерс
2 : 5
20.12 03:00
Нью-Джерси – Филадельфия
 2 : 3 ОТ
20.12 03:00
Каролина – Вегас
 6 : 3
20.12 03:00
Бостон – Миннесота
 3 : 4 ОТ
20.12 03:00
Баффало – Коламбус
 4 : 9
20.12 03:30
Айлендерс – Эдмонтон
 3 : 1
20.12 04:00
Нэшвилл – Ванкувер
 2 : 5
20.12 04:30
Чикаго – Колорадо
 3 : 2
20.12 05:00
Аризона – Оттава
 4 : 3
20.12 06:30
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
 1 : 4
Все результаты / календарь
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Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 32 54
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 32 48
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 33 44
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 28 25
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 33 23
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 32 22
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Давид Риттих

Давид Риттих

Лос-Анджелес

 1 1
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 15 1.93

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