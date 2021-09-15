Ветеранский договор Овечкина, максимальный контракт Кучерова, грандиозные бонусы Панарина. Сколько зарабатывают российские игроки в НХЛ

Разбираем типы контрактов в лиге.

Потолок зарплат (salary cap hit, кэпхит) — это допустимая сумма годовых зарплат игроков в заявке хоккейного клуба. Потолок — один из ключевых моментов существования клубов Национальной хоккейной лиги. Из-за финансовых проблем лиги, которые вызваны эпидемией коронавируса, в сезоне-2021/22 он останется на прежнем уровне и будет вновь равен 81,5 миллиона долларов.

Поэтому главная задача генерального менеджера любого клуба НХЛ — собрать команду таким образом, чтобы в ней были качественные хоккеисты с разными типами контрактов, чтобы клуб мог вписаться в злосчастный потолок зарплат.

Также стоит упомянуть и о поле зарплат (salary cap floor) — это минимальная сумма, которую клуб обязан потратить на зарплаты хоккеистов. В предстоящем сезоне пол зарплат равняется 60,2 миллиона долларов. Такое ограничение введено, дабы поддерживать конкурентоспособность в лиге и лишать клубы возможности набирать откровенно слабые и недорогие составы.

На примере российских игроков, которые находятся на контрактах с клубами НХЛ, рассмотрим, какие основные варианты договоров существуют в лиге.

Максимальный контракт

Максимальный контракт (league maximum contract) — согласно коллективному соглашению (Collective Bargaining Agreement, CBA) между лигой и профсоюзом игроков, срок контракта хоккеиста с клубом ограничен семью или восемью годами.

Такое требование было введено в 2013-м, чтобы клубы не подписывали сверхдлинные контракты с игроками, искусственно занижая среднюю зарплату хоккеиста за сезон.

Согласно относительно новым правилам, хоккеист может подписать договор с новой командой максимум на семь лет. Восьмилетний договор игрок может получить только в том случае, если заключает соглашение с той же командой, в которой заканчивал последний сезон.

Для примера возьмем действующие контракты нападающего Никиты Кучерова и голкипера Андрея Василевского с «Тампой». Оба хоккеиста были задрафтованы «Лайтнинг» и в НХЛ выступали только в составе «Молний». Поэтому когда пришло время заключать новые соглашения, клуб имел возможность предложить им договоры на восемь лет с общей зарплатой в 76 миллионов долларов (кэпхит — 9,5 миллиона). Единственная разница в том, что новый контракт Кучерова вступил в силу с 2019 года, а Василевского — с 2020-го.

Но есть и другие примеры. В 2019 году форвард Артемий Панарин и голкипер Сергей Бобровский приняли решение не оставаться в «Коламбусе». Так как им предстояло выбрать новую команду, то они имели право подписывать соглашение максимум на семь лет. В итоге Панарин получил 74,5 миллиона (кэпхит — 11,642) на этот срок от «Рейнджерс», а Бобровский — 70 миллионов (кэпхит — 10) от «Флориды».

Процент от потолка зарплат

При заключении нового контракта есть еще одно максимальное ограничение. Кэпхит нового договора не может превышать 20 процентов от общей суммы потолка зарплат.

Снова вернемся к Панарину. Как мы уже говорили, кэпхит его действующего контракта составляет 11,642 миллиона долларов. В процентном соотношении он составляет 14,29% от потолка зарплат, что делает данный договор вполне легитимным и не выходящим за максимальные рамки.

Для сравнения возьмем, допустим, нападающего Владислава Наместникова. Летом 2020 года он подписал контракт на два сезона и 4 миллиона долларов с «Детройтом». Кэпхит договора — 2 миллиона, что составляет только 2,45% от потолка зарплат.

Структура контракта

Одна из самых частых ошибок, которую допускают при обсуждении зарплат в НХЛ, — это путаница годовой зарплаты игрока и его кэпхита. Важно понять: кэпхит — это не годовая зарплата игрока. Это среднегодовой размер контракта, который учитывается в зарплатной ведомости. Конечно, в краткосрочных договорах кэпхит и годовая зарплата зачастую совпадают, но в долгосрочных контрактах деньги практически всегда делятся неравномерно.

