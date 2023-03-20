Самый перспективный русский форвард выбыл до конца сезона. Путь в суперзвезды для Свечникова закрыт?

«Каролина» лишилась лидера — Андрей получил тяжелую травму и прооперирован.

Андрей Свечников — самый талантливый российский нападающий новой волны — из тех, что родились в первой половине 2000-х. «Каролина» вряд ли пожалела, что на драфт-лотерее в 2018-м ей достался второй пик: выбранный «Баффало» первым швед Расмус Далин только в этом сезоне начал стабильно показывать высокий уровень. А Свечников ровно проводит уже не первый сезон.

Полтора года назад Андрей подписал первый крупный контракт в своей карьере — на восемь лет и 62 миллиона долларов. Конечно, такие деньги обязывали выходить на новый уровень — и Свечников провел лучший сезон в карьере, набрав 69 (30+39) очков в регулярном чемпионате. А в нынешнем сезоне Андрей впервые поучаствовал в Матче звезд.

Этот сезон для Свечникова-младшего, к сожалению, закончен — игрок перенес операцию на крестообразной связке колена. И это снова мешает российскому нападающему стать суперзвездой. Всегда кажется, что Андрей очень близок к тому, чтобы войти в топ-10 крайних нападающих лиги. Вот-вот, осталось сделать маленький шаг. Но то он провалит плей-офф, то начнет постоянно удаляться. Теперь — тяжелая травма.

Свечникову в этом году исполнится всего лишь 23 года — нет сомнений, что он еще продолжит прогрессировать. У Андрея уникальные данные, при этом уже есть опыт пяти полноценных сезонов в НХЛ.

Фото USA Today Sports

«Конечно, я понимаю, что у меня еще есть потенциал. И очень много деталей, в которых я должен прогрессировать», — говорил в интервью «СЭ» осенью сам Свечников. На первый взгляд, у Андрея нет недостатков — он достаточно быстрый, хорошо катается, при этом умело пользуется габаритами, классно видит площадку. Но и в каждом из этих компонентов чуть-чуть не дотягивает до элитного уровня.

Травма Свечникова сильно бьет по «Каролине», которая уже несколько лет считается одним из фаворитов, но даже до финала конференции дойти пока не может. Велик риск, что и в этом сезоне ситуация повторится: во втором раунде «Харрикейнз» (если пройдут первый, конечно) встретятся с кем-то из пары «Нью-Джерси» — «Рейнджерс». Обе команды — на подъеме, а в дедлайн усилили свой состав, в отличие от «Каролины».

Конечно, и у команды, и у самого Андрея еще полно времени. Не в этом сезоне, так в следующем они возьмут свое. Вот только в таком ключе про Свечникова и «Каролину» говорят уже не первый год. И кажется, что они продолжают топтаться на одном месте.