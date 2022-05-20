Шетеркин является лидером плей-офф НХЛ по сейвам, Василевский — третий

Российские голкипер «Тампы» Андрей Василевский вышел на первое место по числу побед (шесть) в нынешнем плей-офф, а по отраженным броскам (260) стал третьим.

Чаще Андрея свою команду спасали только Игорь Шестеркин из «Рейнджерс» и Джек Эттинжер из «Далласа», уже завершивший плей-офф-2022. В пятерку спасателей входит и оппонент Василевского Сергей Бобровский, который занимает пятое место с 221 отраженным броском.

Лидеры по отраженным броскам в Кубке Стэнли-2022