Для таких типов контрактов даже есть свои термины. Условие, при котором игрок получает большую часть зарплаты в первый(-ые) год(ы), называется front-loaded contract, противоположный вариант — back-loaded contract.

В качестве примера можно привести договор защитника Дмитрия Орлова с «Вашингтоном». В 2017 году он заключил соглашение с «Кэпиталз» на 6 лет и 30,5 миллиона долларов. Кэпхит контракта остается неизменным на протяжении всех шести лет — 5,1 миллиона. Но вот реальная зарплата игрока выглядит иначе: на протяжении первых трех лет Орлов получал 6,5 миллиона долларов, в прошлом сезоне его зарплата составила 4,5 миллиона, а в последние два года по договору она снижается вовсе до 3,3 миллиона.

Обратный пример — нападающий Евгений Дадонов, который этим летом был обменян из «Оттавы» в «Вегас». Форвард заключил с «Сенаторз» в 2020 году контракт на три сезона на общую сумму 15 миллионов долларов (кэпхит — 5 миллионов). Однако за первый год игры в столице Канады он получил только 3,5 миллиона долларов. Сейчас же «Вегасу» достался игрок с контрактом, по которому в предстоящем сезоне он должен получить уже 5 миллионов, а в следующем — все 6,5.

Минимальный контракт

Раз есть максимальные ограничения, то, конечно, будут и минимальные. Минимальный контракт (league minimum contract) — нижняя граница суммы, которую по контракту может получать игрок Национальной хоккейной лиги.

Лига старается регулярно индексировать и повышать эту сумму. Так, в сезоне-2020/21 минимальная сумма контракта составляла 700 тысяч долларов в год. Нападающий «Нэшвилла» Яков Тренин прошлым летом как раз подписал такой договор с «Предаторз». Ему даже удалось выбить лишние 25 тысяч — 1,45 миллиона на два года (кэпхит — 0,725 миллиона).

Этим летом минимальная сумма контракта вновь чуть выросла, чем и воспользовался, к примеру, форвард «Каролины» Максим Летунов. Он заключил с «Ураганами» договор на минимальную сумму в размере 750 тысяч долларов. Соглашение рассчитано на один год.

Контракт новичка

Первый контракт, который подписывает игрок младше 25 лет, — это и есть тот самый контракт новичка (entry-level contract). В зависимости от возраста хоккеиста срок контракта разнится, и это деталь, которую, оказывается, знают даже не все генеральные менеджеры. «Ванкувер», например, в свое время по ошибке предложил защитнику Никите Трямкину не двухлетний, а трехлетний контракт новичка, за что «Кэнакс» были отчитаны лигой.

Итак, если говорить о возрастных ограничениях, то они выглядят следующим образом:

Возраст 18-21 года — контракт на три сезона

Возраст 22-23 года — контракт на два сезона

Возраст 24 года — контракт на один сезон

Если говорить уже о правильных сделках, то тот же «Ванкувер» летом 2021 года заключил контракт новичка с форвардом Василием Подколзиным. Так как Василию на тот момент было 20 лет, то он попал в первую возрастную группу и срок его соглашения рассчитан на три года.

Главная особенность контракта новичка — он всегда двусторонний, то есть команда в случае необходимости может спустить игрока в фарм-клуб без каких-либо проблем.

Максимальный размер контракта новичка — 925 тысяч долларов, и он останется таковым до окончания нынешнего коллективного соглашения. Именно договор с такой суммой и получил Подколзин.

Аналогичный договор на максимальную сумму в свое время заключил форвард Виталий Кравцов с «Рейнджерс» (3 года, кэпхит — 0,925 миллиона).

А вот голкипер Илья Коновалов подписал контракт новичка с «Эдмонтоном» в 2021-м, когда хоккеисту уже исполнилось 22 года. Соответственно, срок соглашения рассчитан на два года. Да и зарплата его оказалась поменьше, чем у вышеупомянутых талантов (кэпхит — 0,842 миллиона).

Нападающий Владимир Ткачев этим летом также решил попробовать свои силы в Северной Америке. Так как форварду уже исполнилось 25 лет, то он прошел по верхней возрастной границе контракта новичка и заключил контракт с «Лос-Анджелесом» только на год (кэпхит — 0,925 миллиона).

