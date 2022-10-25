Овечкин обогнал Хоу и стал вторым в истории. Пока — по победным голам

Очередные достижения капитана «Вашингтона».

Александр Овечкин забил победный гол в матче против «Нью-Джерси» (6:3) и вышел на второе место по числу решающих шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Российский форвард принес «Вашингтону» 122-ю победу в карьере и обогнал великого Горди Хоу. Рекорд лиги удерживает Яромир Ягр, на счету которого 135 решающих голов.

Лидеры НХЛ по победным голам.

В исторической снайперской гонке Овечкин по-прежнему занимает третье место. Теперь на счету капитана «Вашингтона» 783 гола — на 18 меньше, чем у Хоу. Обладатель вечного рекорда лиги Уэйн Гретцки отличился 894 раза.

Лучшие снайперы в истории НХЛ.

В бомбардирском рейтинге Александр с 1416 (783+633) очками укрепился на 20-й позиции в истории. От вышедшего сегодня на 18-е место Сидни Кросби Овечкин отстает на четыре очка, от второго в истории европейца Теему Селянне — на 41, от замыкающего топ-10 Фила Эспозито — на 174.