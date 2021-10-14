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Тренер «Вашингтона» обратился к Овечкину после выхода на пятое место в списке лучших снайперов в НХЛ

09:26
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поздравил нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Было много вопросов насчет участия Овечкина, но он ворвался в игру и стал важным фактором в нашей игре. Я не так долго работаю в «Вашингтоне», но у меня такое ощущение, что мы каждый вечер благодарим Овечкина за что-то. Он обгоняет кого-то, ставит новые рекорды или просто делает что-то невероятное. То, что он сделал сегодня, — большое достижение», — приводит DVM слова Лавиолетта.

Сегодня, 14 октября, Овечкин отличился дублем в матче против «Рейнджерс» (5:1), теперь на счету россиянина 732 гола в НХЛ.

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Марселя Дионна, у которого 731 шайба. Рекорд по количеству голов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).

Дополнительная информация:

https://www.localdvm.com/sports/ovechkin-makes-history-as-capitals-beat-new-york-rangers-5-1-in-season-opener/

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Александр Овечкин: рекорд НХЛ по числу голов Уэйна Гретцки и гонка за лучшими снайперами лиги в истории, новости и статистика