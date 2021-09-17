Кросби: «Надеюсь, что Овечкин побьет рекорд Гретцки»

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби выразил надежду, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов.

Пока россиянин занимает шестое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (730 голов). Он отстает на один гол от Марселя Дионна, который находится на пятой строчке. Гретцки лидирует с 894 голами. Далее идут Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741) и Дионн (731).

«Я надеюсь, что он сможет сделать это. Уже сказал ему сегодня, что надеюсь на это. Было бы потрясающе. Он в пределах досягаемости. Ови может забить из любой позиции за синей линией. Я просто надеюсь, что все голы, которые он забьет, будут в матчах против других команд, — цитирует Кросби ESPN.

Напомним, в июле 36-летний Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном» на пять лет.