NEWS: LA Kings agree to terms with free agent forward Vladimir Tkachyov on a one-year entry level contract.



Player Moves flown by @FlyONT. — LA Kings (@LAKings) May 29, 2021

Отложенный контракт

Другая важная особенность контракта новичка в том, что его действие может быть «отложено» на год (contract slide), если игрок в возрасте 18 или 19 лет провел меньше 10 игр в НХЛ после подписания соглашения. Этим правилом часто пользуются менеджеры клубов НХЛ для просмотра молодых игроков. Или при условии, когда не хочется терять молодого таланта, а стабильного места в основе ему не находится.

Защитник «Эдмонтона» Дмитрий Саморуков подписал контракт новичка с «Ойлерз» еще в 2017 году (3 года, кэпхит — 0,825 миллиона). Но два сезона он провел в юниорской лиге Онтарио. В сезоне-2019/20 защитнику исполнилось 20 лет, он дебютировал в профессиональной лиге, попав в фарм-клуб «Нефтяников» в АХЛ. Хоть в НХЛ он пока еще не играл, но именно с этого момента и вступил в силу его контракт новичка с «Эдмонтоном», срок которого теперь истекает летом 2022-го.

В аналогичной ситуации оказался защитник «Филадельфии» Егор Замула, который подписал контракт новичка с «Флайерз» в 2018 году (3 года, кэпхит — 0,756 миллиона), но в силу он вступил только с сезона-2020/21.

А вот защитник «Вашингтона» Александр Алексеев оказался в более интересной ситуации. Он заключил контракт с «Кэпиталз» еще в 2018 году (3 года, кэпхит — 0,863 миллиона). В 2019 году ему также исполнилось 20 лет, и, казалось бы, должен вступить в силу его контракт новичка, но тут вмешался еще один пункт правил: при рассмотрении данного вопроса учитывается возраст игрока на 15 сентября спорного года. Так как Алексеев празднует день рождения 15 ноября, то вступление в силу его контракта было отложено еще на сезон.

У нападающего «Миннесоты» Александра Хованова все было несколько проще. Свой контракт новичка с «Уайлд» он подписал в 19 лет в сезоне-2019/20. Так что срок активации соглашения был отложен только на один год, когда ему уже исполнилось 20 лет.

Опция отъезда в Европу

В последнее время у европейских игроков все больше получает популярность специальный пункт в контракте — опция отъезда/возвращения в Европу (European Assignment Clause).

В общем, название говорит само за себя: если хоккеист не может пробиться в основной состав команды в НХЛ, то вместо отъезда в фарм-клуб он может спокойно вернуться в Европу и попробовать свои силы в Северной Америке уже позже.

Такое условие есть в контракте защитника Артема Зуба, который уезжал из СКА в «Оттаву» в 2020 году без железной уверенности в том, что он станет твердым игроков основы. «Сенаторз» дали игроку контракт на два сезона и 5 миллионов (кэпхит — 2,5 миллиона) и, кажется, не прогадали.

Такой же пункт в контракте получил нападающий Егор Чинахов, который подписал контракт новичка с «Коламбусом» (3 года, кэпхит — 0,925 миллиона) сразу после того, как его выбрали на драфте. Но «Блю Джэкетс» решили не дергать сразу молодого игрока и на сезон оставили его в аренде в «Авангарде», где форвард ярко проявил себя и теперь попробует пробиться уже в основу команды НХЛ.

Так же в свое время поступил «Монреаль» в случае с защитником Александром Романовым (3 года, кэпхит — 0,894 миллиона). Канадский клуб на сезон оставил молодого хоккеиста набираться опыта в ЦСКА.

Этим летом с «Торонто» на год подписал контракт нападающий Кирилл Семенов (кэпхит — 0,825). Если он поймет, что шансов на основу у него нет, а в фарм-клуб ехать не захочется, то форвард имеет право вернуться в КХЛ.

Такая аренда становится довольно популярна у клубов Национальной хоккейной лиги. Так, «Каролина» оставила голкипера Петра Кочеткова (контракт на 2 года, кэпхит — 0,842) на год в нижегородском «Торпедо». А «Торонто» решило дать одному из самых талантливых своих проспектов в лице Родиона Амирова (3 года, кэпхит — 0,925) время еще набраться опыта в «Салавате».

