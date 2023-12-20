Русская суперночь. Три дубля и один хет-трик от наших энхаэловцев

Марченко (3), Кучеров (2), Капризов (2) и Ничушкин (2) — в огне.

Минувшая ночь выдалась крайне насыщенной для российских хоккеистов: наши парни оформили три дубля и один хет-трик! Три шайбы — на счету форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко, который еще пару лет назад играл в фарм-клубе СКА в ВХЛ.

«Жакеты» — одна из самых русских команд НХЛ, а Марченко сейчас играет в тройке с Егором Чинаховым и Дмитрием Воронковым. И именно Кирилла можно назвать ее лидером. В прошлом сезоне он сыграл не так много, но забросил 21 шайбу, в этом на его счету уже 13 — можно сказать, что в российском хоккее появился новый снайпер.

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов начал этот сезон средне, а в последних матчах и вовсе ушел в тень — ноль голов и всего две передачи за шесть игр. Из действий главной звезды «Уайлд» как будто пропал огонь, который всегда выделял его среди остальных. Вот и в матче против «Бостона» он долгое время был незаметен, но в самый нужный момент напомнил о себе и принес очень важную победу своей команде.

Капризов мог отличиться и в начале третьего периода, но на его пути встал Линус Улльмарк. А вот уже ближе к концовке основного времени шведский вратарь помешать уже не мог — Кирилл подкараулил отскок и направил шайбу в пустые ворота. Вскоре Хартман вывел гостей вперед, но удержать преимущество «Миннесота» не сумела — Маршан сравнял счет. Ну а затем настало время Капризова: в овертайме Кирилл вспомнил простое «отдал — открылся» и поехал праздновать победу с командой.

«Миннесота» одержала восьмую победу в 11 матчах при новом главном тренере Джоне Хайнсе, и теперь позиции команды в борьбе за выход в плей-офф выглядят неплохо. И очень важно, что в игру возвращается прежний Капризов: если Кирилл будет в ударе, остановить «Миннесоту» станет крайне трудно.

Для «Тампы» нынешний сезон получается непростым: яркие победы сменяются нелепыми поражениями, в которых команда Джона Купера мало чем напоминает недавних обладателей Кубка Стэнли. Сегодня для «Лайтнинг» был удачный день — дома «Молнии» прошлись катком по «Сент-Луису» (6:1). Разумеется, не без участия лучшего бомбардира регулярки. Никита Кучеров оформил дубль и упрочил свое лидерство. От Маккиннона его отделяют теперь шесть очков, но куда важнее, что в последних матчах притормозил Коннор Макдэвид. Кажется, получавший последние три года «Арт Росс Трофи» канадец сильно рискует остаться без привычного приза.

А вот дубль Валерия Ничушкина не помог «Колорадо». Помимо российского форварда никто из игроков «Эвеланш» в матче с «Чикаго» (2:3) отличиться не смог. Но для Ничушкина этот сезон может стать индивидуально лучшим в карьере. В 30 матчах он уже забросил 15 шайб — до этого лучшим показателем были 25 голов в сезоне-2021/22.