Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ
Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ
05:08
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Теперь на его счету 732 гола за карьеру в североамериканской лиге.
Таким образом, Овечкин вышел на единоличное пятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он опередил Марселя Дионна, у которого 731 заброшенная шайба.
Ранее в этой встрече Овечкин уже забросил одну шайбу и сделал две голвые передачи.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю