«Это нечто особенное». Русский ураган Свечников восхищает НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников снова мощно сыграл с «Эдмонтоном», а его поддержал вратарь Петр Кочетков.

«Невероятно»

Андрей Свечников в матче «Каролина» — «Эдмонтон» (7:2):

— забил первый гол в конце первого периода с помощью рикошета

— записал на свой счет победную шайбу в середине игры после быстрого входа в чужую зону

— снял вопросы в концовке и оформил хет-трик — второй против «Ойлерз» за осень и в НХЛ (первый был 20 октября в матче в Эдмонтоне — 4:6)

— провел 100-й гол в НХЛ (за 297 матчей, в которых набрал 226 очков)

Второй номер драфта-2018 Свечников давно входит в число топ-талантов, но по прошлому сезону к нему имелись вопросы. Этой осенью 22-летний форвард «Харрикейнз» выглядит очень убедительно. Второй хет-трик против «Ойлерз» вывел его на отметку в 100 голов за карьеру в НХЛ, в 14 матчах этой регулярки у него 17 (11+6) очков.

«Это нечто особенное, безусловно, провести 100-й гол в домашнем матче — это невероятно. У нас была пара тяжелых матчей, мы с этим справились. Сегодня мы сыграли сильно», — сказал Свечников после матча.

Болельщики «Ураганов» в комментариях в соцсетях клуба не скрывают восторга: фанаты рады за хоккеиста, который заслужил овацию вскочившей на ноги арены после хет-трика. В ходу сравнения «мой любимый игрок», «королевский момент» и даже «сексуальный русский». При этом некоторые предлагают Свечникову все же поблагодарить вратаря «Нефтяников» Джека Кэмпбелла.

Петр Кочетков делает спасение при выходе Зака Хаймэна. Фото USA Today Sports

«Он превратился в Человека-паука»

Еще один герой вечера у «Каролины» — Петр Кочетков. 23-летний российский голкипер после переезда в Северную Америку блеснул в конце прошлого сезона и дебютировал в плей-офф, а сейчас был вызван из фарм-клуба после травмы Фредерика Андерсена и провел первый матч в этом сезоне НХЛ. Кочетков сделал 20 сейвов, в первом периоде в том числе отразил буллит Дилана Холлоуэйя, а во втором после дубля Свечникова совершил топ-спасение — против Зака Хаймэна.

«Мне очень понравилась его игра. Он оказался в трудной ситуации против мощной команды и сделал несколько крутых спасений. В этом была разница в игре в ее начале, мы справились и вошли в нее», — сказал о Кочеткове главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

«Тот выход один на один, когда он превратился в Человека-паука, это было круто. Он играл великолепно. Мы знаем, кто он. Он просто соревнуется, играет. И это то, что вы хотите от своего вратаря», — сказал о российском вратаре форвард «Харрикейнз» Джордан Мартинук.

«Это была особенная игра от Кочи. Я чувствую, что он придает больше уверенности, и ты тоже хочешь играть за него, особенно с учетом того, что это был его первый матч в сезоне», — сказал Свечников.

Андрей Свечников оформляет хет-трик в матче «Каролина» — «Эдмонтон». Фото USA Today Sports Фото USA Today Sports

«Непросто играть в догонялки»

Свечников и Кочетков притормозили в этот вечер капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. У 25-летнего лидера «Ойлерз» — гол и передача против «Харрикейнз» с продлением результативной серии до девяти игр. В этом сезоне у Макдэвида почти космическая статистика — 31 (15+16) очко в 15 матчах. При этом «Нефтяники» проиграли четыре из пяти последних встреч, до выезда в Роли уступили «Вашингтону» с феерией Евгения Кузнецова и Александра Овечкина и победили «Тампу».

«Я думаю, что мы неплохо начали, но пропустили гол перед первым перерывом, а это обидно. Упустили в первом периоде, упустили во втором, а играть с такой командой в догонялки непросто. Это забирает много энергии. Очевидно, такое нелегко всем, так что нужно делать свою работу лучше и не допускать подобного», — сказал Макдэвид о матче в Роли.

Свечников вторым из россиян провел 10 голов в этом регулярном чемпионате. Вчера до этой отметки первым добрался Кирилл Капризов. Теперь Андрей с 11 шайбами в топ-3 снайперов лиги. И эта гонка российских звезд нового поколения в сезоне может быть не менее увлекательной, чем исторический поход Овечкина.