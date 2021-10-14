Жена Овечкина: «На пятом месте по голам за всю историю НХЛ. Поздравляю, мой чемпион»

Жена нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина Анастасия в своем Instagram поздравила мужа, вышедшего на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«На пятом месте по голам за всю историю НХЛ. Поздравляю, мой чемпион», — написала Анастасия.

Россиянин забил две шайбы в домашнем матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:1). Для него это 732-й гол за карьеру в НХЛ. Овечкин вышел на единоличное пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Он опередил Марселя Дионна, у которого 731 заброшенная шайба.