Причем для аренды даже не обязательно иметь в контракте пункт о возможном возвращении в Европу. Такой опции в договоре не было у форварда «Каролины» Василия Пономарева (3 года, кэпхит — 0,818 миллиона), но «Харрикейнз» все равно решили, что игроку лучше будет поиграть среди профессионалов в КХЛ, и отпустили его на сезон в «Спартак».

Контракт ветерана

Еще один особый вид контракта — соглашения с игроками старше 35 лет (35+ contract). Если игрок заканчивает карьеру во время действия подобного соглашения, то весь его кэпхит остается в платежке команды. Данное ограничение опять же было введено с той целью, чтобы клубы искусственно не растягивали срок, тем самым снижая среднюю зарплату за сезон, при этом предполагая, что игрок закончит карьеру раньше, чем истечет договор.

35-летний капитан «Вашингтона» Александр Овечкин как раз этим летом подписал новый контракт со «Столичными» на 5 лет и общую сумму 47,5 миллиона долларов (кэпхит — 9,5). Так что его договор автоматически получил статус «ветеранского контракта».

35-летний нападающий «Далласа» Александр Радулов свой контракт с клубом заключил в сезоне-2017/18. Тогда он подписал соглашение на 5 лет на сумму 31,25 миллиона (кэпхит — 6,25). Так что предстоящим летом ему предстоит заключать новое соглашение со «Старз». Его новый договор автоматически будет считаться контрактом ветерана при соблюдении двух условий: контракт на два года или дольше и большую часть суммы он получит в первый(-е) год(-ы) (front-loaded contract).

Контракт-мостик

Контракт-мостик (bridge deal) — это неофициальное понятие, которое не прописано в коллективном соглашении. Тем не менее этот термин прочно устоялся в современной НХЛ.

Так называют краткосрочные соглашения (обычно на 2-3 года) с молодыми и талантливыми игроками, которые еще полностью не реализовали свой потенциал. Или клуб до конца не уверен в истинных возможностях игрока. Или сам хоккеист не хочет связывать себя слишком долгими узами с командой с сомнительной репутацией. В общем, причин может быть множество и каждый случай индивидуален.

Так, «Даллас» дал в 2020-м контракт на 2 года и 5 миллионов (кэпхит — 2,5) нападающему Денису Гурьянову. Россиянин в сезоне-2019/20 совершил долгожданный прорыв, забросив 20 шайб, но в клубе решили еще присмотреться к игроку и не выдавать ему слишком большую зарплату после одного удачного сезона.

Сверхталантливый защитник Михаил Сергачев заключил с «Тампой» в 2020 году контракт на 3 года и 14,4 миллиона (кэпхит — 4,8). В клубе не сомневались в возможностях игрока, но ситуация с потолком зарплат не позволяла «Молниям» сразу дать большой контракт россиянину. Летом 2023 года придется исправляться.

Подписной бонус

Подходим к еще одному важному пункту, о котором часто забывают. А именно бонусы по контракту. И в первую очередь нас интересует подписной бонус (signing bonus).

Подписные бонусы уже включены в зарплаты игроков и учитываются в потолке зарплат. К примеру, защитник «Филадельфии» Иван Проворов подписал контракт с клубом на 4 года и 40,5 миллиона долларов (кэпхит — 6,75). При этом 12 миллионов из этой суммы приходятся на подписной бонус, который он частями получает перед каждым сезоном.

Схожий договор в свое время подписал защитник Никита Зайцев с «Торонто» — 31,5 миллиона за 7 лет (кэпхит — 4,5). На бонусную часть у него приходится еще больший процент зарплаты — 18,5.

При этом не обязательно быть звездой и подписывать многолетний и многомиллионный контракт, чтобы рассчитывать на бонусы. Этим летом нападающий Александр Барабанов продлил контракт с «Сан-Хосе» на год со скромным кэпхитом 1 миллион долларов. Но он все равно смог выбить подписной бонус, пусть и на 100 тысяч.

