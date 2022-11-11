«Это нечто особенное». Русский ураган Свечников восхищает НХЛ
«Невероятно»
Андрей Свечников в матче «Каролина» — «Эдмонтон» (7:2):
— забил первый гол в конце первого периода с помощью рикошета
— записал на свой счет победную шайбу в середине игры после быстрого входа в чужую зону
— снял вопросы в концовке и оформил хет-трик — второй против «Ойлерз» за осень и в НХЛ (первый был 20 октября в матче в Эдмонтоне — 4:6)
— провел 100-й гол в НХЛ (за 297 матчей, в которых набрал 226 очков)
Второй номер драфта-2018 Свечников давно входит в число топ-талантов, но по прошлому сезону к нему имелись вопросы. Этой осенью 22-летний форвард «Харрикейнз» выглядит очень убедительно. Второй хет-трик против «Ойлерз» вывел его на отметку в 100 голов за карьеру в НХЛ, в 14 матчах этой регулярки у него 17 (11+6) очков.
«Это нечто особенное, безусловно, провести 100-й гол в домашнем матче — это невероятно. У нас была пара тяжелых матчей, мы с этим справились. Сегодня мы сыграли сильно», — сказал Свечников после матча.
Болельщики «Ураганов» в комментариях в соцсетях клуба не скрывают восторга: фанаты рады за хоккеиста, который заслужил овацию вскочившей на ноги арены после хет-трика. В ходу сравнения «мой любимый игрок», «королевский момент» и даже «сексуальный русский». При этом некоторые предлагают Свечникову все же поблагодарить вратаря «Нефтяников» Джека Кэмпбелла.
«Он превратился в Человека-паука»
Еще один герой вечера у «Каролины» — Петр Кочетков. 23-летний российский голкипер после переезда в Северную Америку блеснул в конце прошлого сезона и дебютировал в плей-офф, а сейчас был вызван из фарм-клуба после травмы Фредерика Андерсена и провел первый матч в этом сезоне НХЛ. Кочетков сделал 20 сейвов, в первом периоде в том числе отразил буллит Дилана Холлоуэйя, а во втором после дубля Свечникова совершил топ-спасение — против Зака Хаймэна.
«Мне очень понравилась его игра. Он оказался в трудной ситуации против мощной команды и сделал несколько крутых спасений. В этом была разница в игре в ее начале, мы справились и вошли в нее», — сказал о Кочеткове главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.
«Тот выход один на один, когда он превратился в Человека-паука, это было круто. Он играл великолепно. Мы знаем, кто он. Он просто соревнуется, играет. И это то, что вы хотите от своего вратаря», — сказал о российском вратаре форвард «Харрикейнз» Джордан Мартинук.
«Это была особенная игра от Кочи. Я чувствую, что он придает больше уверенности, и ты тоже хочешь играть за него, особенно с учетом того, что это был его первый матч в сезоне», — сказал Свечников.
«Непросто играть в догонялки»
Свечников и Кочетков притормозили в этот вечер капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. У 25-летнего лидера «Ойлерз» — гол и передача против «Харрикейнз» с продлением результативной серии до девяти игр. В этом сезоне у Макдэвида почти космическая статистика — 31 (15+16) очко в 15 матчах. При этом «Нефтяники» проиграли четыре из пяти последних встреч, до выезда в Роли уступили «Вашингтону» с феерией Евгения Кузнецова и Александра Овечкина и победили «Тампу».
«Я думаю, что мы неплохо начали, но пропустили гол перед первым перерывом, а это обидно. Упустили в первом периоде, упустили во втором, а играть с такой командой в догонялки непросто. Это забирает много энергии. Очевидно, такое нелегко всем, так что нужно делать свою работу лучше и не допускать подобного», — сказал Макдэвид о матче в Роли.
Свечников вторым из россиян провел 10 голов в этом регулярном чемпионате. Вчера до этой отметки первым добрался Кирилл Капризов. Теперь Андрей с 11 шайбами в топ-3 снайперов лиги. И эта гонка российских звезд нового поколения в сезоне может быть не менее увлекательной, чем исторический поход Овечкина.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|14
|11
|3
|22
|2
|Каролина
|14
|9
|5
|19
|3
|Айлендерс
|15
|9
|6
|18
|4
|Рейнджерс
|15
|7
|8
|17
|5
|Филадельфия
|14
|7
|7
|16
|6
|Вашингтон
|16
|7
|9
|16
|7
|Питтсбург
|14
|6
|8
|14
|8
|Коламбус
|13
|4
|9
|8
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|14
|12
|2
|24
|2
|Флорида
|14
|8
|6
|17
|3
|Детройт
|14
|7
|7
|17
|4
|Торонто
|15
|7
|8
|17
|5
|Тампа-Бэй
|14
|7
|7
|15
|6
|Монреаль
|14
|7
|7
|15
|7
|Баффало
|14
|7
|7
|14
|8
|Оттава
|14
|5
|9
|11
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|12
|8
|4
|17
|2
|Даллас
|14
|8
|6
|17
|3
|Колорадо
|12
|7
|5
|15
|4
|Миннесота
|14
|7
|7
|15
|5
|Аризона
|13
|6
|7
|13
|6
|Чикаго
|13
|5
|8
|13
|7
|Нэшвилл
|14
|5
|9
|11
|8
|Сент-Луис
|12
|4
|8
|8
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|15
|13
|2
|26
|2
|Лос-Анджелес
|16
|9
|7
|19
|3
|Сиэтл
|15
|8
|7
|18
|4
|Эдмонтон
|15
|8
|7
|16
|5
|Калгари
|13
|5
|8
|12
|6
|Ванкувер
|14
|4
|10
|11
|7
|Сан-Хосе
|16
|4
|12
|11
|8
|Анахайм
|14
|4
|10
|9
|13.11
|00:00
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|13.11
|03:00
|
Баффало – Бостон
|- : -
|13.11
|03:00
|
Монреаль – Питтсбург
|- : -
|13.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Аризона
|- : -
|13.11
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|13.11
|03:30
|
Айлендерс – Коламбус
|- : -
|13.11
|04:00
|
Нэшвилл – Рейнджерс
|- : -
|13.11
|05:00
|
Колорадо – Каролина
|- : -
|13.11
|06:00
|
Анахайм – Чикаго
|- : -
|13.11
|06:00
|
Вегас – Сент-Луис
|- : -
|13.11
|06:00
|
Калгари – Виннипег
|- : -
|13.11
|06:30
|
Лос-Анджелес – Детройт
|- : -
|13.11
|21:00
|
Филадельфия – Даллас
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|15
|27
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|16
|21
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|15
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|14
|11
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|14
|11
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|8
|1.90
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|12
|1.95
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|10
|1.98