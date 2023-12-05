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Сегодня, 11:07

Фетисов — о голевой засухе Овечкина: «На него оказывается серьезная психологическая нагрузка»

Константин Белов
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на безголевую серию нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина, которая длится семь матчей подряд.

«Саша готовился к сезону, всякое бывает. Он ответственный парень. На него оказывается серьезная психологическая нагрузка. Хочу, чтобы он немного успокоился в этом плане. Уверен, что к нему вернется голевое чутье, и Александр будет тащить команду дальше. Слишком много разговоров вокруг него и рекорда Грецки, который является величайшим в истории спорта. Желаю Саше удачи!» — сказал Фетисов «СЭ».

В текущем сезоне Овечкин провел 22 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. За карьеру в НХЛ форвард набрал 1499 (827+672) очков в 1368 матчах.

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Александр Овечкин
ХК Вашингтон Кэпиталз
Вячеслав Фетисов
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«Рейнджерс» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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Материалы сюжета: Овечкин: гонка за великим рекордом Гретцки по голам в НХЛ
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Василевский признан второй звездой игрового дня в НХЛ
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 23 18 5 37
2 Каролина 24 14 10 29
3 Филадельфия 25 13 12 28
4 Вашингтон 22 12 10 26
5 Айлендерс 23 10 13 26
6 Питтсбург 24 11 13 25
7 Нью-Джерси 22 11 11 23
8 Коламбус 26 8 18 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 24 17 7 37
2 Флорида 24 14 10 30
3 Детройт 23 13 10 29
4 Торонто 22 12 10 28
5 Тампа-Бэй 26 11 15 27
6 Монреаль 25 11 14 25
7 Баффало 25 10 15 22
8 Оттава 19 9 10 18
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 24 15 9 32
2 Даллас 23 14 9 31
3 Виннипег 24 14 10 30
4 Аризона 24 13 11 28
5 Сент-Луис 24 13 11 27
6 Нэшвилл 24 12 12 24
7 Миннесота 22 8 14 20
8 Чикаго 23 7 16 14
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 26 16 10 37
2 Ванкувер 25 16 9 33
3 Лос-Анджелес 21 14 7 31
4 Калгари 24 10 14 23
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Анахайм 24 10 14 20
7 Эдмонтон 22 9 13 19
8 Сан-Хосе 25 6 19 14
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10.12
5.12 03:00
Филадельфия – Питтсбург
 2 : 1 ОТ
5.12 03:00
Тампа-Бэй – Даллас
 4 : 0
5.12 03:30
Монреаль – Сиэтл
 4 : 2
5.12 03:30
Виннипег – Каролина
 2 : 1
5.12 05:00
Аризона – Вашингтон
 6 : 0
5.12 06:00
Вегас – Сент-Луис
 1 : 2 ОТ
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 25 42
Давид Пастрняк

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Бостон

 24 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 25 36
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

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Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 25 16
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 24 16
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 4 1.26
Адин Хилл

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