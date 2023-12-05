Овечкин продлил серию без заброшенных шайб до семи матчей

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Аризоне» (0:6).

Форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин продлил свою серию без заброшенных шайб до семи матчей: последний раз 38-летний россиянин забивал 19 ноября во встрече с «Коламбусом» (4:3). Также капитан столичной команды вторую игру подряд не набирает очки.

В текущем сезоне Овечкин провел 22 матча, в которых набрал 14 (5+9) очков. Также за карьеру в НХЛ форвард набрал 1499 (827+672) очков в 1368 матчах.