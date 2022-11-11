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11 ноября, 15:10

«Это нечто особенное». Русский ураган Свечников восхищает НХЛ

Свечников и Кочетков привели в восторг Америку: яркий матч россиян в НХЛ
Артем Агапов
Редактор отдела интернет
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Андрей Свечников (№ 37) празднует хет-трик в матче «Каролина» — «Эдмонтон» (7:2).
Фото USA Today Sports
Петр Кочетков отражает буллит Дилана Холлоуэя.
Фото USA Today Sports
Петр Кочетков делает спасение при выходе Зака Хаймэна.
Фото USA Today Sports
Андрей Свечников оформляет хет-трик в матче «Каролина» — «Эдмонтон».
Фото USA Today Sports
Андрей Свечников принимает поздравления после гола.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников снова мощно сыграл с «Эдмонтоном», а его поддержал вратарь Петр Кочетков.

«Невероятно»

Андрей Свечников в матче «Каролина» — «Эдмонтон» (7:2):

— забил первый гол в конце первого периода с помощью рикошета

— записал на свой счет победную шайбу в середине игры после быстрого входа в чужую зону

— снял вопросы в концовке и оформил хет-трик — второй против «Ойлерз» за осень и в НХЛ (первый был 20 октября в матче в Эдмонтоне — 4:6)

— провел 100-й гол в НХЛ (за 297 матчей, в которых набрал 226 очков)

Второй номер драфта-2018 Свечников давно входит в число топ-талантов, но по прошлому сезону к нему имелись вопросы. Этой осенью 22-летний форвард «Харрикейнз» выглядит очень убедительно. Второй хет-трик против «Ойлерз» вывел его на отметку в 100 голов за карьеру в НХЛ, в 14 матчах этой регулярки у него 17 (11+6) очков.

«Это нечто особенное, безусловно, провести 100-й гол в домашнем матче — это невероятно. У нас была пара тяжелых матчей, мы с этим справились. Сегодня мы сыграли сильно», — сказал Свечников после матча.

Андрей Свечников празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Эдмонтона&raquo;. Свечников уделал Макдэвида! Еще один хет-трик в битве с лучшим игроком мира

Болельщики «Ураганов» в комментариях в соцсетях клуба не скрывают восторга: фанаты рады за хоккеиста, который заслужил овацию вскочившей на ноги арены после хет-трика. В ходу сравнения «мой любимый игрок», «королевский момент» и даже «сексуальный русский». При этом некоторые предлагают Свечникову все же поблагодарить вратаря «Нефтяников» Джека Кэмпбелла.

Петр Кочетков делает спасение при выходе Зака Хаймэна. Фото USA Today Sports
Петр Кочетков делает спасение при выходе Зака Хаймэна.
Фото USA Today Sports

«Он превратился в Человека-паука»

Еще один герой вечера у «Каролины» — Петр Кочетков. 23-летний российский голкипер после переезда в Северную Америку блеснул в конце прошлого сезона и дебютировал в плей-офф, а сейчас был вызван из фарм-клуба после травмы Фредерика Андерсена и провел первый матч в этом сезоне НХЛ. Кочетков сделал 20 сейвов, в первом периоде в том числе отразил буллит Дилана Холлоуэйя, а во втором после дубля Свечникова совершил топ-спасение — против Зака Хаймэна.

«Мне очень понравилась его игра. Он оказался в трудной ситуации против мощной команды и сделал несколько крутых спасений. В этом была разница в игре в ее начале, мы справились и вошли в нее», — сказал о Кочеткове главный тренер «Каролины» Род Бриндамор.

«Тот выход один на один, когда он превратился в Человека-паука, это было круто. Он играл великолепно. Мы знаем, кто он. Он просто соревнуется, играет. И это то, что вы хотите от своего вратаря», — сказал о российском вратаре форвард «Харрикейнз» Джордан Мартинук.

«Это была особенная игра от Кочи. Я чувствую, что он придает больше уверенности, и ты тоже хочешь играть за него, особенно с учетом того, что это был его первый матч в сезоне», — сказал Свечников.

Андрей Свечников оформляет хет-трик в матче «Каролина» - «Эдмонтон». Фото USA Today Sports
Андрей Свечников оформляет хет-трик в матче «Каролина» — «Эдмонтон». Фото USA Today Sports
Фото USA Today Sports

«Непросто играть в догонялки»

Свечников и Кочетков притормозили в этот вечер капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида. У 25-летнего лидера «Ойлерз» — гол и передача против «Харрикейнз» с продлением результативной серии до девяти игр. В этом сезоне у Макдэвида почти космическая статистика — 31 (15+16) очко в 15 матчах. При этом «Нефтяники» проиграли четыре из пяти последних встреч, до выезда в Роли уступили «Вашингтону» с феерией Евгения Кузнецова и Александра Овечкина и победили «Тампу».

«Я думаю, что мы неплохо начали, но пропустили гол перед первым перерывом, а это обидно. Упустили в первом периоде, упустили во втором, а играть с такой командой в догонялки непросто. Это забирает много энергии. Очевидно, такое нелегко всем, так что нужно делать свою работу лучше и не допускать подобного», — сказал Макдэвид о матче в Роли.

Кирилл Капризов. Капризов спас «Миннесоту»! Он исправился за грубость и сделал дубль

Свечников вторым из россиян провел 10 голов в этом регулярном чемпионате. Вчера до этой отметки первым добрался Кирилл Капризов. Теперь Андрей с 11 шайбами в топ-3 снайперов лиги. И эта гонка российских звезд нового поколения в сезоне может быть не менее увлекательной, чем исторический поход Овечкина.

Андрей Свечников
Кирилл Капризов
Коннор Макдэвид
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Эдмонтон Ойлерз
Петр Кочетков
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