Абсолютный чемпион по бонусной части — Артемий Панарин. Из его 81,5 миллиона на бонусы приходятся умопомрачительные 74,5 млн. По условиям контракта, базовая зарплата в Нью-Йорке составляет всего 1 миллион долларов. Зато бонусные выплаты по годам разбиты следующим образом: 13 — 12 — 12 — 11,5 — 10 — 9 — 7.

В отличие от стандартной схемы выплат заработной платы, подписной бонус выплачивается игроку одним траншем: свои 13 миллионов бонуса за сезон-2019/20 Панарин получил 1 июля, а за всю остальную часть хоккейного года он заработал лишь 1 миллион.

Еще один важный момент — подписной бонус защищает игрока как от возможного выкупа, так и от локаута. Если «Рейнджерс» захотят выкупить контракт Панарина, то они все равно будут обязаны выплатить ему бонусную часть контракта до 2026 года — все 74,5 миллиона. Если лига объявит локаут, то Панарин все равно получит свои деньги 1 июля, а сгорит лишь его базовая зарплата в один миллион.

Бонус за выступления

Есть также в НХЛ и бонусы за выступление (performance bonus), то есть они не гарантированы игроку, их нужно выполнить.

Такие бонусы предусмотрены только для:

— игроков с контрактами новичков;

— хоккеистов в возрасте 35+, заключающих соглашения на один год;

— игроков, которые провели минимум 400 матчей в НХЛ, получивших до этого серьезную травму (были в списке травмированных минимум 100 дней в прошлом году).

Максимальная сумма бонусов за выступление для новичков — 2,85 миллиона долларов. Однако заполучить ее невероятно сложно. И такая сумма фигурирует далеко не у всех в контактах.

Для примера рассмотрим структуру договора нападающего «Флориды» Григория Денисенко. По трехлетнему контракту новичка кэпхит его договора составляет 925 тысяч долларов: оклад — 832,5 тысячи и подписной бонус — 92,5 тысячи. Это его гарантированная зарплата.

Максимально же сумма с учетом бонусов за результаты может вырасти еще на 850 тысяч, то есть уже до 1,775 миллиона.

За счет персональных бонусов клубы могут превышать потолок зарплат, но не более чем на 7,5%. Плюс в следующем сезоне эта сумма превышения по умолчанию будет включена в платежную ведомость.

Неограниченно свободный агент

Теперь поговорим, что происходит с игроками, когда подходит к концу срок их контракта. Они разбиваются на две группы. Более выгодная — неограниченно свободный агент (unrestricted free agent, UFA).

Неограниченно свободные агенты (НСА) — это хоккеисты, которые могут вести переговоры с абсолютно любой командой. Таким игроком может быть хоккеист, которому на момент 30 июня исполнилось 27 лет либо он отыграл семь сезонов в НХЛ. Сезон засчитывается игроку в случае, если он провел 40 игр (30 игр — для вратаря). Кроме того, неограниченно свободным агентом может быть хоккеист до 22 лет, который не выбирался ранее на драфте. Или хоккеист старше 25 лет, отыгравший три сезона в любых профессиональных играх, но меньше 80 игр в НХЛ.

Для примера можно взять российский тандем вратарей «Айлендерс». Этим летом Илья Сорокин заключил новый контракт с «Островитянами» на три года и 12 миллионов долларов (кэпхит — 4 миллиона). Новый контракт ему предстоит подписывать летом 2024 года, когда голкипер уже будет старше 27 лет, так что он получит статус неограниченно свободного агента.

Отдельно стоит подчеркнуть, что клуб имеет право вести с игроком предварительные переговоры о новом контракте. Но официально заключить новое соглашение стороны могут не раньше чем за год до истечения действующего соглашения.

Так в свое время «Тампа» поступила с Андреем Василевским. В конце июля 2019 года было объявлено о новом соглашении россиянина на 8 лет и 76 миллионов. Но вступало оно в силу только с сезона-2020/21, так что еще год голкипер доигрывал по предыдущему договору, по которому получал только 3,5 миллиона в год.

Ограниченно свободный агент

Договор у игрока этой категории, может, и закончился, но его нынешняя команда имеет право сделать ему предложение по новому контракту. Это предложение может подразумевать под собой увеличение зарплаты на определенный процент в зависимости от предыдущего заработка игрока.

