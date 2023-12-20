Русская суперночь. Три дубля и один хет-трик от наших энхаэловцев
Минувшая ночь выдалась крайне насыщенной для российских хоккеистов: наши парни оформили три дубля и один хет-трик! Три шайбы — на счету форварда «Коламбуса» Кирилла Марченко, который еще пару лет назад играл в фарм-клубе СКА в ВХЛ.
«Жакеты» — одна из самых русских команд НХЛ, а Марченко сейчас играет в тройке с Егором Чинаховым и Дмитрием Воронковым. И именно Кирилла можно назвать ее лидером. В прошлом сезоне он сыграл не так много, но забросил 21 шайбу, в этом на его счету уже 13 — можно сказать, что в российском хоккее появился новый снайпер.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов начал этот сезон средне, а в последних матчах и вовсе ушел в тень — ноль голов и всего две передачи за шесть игр. Из действий главной звезды «Уайлд» как будто пропал огонь, который всегда выделял его среди остальных. Вот и в матче против «Бостона» он долгое время был незаметен, но в самый нужный момент напомнил о себе и принес очень важную победу своей команде.
Капризов мог отличиться и в начале третьего периода, но на его пути встал Линус Улльмарк. А вот уже ближе к концовке основного времени шведский вратарь помешать уже не мог — Кирилл подкараулил отскок и направил шайбу в пустые ворота. Вскоре Хартман вывел гостей вперед, но удержать преимущество «Миннесота» не сумела — Маршан сравнял счет. Ну а затем настало время Капризова: в овертайме Кирилл вспомнил простое «отдал — открылся» и поехал праздновать победу с командой.
«Миннесота» одержала восьмую победу в 11 матчах при новом главном тренере Джоне Хайнсе, и теперь позиции команды в борьбе за выход в плей-офф выглядят неплохо. И очень важно, что в игру возвращается прежний Капризов: если Кирилл будет в ударе, остановить «Миннесоту» станет крайне трудно.
Для «Тампы» нынешний сезон получается непростым: яркие победы сменяются нелепыми поражениями, в которых команда Джона Купера мало чем напоминает недавних обладателей Кубка Стэнли. Сегодня для «Лайтнинг» был удачный день — дома «Молнии» прошлись катком по «Сент-Луису» (6:1). Разумеется, не без участия лучшего бомбардира регулярки. Никита Кучеров оформил дубль и упрочил свое лидерство. От Маккиннона его отделяют теперь шесть очков, но куда важнее, что в последних матчах притормозил Коннор Макдэвид. Кажется, получавший последние три года «Арт Росс Трофи» канадец сильно рискует остаться без привычного приза.
А вот дубль Валерия Ничушкина не помог «Колорадо». Помимо российского форварда никто из игроков «Эвеланш» в матче с «Чикаго» (2:3) отличиться не смог. Но для Ничушкина этот сезон может стать индивидуально лучшим в карьере. В 30 матчах он уже забросил 15 шайб — до этого лучшим показателем были 25 голов в сезоне-2021/22.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|30
|22
|8
|45
|2
|Филадельфия
|31
|18
|13
|39
|3
|Айлендерс
|31
|15
|16
|38
|4
|Каролина
|32
|17
|15
|37
|5
|Вашингтон
|28
|15
|13
|34
|6
|Нью-Джерси
|30
|16
|14
|34
|7
|Питтсбург
|30
|14
|16
|31
|8
|Коламбус
|33
|11
|22
|27
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|30
|19
|11
|44
|2
|Торонто
|29
|16
|13
|38
|3
|Флорида
|31
|18
|13
|38
|4
|Тампа-Бэй
|33
|15
|18
|35
|5
|Детройт
|31
|15
|16
|34
|6
|Монреаль
|31
|14
|17
|32
|7
|Баффало
|33
|13
|20
|29
|8
|Оттава
|27
|11
|16
|22
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|30
|18
|12
|40
|2
|Колорадо
|32
|19
|13
|40
|3
|Виннипег
|30
|18
|12
|39
|4
|Нэшвилл
|32
|18
|14
|36
|5
|Аризона
|31
|16
|15
|34
|6
|Сент-Луис
|31
|15
|16
|31
|7
|Миннесота
|30
|13
|17
|30
|8
|Чикаго
|31
|10
|21
|21
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|33
|21
|12
|47
|2
|Ванкувер
|33
|22
|11
|46
|3
|Лос-Анджелес
|28
|18
|10
|40
|4
|Калгари
|32
|13
|19
|31
|5
|Сиэтл
|33
|10
|23
|29
|6
|Эдмонтон
|29
|13
|16
|27
|7
|Анахайм
|31
|12
|19
|24
|8
|Сан-Хосе
|32
|9
|23
|21
|20.12
|03:00
|
Тампа-Бэй – Сент-Луис
|6 : 1
|20.12
|03:00
|
Торонто – Рейнджерс
|2 : 5
|20.12
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|2 : 3 ОТ
|20.12
|03:00
|
Каролина – Вегас
|6 : 3
|20.12
|03:00
|
Бостон – Миннесота
|3 : 4 ОТ
|20.12
|03:00
|
Баффало – Коламбус
|4 : 9
|20.12
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 1
|20.12
|04:00
|
Нэшвилл – Ванкувер
|2 : 5
|20.12
|04:30
|
Чикаго – Колорадо
|3 : 2
|20.12
|05:00
|
Аризона – Оттава
|4 : 3
|20.12
|06:30
|
Сан-Хосе – Лос-Анджелес
|1 : 4
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|54
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|32
|48
|
|
Джей Ти Миллер
Ванкувер
|33
|44
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|28
|25
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|33
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|32
|22
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Давид Риттих
Лос-Анджелес
|1
|1
|
|
Адин Хилл
Вегас
|15
|1.93