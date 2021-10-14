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Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ

Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ
05:08
Александр Овечкин. Фото Instagram
Александр Овечкин. Фото Instagram
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Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Теперь на его счету 732 гола за карьеру в североамериканской лиге.

Таким образом, Овечкин вышел на единоличное пятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он опередил Марселя Дионна, у которого 731 заброшенная шайба.

Ранее в этой встрече Овечкин уже забросил одну шайбу и сделал две голвые передачи.

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Евгений Козинов все материалы автора
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