Клуб должен сделать предложение хоккеисту не позднее 1 июля. Если предложения не последовало, то игрок становится неограниченно свободным агентом и может вести переговоры с любыми командами.

Но и клуб имеет одно преимущество в отношениях с ограниченно свободными агентами (ОСА). Ограниченно свободный агент вправе рассматривать предложения других клубов и официально принять одно из них (так называемый оффершит, offer sheet). В этом случае прежний клуб хоккеиста может в течение семи дней повторить это предложение, тогда игрок обязан остаться в прежнем клубе, заключив новый контракт. Либо если прежний клуб в течение недели не повторит предложение, игрок заключает контракт с новой командой, а прежний клуб получает за игрока компенсацию, которая рассчитывается от суммы нового контракта.

Этим летом нападающий «Каролины» Андрей Свечников получил статус неограниченно свободного агента. «Харрикейнз» не собирались расставаться со своей звездой, поэтому сразу сделали ему квалификационное предложение. В итоге форвард подписал 8-летний контракт на 62 миллиона долларов (кэпхит — 7,75).

Арбитраж

Еще один путь решения контрактного вопроса с игроком в статусе неограниченно свободного агента — это арбитраж (arbitration).

Чтобы ОСА получил право на подачу заявления в арбитраж, требуется выполнение некоторых условий. В первую очередь необходимо учитывать возрастной критерий. Хоккеист, подписывающий первый полноценный контракт в возрасте 18-20 лет, должен отыграть в НХЛ четыре года, чтобы получить право на арбитраж. В случае подписания первого контракта в 21 год необходимо отыграть три сезона в лиге, при заключении контракта в 22-23 года — два сезона, а игроку, подписавшему первый контракт в возрасте 24+, достаточно провести хотя бы один сезон в НХЛ.

Заседания рассматривают профессиональные арбитры, которые назначаются совместно НХЛ и профсоюзом игроков. В ходе самого процесса обе стороны доказывают свою правоту исключительно на основе фактов и статистики.

Контракт, присужденный в арбитраже, может быть заключен только на один или два года — срок выбирает сторона «ответчика» (если в арбитраж подает игрок, то срок выбирает клуб). При этом клуб может не признавать контракт, который присужден судьей, но в таком случае игрок становится неограниченно свободным агентом и может подписать контракт с кем угодно.

Этим летом в арбитраж подал защитник Никита Задоров, который сначала не мог договориться о контракте с «Чикаго», а потом — с «Калгари». Но стороны все же смогли уладить споры в «досудебном порядке»: игрок получил контракт на год и 3,75 миллиона.

Следующим летом, к примеру, право на арбитраж получат два российских вратаря. Это Александр Георгиев из «Рейнджерс», у которого подходит к концу двухлетний контракт с кэпхитом на 2,425 миллиона, и Илья Самсонов из «Вашингтона», который этим летом получил лишь годичное соглашение от «Кэпиталз» на 2 миллиона.

Односторонний и двусторонний контракты

Односторонний контракт (one-way contract) — письменная договоренность между клубом и игроком, в котором хоккеист получает одинаковую зарплату вне зависимости от того, в каком дивизионе/чемпионате он будет выступать. То есть даже если игрок не смог закрепиться в основном составе и вынужден играть за фарм-клуб, оклад он будет получать одинаковый.

Такие соглашения, к примеру, у защитника «Коламбуса» Владислав Гаврикова (3 года, кэпхит — 2,8 миллиона) и нападающего «Колорадо» Валерия Ничушкина (2 года, кэпхит — 2,5 миллиона). Даже если клубы по какой-то причине решат отправить этих хоккеистов в фарм-клуб, зарплата игроков в АХЛ останется такой же, как и в НХЛ.

Когда игрок на одностороннем контракте отправляется в АХЛ, в командной платежке все равно остается «хвост», равный сумме контракта игрока, из которой вычитают минимальную зарплату лиги этого года и 375 тысяч долларов.

