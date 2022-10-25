Овечкин обогнал «Мистера Хоккей»! Новая цель — Ягр
За всеми рекордными историческими гонками Александра Овечкина невозможно уследить. Конечно, есть одна, основная, которая превратилась в ключевой сюжет десятилетия в мировом хоккее, хотя и без нее хватает локальных, но все равно важных.
Российский суперфорвард забил за «Вашингтон» в ворота «Нью-Джерси» в победном гостевом матче (6:3). Ему осталось всего 18 шайб до легендарного Горди Мистера Хоккея Хоу и второго места среди снайперов НХЛ всех времен. Но Ови уже обошел знаменитого канадца в списке лучших по победным голам — 122 против 121. И теперь впереди только один конкурент! Но нет, это не Уэйн Гретцки — все рекорды легендарный 99-й все-таки забрать не смог. В этой номинации первым идет Яромир Ягр с 135 шайбами. В последние сезоны Овечкин в среднем за чемпионат забивает около пяти победных голов, так что с учетом действующего контракта с «Кэпс» до 2026 года даже при падении темпа шансы сместить чеха очень приличные.
Старт прошлой регулярки у Александра получился шикарным — девять шайб в восьми встречах. Да и большую часть сезона он шел в числе лидеров среди снайперов, бомбардиров и претендентов на MVP. Но в истории НХЛ не было суперзвездных хоккеистов, которые в 36 лет (а теперь и вовсе в 37) оставались так же хороши, как на пике карьеры. Объективно с Макдэвидом, Кучеровым и остальными более молодыми топами Овечкину потягаться цифрами в чемпионате не выйдет — это очевидно. Поэтому нынешние 6 (3+3) очков в 7 играх — нормальный результат, из-за которого не стоит волноваться.
Овечкин сейчас в прямом смысле олицетворение «Вашингтона»: как он уже не далек от завершения карьеры, так и «Кэпс» — это возрастная команда, которая прошла свои лучшие времена и ей далековато до фаворитов. Если в плей-офф каким-то чудом удастся взять опытом — хорошо, но реалистичная задача — за этот плей-офф побороться и стабильно пройти регулярку. Так же и для Овечкина — 50 шайб от него уже не ждут. Нужны более скромные 30-35, и с таким графиком можно уже к Новому году обогнать Хоу в главной снайперской гонке.
А дальше — идти за Гретцки.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Питтсбург
|6
|4
|2
|9
|2
|Каролина
|6
|4
|2
|9
|3
|Филадельфия
|6
|4
|2
|8
|4
|Вашингтон
|7
|4
|3
|8
|5
|Рейнджерс
|6
|3
|3
|7
|6
|Нью-Джерси
|6
|3
|3
|6
|7
|Коламбус
|7
|3
|4
|6
|8
|Айлендерс
|6
|2
|4
|4
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|6
|5
|1
|10
|2
|Флорида
|6
|4
|2
|9
|3
|Баффало
|5
|4
|1
|8
|4
|Детройт
|5
|3
|2
|8
|5
|Оттава
|6
|4
|2
|8
|6
|Торонто
|7
|4
|3
|8
|7
|Тампа-Бэй
|6
|3
|3
|6
|8
|Монреаль
|6
|3
|3
|6
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|6
|4
|2
|9
|2
|Колорадо
|6
|3
|3
|7
|3
|Сент-Луис
|4
|3
|1
|6
|4
|Чикаго
|5
|3
|2
|6
|5
|Виннипег
|6
|3
|3
|6
|6
|Нэшвилл
|7
|2
|5
|5
|7
|Миннесота
|5
|1
|4
|3
|8
|Аризона
|5
|1
|4
|2
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Калгари
|5
|4
|1
|8
|3
|Эдмонтон
|6
|3
|3
|6
|4
|Сиэтл
|7
|2
|5
|6
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
|6
|4
|7
|Анахайм
|6
|1
|5
|3
|8
|Ванкувер
|7
|0
|7
|2
|26.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|- : -
|26.10
|02:00
|
Коламбус – Аризона
|- : -
|26.10
|02:00
|
Монреаль – Миннесота
|- : -
|26.10
|02:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -
|26.10
|02:30
|
Детройт – Нью-Джерси
|- : -
|26.10
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|- : -
|26.10
|04:00
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|26.10
|05:00
|
Сиэтл – Баффало
|- : -
|26.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|- : -
|26.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|11
|
|
Сидни Кросби
Питтсбург
|6
|11
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|4
|1.25
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
|1.65