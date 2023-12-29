Кочетков подарил Свечникову свою кепку после его хет-трика в матче с «Монреалем»

Вратарь «Каролины» Петр Кочетков поздравил своего одноклубника Андрея Свечникова с хет-триком в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:2).

По традиции, после того, как хоккеист забросит три шайбы в одном матче, другие игроки и болельщики выбрасывают на лед кепки. Кочетков не стал бросать свою кепку, а вручил Свечникову в руки.

Хет-трик в матче с «Монреалем» стал для Свечникова третьим за карьеру в НХЛ. Всего у форварда 19 (6+13) очков в 21 матче в сезоне-2023/24.