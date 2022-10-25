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Сегодня, 12:45

Овечкин обогнал Хоу и стал вторым в истории. Пока — по победным голам

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
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Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Очередные достижения капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин забил победный гол в матче против «Нью-Джерси» (6:3) и вышел на второе место по числу решающих шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард принес «Вашингтону» 122-ю победу в карьере и обогнал великого Горди Хоу. Рекорд лиги удерживает Яромир Ягр, на счету которого 135 решающих голов.

Лидеры НХЛ по победным голам.
Лидеры НХЛ по победным голам.

В исторической снайперской гонке Овечкин по-прежнему занимает третье место. Теперь на счету капитана «Вашингтона» 783 гола — на 18 меньше, чем у Хоу. Обладатель вечного рекорда лиги Уэйн Гретцки отличился 894 раза.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.
Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В бомбардирском рейтинге Александр с 1416 (783+633) очками укрепился на 20-й позиции в истории. От вышедшего сегодня на 18-е место Сидни Кросби Овечкин отстает на четыре очка, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 41, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 174.

Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Лучшие бомбардиры в истории НХЛ.
Александр Овечкин
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
Горди Хоу
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Столичный дивизион И В П О
1 Питтсбург 6 4 2 9
2 Каролина 6 4 2 9
3 Филадельфия 6 4 2 8
4 Вашингтон 7 4 3 8
5 Рейнджерс 6 3 3 7
6 Нью-Джерси 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Оттава 6 4 2 8
6 Торонто 7 4 3 8
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
8 Монреаль 6 3 3 6
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 6 4 2 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 4 3 1 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Виннипег 6 3 3 6
6 Нэшвилл 7 2 5 5
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 7 5 2 10
2 Калгари 5 4 1 8
3 Эдмонтон 6 3 3 6
4 Сиэтл 7 2 5 6
5 Лос-Анджелес 7 3 4 6
6 Сан-Хосе 8 2 6 4
7 Анахайм 6 1 5 3
8 Ванкувер 7 0 7 2
Результаты / календарь
14.10
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29.10
30.10
25.10 02:00
Нью-Джерси – Вашингтон
 3 : 6
25.10 02:00
Оттава – Даллас
 4 : 2
25.10 03:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 0
25.10 03:00
Эдмонтон – Питтсбург
 6 : 3
25.10 05:00
Вегас – Торонто
 3 : 1
25.10 05:30
Ванкувер – Каролина
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Сидни Кросби

Сидни Кросби

Питтсбург

 6 11
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Андрей Свечников

Андрей Свечников

Каролина

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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