К примеру: «Сент-Луис» решил отправить в фарм нападающего Ивана Барбашева. Игрок только подписал двухлетнее одностороннее соглашение на 4,5 миллиона (кэпхит — 2,25). Минимальная зарплата в этом сезоне, как мы выяснили, составляет 750 тысяч. 750 тысяч + 375 тысяч = 1 миллион 125 тысяч. Вычитаем эту сумму и получаем, что даже в случае отправки Барбашева в АХЛ в платежной ведомости «Блюзменов» останутся те же 1,25 миллиона. А хоккеист будет получать полную зарплату в фарме.

Двусторонний контракт (two-way contract) — соглашение между командой и хоккеистом, которое оговаривает разные оклады игрока в зависимости от того, в какой лиге он будет выступать на протяжении действия контракта.

Данный вид контракта страхует клуб, приобретающий спортсмена, от возможной переплаты, если он не покажет нужного результата для коллектива и будет отправлен в фарм-клуб.

Такое соглашение, к примеру, заключил защитник Даниил Мироманов с «Вегасом». На уровне НХЛ оклад россиянина по годичному соглашению составляет 825,5 тысячи долларов (без учета возможных бонусов). Но при игре в АХЛ эта сумма снижается до 70 тысяч.

Аналогичное соглашение с «Аризоной» получил защитник Владислав Провольнев (1 год, кэпхит — 0,42 миллиона). Единственная разница в том, что в АХЛ он будет получать на 10 тысяч больше (80 тысяч).

На их фоне можно выделить более выгодную сделку голкипера Михаила Бердина с «Виннипегом». Россиянин продлил контракт с «Джетс» на 2 года (кэпхит — 0,75 миллиона). Но при этом зарплата игрока в АХЛ в первый год действия договора составляет куда более внушительные 250 тысяч долларов, а на второй год сделка и вовсе становится односторонней, так что даже в АХЛ он получит свои 750 тысяч.

Запрет на перемещения и запрет на обмены

Еще один важный пункт в контракте, который стремится получить каждый хоккеист, — это запрет на перемещение или на обмен.

Запрет на перемещение (no-move clause, NMC) — это условие, при котором клуб не может обменять игрока в другую команду без согласия самого хоккеиста. Также хоккеист не может быть выставлен на драфт отказов и отправлен в фарм-лигу.

Такое соглашение в свое время получил форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин. С сезона-2014/15 выступил его договор на 8 лет на общую сумму 76 миллионов долларов (кэпхит — 9,5 миллиона). В этом соглашении также был вписан пункт на полный запрет на перемещение, что лишь подчеркивает статус звездного игрока, а также говорит, какую ставку делает клуб на данного хоккеиста.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский также получил полный запрет на перемещения, когда пописал свой контракт с «Пантерз».

Запрет на обмен (no-trade clause, NTC) — это условие, при котором клуб не может обменять игрока в другую команду без согласия самого хоккеиста. При этом выставить его на драфт отказов и отправить в фарм клуб уже может.

Полный запрет на обмены в контрактах встречается реже, чем полный запрет на перемещения. Но все же такие сделки бывают. Именно такой контракт получил нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко. В 2015 году он подписал с «Блюз» 9-летний контракт на 60 миллионов (кэпхит — 7,5 миллиона), а в качестве дополнительной опции получил только NTC.

Гораздо чаще в контрактах хоккеистов встречается частичный запрет на обмены (modified no-trade clause, M-NTC). Этот пункт в контракте вводит ограничения на обмен игрока, но прописываются специальные условия. И они могут быть различными.

Нападающий Павел Бучневич заключил этим летом контракт с «Сент-Луисом» на 4 года и 23,2 миллиона (кэпхит — 5,8). При этом в договоре есть пункт, согласно которому с 2022 года игрок может предоставить список из 12 команд, в которые его нельзя будет обменять.

Схожий контракт получил голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин (3 года, кэпхит — 5,66 миллиона). Однако его пункт о частичном запрете на обмен вступает в силу только с 2023 года, и он может предоставить список только из 10 команд, в которые его нельзя обменять.

Опытный вратарь «Далласа» Антон Худобин (контракт на 3 года, кэпхит — 3,333 миллиона) имеет совсем скромный M-NTC: он может отметить только 4 клуба, куда его нельзя будет отправить. Причем эта опция действует только до 2022 года и не распространяется на последний сезон действия договора.

