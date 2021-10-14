Овечкин вышел на пятое место по голам в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс». Теперь на его счету 732 гола за карьеру в североамериканской лиге.

Таким образом, Овечкин вышел на единоличное пятое место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ. Он опередил Марселя Дионна, у которого 731 заброшенная шайба.

Alex Ovechkin scores his second goal of the game and the 732nd goal of his career, passing Marcel Dionne for the fifth-most goals in NHL history. pic.twitter.com/DB69EbxHoM — CapitalsPR (@CapitalsPR) October 14, 2021

Ранее в этой встрече Овечкин уже забросил одну шайбу и сделал две голвые передачи.