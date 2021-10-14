Террис принес «Эдмонтону» победу над «Ванкувером» по буллитам

«Эдмонтон» обыграл «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

В основное время у «Ойлерз» забросили Йессе Пулюярви и Зак Хаймэн, у «Кэнакс» забили Оливер Экман-Ларссон и Куинн Хьюз.

Решающий буллит — на счету форварда «Эдмонтона» Кайла Турриса.

Российский форвард «Ванкувера» Василий Подколзин провел на льду 7 минут и 34 секунды и не отличился результативными действиями.

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«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 3:2 Б (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0)

Голы: Пулюярви — 1 (Нерс, Макдэвид), 16:55 — 1:0. Хаймэн — 1 (бол., Драйзайтль, Макдэвид), 37:12 — 2:0. Экман-Ларссон — 1 (бол., Хегландер, Гарлэнд), 52:28 — 2:1. Хьюз — 1 (Хегландер, Миллер), 57:11 — 2:2.

Победный буллит: Террис.

Вратари: Смит — Демко.

Штраф: 25 — 11.

Броски: 34 (14+11+9+0) — 38 (10+12+13+3).

Наши: — - Подколзин (7.34/0/0).

14 октября. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».