Новый защитник «Миннесоты» Дмитрий Куликов получил не самый большой контракт — 5 миллионов на 2 года (кэпхит — 2,5). Зато ему дали опцию запрета на обмен в определенные 8 клубов по его желанию.

Более сложную схему контракта получил нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов. В 2017 году хоккеист заключил соглашение на 8 лет и 62,4 миллиона долларов (кэпхит — 7,8). До 2022 года он может предоставить список из 15 команд, куда его нельзя обменять. Но со следующего сезона число нежелательных команд снижается до 10.

У форварда «Каролины» Андрея Свечникова еще более редкий вариант частичного запрета на трейд. На протяжении действия всего контракта, если клуб сообщит хоккеисту о желании обменять его, он имеет право предоставить список только из 10 команд, в которые его можно обменять, — предложения от других команд в таком случае «Ураганы» могут не рассматривать.

Еще один важный момент, что даже в том случае, если обмен с участием игрока, у которого есть NMC, NTC или M-NTC, все же состоится, то такой пункт может сохранить свою силу, но тогда игрок и клуб должны заключить специальное соглашение, которое подтверждает, что данные ограничения сохраняются. И сохраниться они могут только в исходном виде, пересматривать условия соглашения стороны не имеют права.

Обмен с удержанием зарплаты

Клуб НХЛ имеет право обменять игрока в другой клуб, при этом взять на себя часть его кэпхита по контракту (retained salary). Однако эта сумма не может превышать 50 процентов от кэпхита.

К примеру, «Торонто» решил бы удовлетворить запрос нападающего Ильи Михеева и обменять его в другой клуб. Так как у Михеева контракт на 2 года и 3,249 миллиона (кэпхит — 1,645), то «Мэйпл Лифс» максимум могли бы оставить у себя кэпхит в размере 0,822 миллиона (50%), а вторую половину взял бы на себя уже новый контракт россиянина.

Существуют дополнительные ограничения по такому обмену:

— Клуб, который меняет игрока с удержанием зарплаты, в течение года (срок отсчитывается с даты трейда) не может вернуть этого хоккеиста.

— Клуб, который меняет игрока с удержанием зарплаты, подвергнется санкциям, если контракт игрока будет выкуплен, расторгнут или он преждевременно завершит карьеру.

— Клуб берет на себя одинаковый процент от кэпхита и реальной зарплаты игрока.

— Клуб может за сезон обменять максимум трех хоккеистов с удержанием зарплаты.

— Клуб не может сделать так, чтобы общая сумма удержаний по контрактам превышала 15% от потолка зарплат.

Выкуп контракта

Все контракты в НХЛ — гарантированные. Это значит, что ни одного игрока невозможно просто так отчислить из состава.

В зависимости от возраста сам игрок получает за выкуп (buyout) своего контракта либо 1/3, либо 2/3 (если он старше 26 лет) от той части суммы, которая должна была быть выплачена, и эта часть высчитывается только от «чистой» зарплаты — то есть вычитаются все подписные бонусы. Срок выплат — растянутый в два раза остаток срока действия контракта: если игрока выкупают за два года до конца договора, то он будет получать чеки еще четыре года.

Из-под потолка зарплат освобождаются сэкономленные деньги. Но по истечении выкупленного контракта НХЛ штрафует клуб, и потолок зарплат снижается на определенную сумму.

Последним из российских игроков процедуру выкупа контракта прошел нападающий Илья Ковальчук, который оказался не нужен «Лос-Анджелесу». Но для «Кингз» ситуация осложнялась тем, что у Ильи был контракт ветерана, поэтому клуб не получил никакого послабления под потолком зарплат.

«Короли» выкупили последний год контракта Ковальчука с кэпхитом в 6,25 миллиона долларов. Поэтому, в качестве наказания, эта сумма полностью учитывалась под потолком зарплат клуба два года подряд.

Занятно, что «Лос-Анджелес» был не последним клубом, который пострадал в НХЛ от общения с Ковальчуком. В потолке зарплат «Нью-Джерси» до конца сезона-2024/25 учитывается штраф в размере 250 тысяч долларов, что является отголоском того монструозного контракта на 12 лет, который Ковальчук заключил в 2010 году и который во многом и потребовал вносить в будущем многие изменения в структуру договоров хоккеистов, которые действительны сейчас.