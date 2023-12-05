«Кэпиталз» закончили выездное турне крупным поражением.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Аризона» — «Вашингтон» — 6:0 (5:0, 1:0, 0:0)

Голы: Кули — 3 (бол., Келлер, Дурзи), 8:46 — 1:0. Карконе — 12 (Браун, Зукер), 10:02 — 2:0. Шмальц — 8 (бол., Келлер, Керфут), 14:15 — 3:0. Шмальц — 9 (Келлер, Кессельринг), 17:13 — 4:0. Зукер — 5 (Керфут), 18:39 — 5:0. Бьюгстад — 6 (мен., Керфут, Мозер), 36:54 — 6:0.

Вратари: Ингрэм — Кемпер (Линдгрен, 14:15).

Штраф: 10 — 10.

Броски: 27 (10+9+8) — 26 (9+8+9).

Наши: — - Овечкин (19.31/3/-1).

5 декабря. Темпе. Mullett Arena.

Молодой и амбициозный Спенсер Карбери переживает самый тяжелый отрезок тренерской карьеры в «Вашингтоне». Впервые возглавивший клуб НХЛ специалист получил стареющую команду, чьи лучшие годы позади, а на старте регулярки лишился ведущего центрального нападающего. Швед Никлас Бэкстрем приостановил карьеру на неопределенный срок из-за травмы. Неизвестно, вернется ли давний партнер Александра Овечкина на лед либо же форвард сделал отложенное заявление об уходе из хоккея. С конца ноября в лазарете Ти Джей Оши — другой форвард топ-6 лучших времен «Кэпс».

Центральная ось — самая проблемная для «Кэпс». 22-летний Коннор Макмайкл в силу возраста нестабилен. Дилан Строум не тянет роль первого центра. Карбери так и не придумал, как избавить от хандры Евгения Кузнецова. Перед матчем с «Аризоной», которым «Вашингтон» завершал выездное турне, тренер вывел россиянина из состава по игровым причинам. Спенсер назвал это «ментальной перезагрузкой». Особой пользы ход не принес: «Столичные» потерпели унизительное поражение и не забросили ни одной шайбы.

На коротком отрезке в середине ноября Карбери оживил «Вашингтон». Команда выиграла пять матчей подряд, забивала почти всегда по четыре гола. Последние результаты показывают, что ноябрьская серия — лишь разовая вспышка. После локального успеха проблемы «Кэпиталз» никуда не делись: прежде всего они связаны с нападением и большинством. По реализации лишнего «Столичные» идут на последнем месте в лиге со смешными 8,3 процента. Свалившиеся на Карбери проблемы, как гнойный нарыв, вскрылись против набравшей ход «Аризоны». Удивительное наблюдение: «Койотис» в пятом матче подряд обыгрывают экс-обладателей Кубка Стэнли. До «Вашингтона» пострадали «Сент-Луис», «Тампа», «Колорадо» и «Вегас».

Кошмар «Столичных» начался с первого периода. После неплохого старта гости пропустили пять шайб менее чем за 10 минут. Отчаявшийся Карбери заменил Дарси Кемпера на Чарли Линдгрена. На ход матча вратарская рокировка не повлияла. Кемпер два из трех голов получил в меньшинстве. Пожурить голкипера можно только за вторую шайбу, когда Майкл Карконе забил прямым броском со входа в зону. Вышедший спасать «Вашингтон» Линдгрен продержался «сухим» меньше трех минут. На первый перерыв «Кэпиталз» ушли с безнадежными 0:5 на табло без малейших намеков на возвращение интриги.

Александр Овечкин вторую игру подряд не может покорить гроссмейстерскую отметку в 1500 очков в НХЛ. Форвард набрал 1499-й балл против «Анахайма», но два матча подряд остается без голов и ассистов. Вряд ли личные рекорды волнуют капитана «Вашингтона» больше всего. Команда провалила вторую игру подряд, а проблемы с нападением и большинством не исправляются. Во втором периоде «Аризона» позволила «Кэпиталз» почувствовать шайбу и трижды разыграть «пять на четыре». Вместо гола престижа «Столичные» пропустили еще: Овечкин из лучших мест наблюдал, как Ник Бьюгстад после издевательской для вратаря контратаки «два в ноль» сделал счет 6:0.

Александр Овечкин в матче против «Аризоны». Фото USA Today Sports

Вселенской катастрофой крупное поражение от «Аризоны» не стало. Вспомните, как «Тампа» на днях умудрилась отлететь от «Далласа» (1:8), а сегодня реабилитировалась, обыграв «Старз» под ноль (4:0). Крепкая духом команда должна правильно отреагировать на такие матчи. Жизнь на этом не заканчивается, впереди большая часть чемпионата. Однако после двух месяцев регулярки положение «Вашингтона» выглядит безыдейным. Карбери готов к ротации, насколько она возможна. Не стесняется убирать из состава номинальных лидеров, как Кузнецова перед матчем с «Аризоной». Вот только пользы действия тренера не приносят. Если ситуация не изменится в ближайший месяц, руководству «Кэпиталз» уместно задуматься об изменениях в штабе.