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25 октября, 23:00

Овечкин обогнал «Мистера Хоккей»! Новая цель — Ягр

Отдел хоккея «СЭ»
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лидеры НХЛ по победным голам.
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Российский нападающий превзошел знаменитого канадца Горди Хоу и вышел на второе место по победным голам в НХЛ.

За всеми рекордными историческими гонками Александра Овечкина невозможно уследить. Конечно, есть одна, основная, которая превратилась в ключевой сюжет десятилетия в мировом хоккее, хотя и без нее хватает локальных, но все равно важных.

Российский суперфорвард забил за «Вашингтон» в ворота «Нью-Джерси» в победном гостевом матче (6:3). Ему осталось всего 18 шайб до легендарного Горди Мистера Хоккея Хоу и второго места среди снайперов НХЛ всех времен. Но Ови уже обошел знаменитого канадца в списке лучших по победным голам — 122 против 121. И теперь впереди только один конкурент! Но нет, это не Уэйн Гретцки — все рекорды легендарный 99-й все-таки забрать не смог. В этой номинации первым идет Яромир Ягр с 135 шайбами. В последние сезоны Овечкин в среднем за чемпионат забивает около пяти победных голов, так что с учетом действующего контракта с «Кэпс» до 2026 года даже при падении темпа шансы сместить чеха очень приличные.

Александр Овечкин. Офис снова открыт! Овечкин наконец-то забил и продолжил погоню за Гретцки

Старт прошлой регулярки у Александра получился шикарным — девять шайб в восьми встречах. Да и большую часть сезона он шел в числе лидеров среди снайперов, бомбардиров и претендентов на MVP. Но в истории НХЛ не было суперзвездных хоккеистов, которые в 36 лет (а теперь и вовсе в 37) оставались так же хороши, как на пике карьеры. Объективно с Макдэвидом, Кучеровым и остальными более молодыми топами Овечкину потягаться цифрами в чемпионате не выйдет — это очевидно. Поэтому нынешние 6 (3+3) очков в 7 играх — нормальный результат, из-за которого не стоит волноваться.

Александр Овечкин. Овечкин обогнал Хоу и стал вторым в истории. Пока — по победным голам

Овечкин сейчас в прямом смысле олицетворение «Вашингтона»: как он уже не далек от завершения карьеры, так и «Кэпс» — это возрастная команда, которая прошла свои лучшие времена и ей далековато до фаворитов. Если в плей-офф каким-то чудом удастся взять опытом — хорошо, но реалистичная задача — за этот плей-офф побороться и стабильно пройти регулярку. Так же и для Овечкина — 50 шайб от него уже не ждут. Нужны более скромные 30-35, и с таким графиком можно уже к Новому году обогнать Хоу в главной снайперской гонке.

А дальше — идти за Гретцки.

Лидеры НХЛ по победным голам.
Лидеры НХЛ по победным голам.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
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4 Детройт 5 3 2 8
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6 Торонто 7 4 3 8
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