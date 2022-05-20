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Сегодня, 16:40

Василевский по проценту побед в Кубке Стэнли вплотную подобрался к Руа

Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Андрей Василевский.
Фото Global Look Press

«Тампа-Бэй» начала серию против «Флориду» с двух гостевых побед (4:1 и 2:1), а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 68 бросков из 70, дважды попав в тройку лучших игроков встречи.

Российский вратарь выиграл 55-й матч в плей-офф и поднялся на 18-е место в истории, обойдя Терри Савчака. От занимающего десятое место Жака Планта Андрей отстает на 16 побед, от рекордсмена лиги Патрика Руа — на 96.

Вратари, выигравшие больше всего матчей в НХЛ

Вратарь

Страна

Матчи

Победы

1. Патрик Руа

Канада

247

151

2. Мартин Бродер

Канада

205

113

3. Грант Фюр

Канада

150

92

4. Марк-Андре Флери

Канада

167

92

5. Билли Смит

Канада

132

88

6. Эд Бельфор

Канада

161

88

7. Кен Драйден

Канада

112

80

8. Майк Вернон

Канада

138

77

9. Крис Осгуд

Канада

129

74

10. Жак Плант

Канада

112

71

17. Туукка Раск

Финляндия

104

57

18. Андрей Василевский

Россия

90

55

19. Терри Савчук

Канада

106

54

20. Джерри Чиверс

Канада

88

53

Зато по проценту побед Василевский вплотную подобрался к Руа, отставая от великого канадца на две сотых процента. Выше этой пары находятся пять канадцев, троих из которых — Гранта Фюра, Жака Планта и Жана-Себастьяна Жигера Андрею по силам пройти уже в этом сезоне. Правда, для этого «молниям» надо взять третий кряду Кубок Стэнли, проиграв в трех сериях не больше трех встреч.

