Овечкин заработает за карьеру в НХЛ немыслимую сумму. От исторического первого места по деньгам его отделяет Кросби

Посчитали заработки Александра Великого в «Вашингтоне»

Новый контракт

Хедлайнер новостей последних дней — Александр Овечкин, подписавший новый контракт с «Вашингтоном». Никто не верил, что живая легенда «Кэпиталз» не договорится с боссами клуба и сменит прописку. Александр и «Вашингтон» — почти синонимичные понятия. На кого точно не поскупится владелец «Столичных» Тед Леонсис, так это на своего любимчика Овечкина. Нападающий останется в команде, где его ценят, до конца сезона-2025/26. За пять лет он заработает 47,5 миллиона долларов.

Новый контракт Александра уникален для хоккеистов старше 35 лет. Никогда прежде ветеранам не предлагали таких условий. Только вдумайтесь: в 41 год Овечкин заработает столько же, как и 17 лет назад. До того как россиянин и Леонсис ударили по рукам, лидерами в рейтинге самых дорогих «35+ контрактов» оставались Павел Дацюк и Мартен Сен-Луи. Легенда «Детройта» в июне 2013 года подписал трехлетнее соглашение с «Ред Уингз» на 22,5 миллиона. Сен-Луи выбил аналогичную сумму из «Тампы» летом 2010-го. Разница лишь в том, что контракт с канадцем был рассчитан на четыре года.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном». Фото «СЭ»

Почему большая часть контракта заложена в подписном бонусе? Так хоккеист (это касается не только Овечкина — любого игрока НХЛ) защищен от финансовых потерь и форс-мажоров, которые могут возникнуть по ходу сезона: пандемия, локаут, обмен, выкуп контракта. Игрок, получив обещанные деньги летом, не беспокоится о траншах во время чемпионата.

Приезд в Вашингтон и риск Леонсиса

Овечкин — уникум хоккейного мира. Не только благодаря фантастическому броску и голевому чутью, великолепному здоровью, физической подготовке и страсти к победам. Уверен, что всю энхаэловскую карьеру он проведет в одном клубе. За это время Александр подписал с «Вашингтоном» три контракта, договариваясь об условиях двух из них (кроме первого) самостоятельно — без помощи агентов. Форвард серьезно экономил на посредниках, а в переговорах с Леонсисом ему помогали родители — мама Татьяна и папа Михаил.

Александр прилетел в Вашингтон в 2005 году и с ноги выбил энхаэловскую дверь. 106 очков в первом сезоне, 92 во втором, 121 (вместе с плей-офф) в третьем. Все понимали, что по окончании контракта новичка Овечкин заключит гигантское соглашение. Леонсис рискнул и еще по ходу сезона-2007/08 подписал россиянина на 13 лет, за которые тот заработал 124 миллиона. Изначально руководство «Кэпиталз» настаивало на 12-летнем договоре, но нападающий предложил продлить срок еще на год. Клуб ответил положительно.

Контракт, подписанный в январе 2008 года, сильно отличался по структуре от нового договора. Никаких подписных бонусов — весь гонорар прописывался в базовой зарплате. Тогда многие твердили Леонсису, что внушительный контракт «узконаправленному форварду» — большая ошибка, о которой он будет сожалеть до конца своих дней. Владелец «Кэпс» отвечал — выгоду от этого соглашения вы ощутите лет через десять. Чутью и везению Леонсиса позавидуют все покерные магнаты Лас-Вегаса.

Заработок Овечкина

Александр входит в тройку самых высокооплачиваемых хоккеистов за всю историю НХЛ на данный момент. По ходу его 13-летнего соглашения первые шесть сезонов ему перечисляли 9 миллионов в качестве базовой зарплаты, затем еще семь — по 10 миллионов. С учетом контракта новичка в общей сложности получилось более 127.

Заработки хоккеистов НХЛ за карьеру. Фото «СЭ»

В ближайшие пять лет Овечкин получит еще 47,5 миллиона. За всю энхаэловскую (читай — «вашингтонскую») карьеру — немыслимые 183. Даже по смешному курсу 30 рублей за 1 доллар это 5,49 миллиарда рублей.

Уже в следующем году Александр подвинет со второго места в рейтинге самых крупно заработавших хоккеистов НХЛ Яромира Ягра. Больше чеха только у Сидни Кросби.

У капитана «Питтсбурга», который всю карьеру был главным оппонентом Овечкина — и по драфту НХЛ, и по борьбе за «Колдер», и по статистическим призам, — контракт до конца сезона-2024/25. За оставшиеся четыре года он заработает 18 (9+3+3+3) миллионов долларов. Большую часть зарплаты «Пингвинз» выплатили своей звезде в первой половине контракта, затем она постепенно снижалась. Так что у Овечкина есть шансы в итоге стать первым, даже если в 2025 году Сидни подпишет новый договор с «Питтсбургом».