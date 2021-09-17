Александр мчится за достижением Гретцки.

Сегодня свой 36-й день рождения празднует нападающий «Вашингтона», один из величайших игроков современности Александр Овечкин. Летом он подписал новый контракт с «Кэпиталз» на пять лет — мотивации и желания играть форварду не занимать. Овечкин уже стал легендой, но продолжает гнаться за достижениями.

Какие рекорды установил Овечкин

Уже достаточно давно Овечкин — лучший среди российских игроков в истории НХЛ по набранным очкам (1320). На втором месте — нынешний главный тренер ЦСКА Сергей Федоров (1179). Из действующих игроков ближайший преследователь — Евгений Малкин из «Питтсбурга», на счету которого 1104 очка.

Нападающий «Вашингтона» девять раз выигрывал «Морис Ришар Трофи» (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020) — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Это абсолютный рекорд НХЛ.

Овечкин — лучший в истории лиги по голам в овертаймах (24). В прошлом сезоне он отличился в дополнительной пятиминутке лишь дважды. Это позволило увеличить отрыв от Ягра (19), Сидни Кросби (18) и Ильи Ковальчука (17).

Овечкин делит первое место в истории с Майком Гартнером и Яромиром Ягром по количеству сезонов подряд с 30 и более забитыми голами (15). Выйти на единоличное первое место уже не удастся — в сезоне-2020/21 Александр отличился 24 раза.

Какие достижения ему еще осталось побить

Наверное, главный личный стимул Овечкина — рекорд НХЛ по голам. Как и лучшие результаты по очкам и результативным передачам, он принадлежит Уэйну Гретцки, забившему 894 гола. У Овечкина сейчас — 730. Помимо Гретцки, ему осталось опередить Горди Хоу (801), Яромира Ягра (766), Бретта Халла (741) и Марселя Дионна (731). Есть ощущение, что трех последних он обойдет уже в предстоящем сезоне. Забить 37 голов для Овечкина — посильная задача.

«Шансы еще есть, надо выходить и делать свое дело. Возможно, у меня получится побить рекорд, возможно, нет. Иду шаг за шагом», — цитировал Овечкина The Washington Post по окончании прошлого сезона. При этом ближайший рекорд НХЛ, который может побить Овечкин, — по голам в большинстве. От Дэйва Андрейчака (274) его отделяет всего пять шайб (269).

После победы в Кубке Стэнли в сезоне-2017/18 главная цель Овечкина — победа на Олимпиаде. Недавно принятое решение об участии игроков НХЛ в Играх-2022, разумеется, очень обрадовало Александра: «Большая честь участвовать в Олимпийских играх, представлять страну, играть против лучших хоккеистов мира, бороться за золотую медаль. Шансы у всех одинаковые, надеюсь, у нас получится войти в историю. Посмотрим... Похоже, это мой последний шанс, а значит, нам нужно работать, мы должны выигрывать за счет тактики, физической подготовки и так далее».

Что говорит сам Овечкин о возрасте

Подписание пятилетнего контракта означает, что Овечкин будет играть как минимум до 40 лет. Разумеется, многие проводят параллели с чехом Яромиром Ягром, который в свои 49 лет продолжает выступать за «Кладно».

«Я не собираюсь играть так долго. Ягр действительно особенный парень. Настоящая легенда. Если бы он все еще играл в НХЛ, то стал бы вторым по голам за всю историю», — считает Овечкин. Но вряд ли кто-то в России огорчится, если по окончании контракта с «Вашингтоном» Александр вернется на сезон-другой в родное «Динамо».

Что говорят о нем

Как обычно, лестно отозвался об Овечкине капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби: «Я надеюсь, что он сможет сделать это. Уже сказал ему сегодня, что надеюсь на это. Было бы потрясающе. Он в пределах досягаемости. Ови может забить из любой позиции за синей линией. Я просто надеюсь, что все голы, которые он забьет, будут в матчах против других команд».

Эксперт, бывший генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд считает, что Овечкин не будет испытывать дополнительный стресс из-за погони за Гретцки: «Но если уж все вокруг говорят об этом рекорде и ждут, что Овечкин его побьет, то и сам Александр держит его в уме. Не думаю, что на него шумиха, связанная с рекордом, сильно давит. От Овечкина чудес ждут постоянно. Он фактически всю свою карьеру провел под таким психологическим прессом и умеет с ним справляться».

Известный в прошлом защитник Алексей Житник не уверен, что Овечкин догонит Гретцки по голам: «Александру сейчас 35 лет, это как раз тот возраст, когда тело начинает понимать, что ты уже не молод. В свое время мне удалось поиграть в НХЛ до 36 лет, еще два года провел в КХЛ. Помню, что именно в 35 на прежние нагрузки начинаешь реагировать по-другому — нужно больше времени на восстановление, то тут, то там мелькают травмы, накапливается психологическая усталость. Тело начинает подводить».