Вратари, выигравшие 60 и больше процентов матчей в Кубке Стэнли

Вратарь

Страна

Матчи

Победы

%

1. Кен Драйден

Канада

112

80

71,43

2. Билли Смит

Канада

132

88

66,67

3. Жан-Себастьян Жигер

Канада

52

33

63,46

4. Жак Плант

Канада

112

71

63,39

5. Грант Фюр

Канада

150

92

61,33

6. Патрик Руа

Канада

247

151

61,13

7. Андрей Василевский

Россия

90

55

61,11

8. Джерри Чиверс

Канада

88

53

60,23

9. Билл Дернан

Канада

45

27

60,00
0
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 82 54 28 116
2 Рейнджерс 82 52 30 110
3 Питтсбург 82 46 36 103
4 Вашингтон 82 44 38 100
5 Айлендерс 82 37 45 84
6 Коламбус 82 37 45 81
7 Нью-Джерси 82 27 55 63
8 Филадельфия 82 25 57 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 58 24 122
2 Торонто 82 54 28 115
3 Тампа-Бэй 82 51 31 110
4 Бостон 82 51 31 107
5 Баффало 82 32 50 75
6 Детройт 82 32 50 74
7 Оттава 82 33 49 73
8 Монреаль 82 22 60 55
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 82 56 26 119
2 Миннесота 82 53 29 113
3 Сент-Луис 82 49 33 109
4 Даллас 82 46 36 98
5 Нэшвилл 82 45 37 97
6 Виннипег 82 39 43 89
7 Чикаго 82 28 54 68
8 Аризона 82 25 57 57
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 82 50 32 111
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 43 39 94
5 Ванкувер 82 40 42 92
6 Сан-Хосе 82 32 50 77
7 Анахайм 82 31 51 76
8 Сиэтл 82 27 55 60
Второй раунд Счет в серии
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 0
1. Калгари - Эдмонтон
9 - 6
2. Калгари - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
4. Эдмонтон - Калгари
0 - 0
1 - 0
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
1 - 0
1. Каролина - Рейнджерс
2 - 1
2. Каролина - Рейнджерс
0 - 0
3. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
4. Рейнджерс - Каролина
0 - 0
1 - 0
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 1
1. Колорадо - Сент-Луис
3 - 2
2. Колорадо - Сент-Луис
1 - 4
3. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
4. Сент-Луис - Колорадо
0 - 0
5. Колорадо - Сент-Луис
0 - 0
1 - 1
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
1. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 4
2. Флорида - Тампа-Бэй
1 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
4. Тампа-Бэй - Флорида
0 - 0
0 - 2
Первый раунд
Флорида - Вашингтон
Флорида - Вашингтон
4 - 2
1. Флорида - Вашингтон
2 - 4
2. Флорида - Вашингтон
5 - 1
3. Вашингтон - Флорида
6 - 1
4. Вашингтон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Вашингтон
5 - 3
6. Вашингтон - Флорида
3 - 4
4 - 2
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
1. Колорадо - Нэшвилл
7 - 2
2. Колорадо - Нэшвилл
2 - 1
3. Нэшвилл - Колорадо
3 - 7
4. Нэшвилл - Колорадо
3 - 5
4 - 0
Калгари - Даллас
Калгари - Даллас
4 - 3
1. Калгари - Даллас
1 - 0
2. Калгари - Даллас
0 - 2
3. Даллас - Калгари
4 - 2
4. Даллас - Калгари
1 - 4
5. Калгари - Даллас
3 - 1
6. Даллас - Калгари
4 - 2
7. Калгари - Даллас
3 - 2
4 - 3
Рейнджерс - Питтсбург
Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
1. Рейнджерс - Питтсбург
3 - 4
2. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 2
3. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 4
4. Питтсбург - Рейнджерс
7 - 2
5. Рейнджерс - Питтсбург
5 - 3
6. Питтсбург - Рейнджерс
3 - 5
7. Рейнджерс - Питтсбург
4 - 3
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 3
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
3 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
6 - 0
3. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 8
4. Лос-Анджелес - Эдмонтон
4 - 0
5. Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 5
6. Лос-Анджелес - Эдмонтон
2 - 4
7. Эдмонтон - Лос-Анджелес
2 - 0
4 - 3
Торонто - Тампа-Бэй
Торонто - Тампа-Бэй
3 - 4
1. Торонто - Тампа-Бэй
5 - 0
2. Торонто - Тампа-Бэй
3 - 5
3. Тампа-Бэй - Торонто
2 - 5
4. Тампа-Бэй - Торонто
7 - 3
5. Торонто - Тампа-Бэй
4 - 3
6. Тампа-Бэй - Торонто
4 - 3
7. Торонто - Тампа-Бэй
1 - 2
3 - 4
Миннесота - Сент-Луис
Миннесота - Сент-Луис
2 - 4
1. Миннесота - Сент-Луис
0 - 4
2. Миннесота - Сент-Луис
6 - 2
3. Сент-Луис - Миннесота
1 - 5
4. Сент-Луис - Миннесота
5 - 2
5. Миннесота - Сент-Луис
2 - 5
6. Сент-Луис - Миннесота
5 - 1
2 - 4
Каролина - Бостон
Каролина - Бостон
4 - 3
1. Каролина - Бостон
5 - 1
2. Каролина - Бостон
5 - 2
3. Бостон - Каролина
4 - 2
4. Бостон - Каролина
5 - 2
5. Каролина - Бостон
5 - 1
6. Бостон - Каролина
5 - 2
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1.05 21:00
Виннипег – Сиэтл
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 18
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 8 18
Картер Верхэге

Картер Верхэге

Флорида

 8 12
И Г
Джейк Гюнтцель

Джейк Гюнтцель

Питтсбург

 7 8
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 8 7
Эвандер Кейн

Эвандер Кейн

Эдмонтон

 8 7
И КН
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 5 1.75
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 5 1.75
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 7 1.81
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