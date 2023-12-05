Дементьев считает, что «Вашингтон» сможет найти нового голкипера

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев высказал мнение насчет разгромного поражения «Вашингтона» от «Аризоны» (0:6).

«Конечно, проиграть «Аризоне» 0:6 и пропустить пять шайб за десять минут — это неприятно для команды и для болельщиков. Но нельзя забывать, что команда в «Вашингтоне» достаточно возрастная, сыграно чуть больше 20 матчей, и как раз наступает первый этап моральной и физической усталости. Этот фактор в определенной степени приносит свои плоды. Но, даже проигрывая 0:5, «Вашингтон» не стал мальчиком для битья, просто не повезло с пропущенными шайбами. На момент счета 0:5 броски были лишь 10-9 в пользу «Аризоны». Неудача во вратарской линии привела к такому результату. Такая ситуация в матче, что не пошла игра, что у одного, что у другого вратаря. Отсюда такой плачевный результат. Выбор вратарей в НХЛ присутствует, и у «Вашингтона» есть обменный фонд. Так что при необходимости команда может найти голкипера в системе другого клуба. Хотя пропущенные шайбы в последних матчах — определенная доля невезения. Ситуация может измениться на другой день», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».

«Вашингтон» проиграл второй матч подряд и с 26 очками занимает девятое место в Восточной конференции. 8 декабря команда примет «Даллас».