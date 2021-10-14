Тренер «Вашингтона» обратился к Овечкину после выхода на пятое место в списке лучших снайперов в НХЛ

Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт поздравил нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина с выходом на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.

«Было много вопросов насчет участия Овечкина, но он ворвался в игру и стал важным фактором в нашей игре. Я не так долго работаю в «Вашингтоне», но у меня такое ощущение, что мы каждый вечер благодарим Овечкина за что-то. Он обгоняет кого-то, ставит новые рекорды или просто делает что-то невероятное. То, что он сделал сегодня, — большое достижение», — приводит DVM слова Лавиолетта.

Сегодня, 14 октября, Овечкин отличился дублем в матче против «Рейнджерс» (5:1), теперь на счету россиянина 732 гола в НХЛ.

Овечкин вышел на пятое место в списке снайперов в истории лиги, опередив Марселя Дионна, у которого 731 шайба. Рекорд по количеству голов в истории НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (894).