Василевский по проценту побед в Кубке Стэнли вплотную подобрался к Руа
«Тампа-Бэй» начала серию против «Флориду» с двух гостевых побед (4:1 и 2:1), а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 68 бросков из 70, дважды попав в тройку лучших игроков встречи.
Российский вратарь выиграл 55-й матч в плей-офф и поднялся на 18-е место в истории, обойдя Терри Савчака. От занимающего десятое место Жака Планта Андрей отстает на 16 побед, от рекордсмена лиги Патрика Руа — на 96.
Вратари, выигравшие больше всего матчей в НХЛ
|
Вратарь
|
Страна
|
Матчи
|
Победы
|
1. Патрик Руа
|
Канада
|
247
|
151
|
2. Мартин Бродер
|
Канада
|
205
|
113
|
3. Грант Фюр
|
Канада
|
150
|
92
|
4. Марк-Андре Флери
|
Канада
|
167
|
92
|
5. Билли Смит
|
Канада
|
132
|
88
|
6. Эд Бельфор
|
Канада
|
161
|
88
|
7. Кен Драйден
|
Канада
|
112
|
80
|
8. Майк Вернон
|
Канада
|
138
|
77
|
9. Крис Осгуд
|
Канада
|
129
|
74
|
10. Жак Плант
|
Канада
|
112
|
71
|
17. Туукка Раск
|
Финляндия
|
104
|
57
|
18. Андрей Василевский
|
Россия
|
90
|
55
|
19. Терри Савчук
|
Канада
|
106
|
54
|
20. Джерри Чиверс
|
Канада
|
88
|
53
Зато по проценту побед Василевский вплотную подобрался к Руа, отставая от великого канадца на две сотых процента. Выше этой пары находятся пять канадцев, троих из которых — Гранта Фюра, Жака Планта и Жана-Себастьяна Жигера Андрею по силам пройти уже в этом сезоне. Правда, для этого «молниям» надо взять третий кряду Кубок Стэнли, проиграв в трех сериях не больше трех встреч.
Вратари, выигравшие 60 и больше процентов матчей в Кубке Стэнли
|
Вратарь
|
Страна
|
Матчи
|
Победы
|
%
|
1. Кен Драйден
|
Канада
|
112
|
80
|
71,43
|
2. Билли Смит
|
Канада
|
132
|
88
|
66,67
|
3. Жан-Себастьян Жигер
|
Канада
|
52
|
33
|
63,46
|
4. Жак Плант
|
Канада
|
112
|
71
|
63,39
|
5. Грант Фюр
|
Канада
|
150
|
92
|
61,33
|
6. Патрик Руа
|
Канада
|
247
|
151
|
61,13
|
7. Андрей Василевский
|
Россия
|
90
|
55
|
61,11
|
8. Джерри Чиверс
|
Канада
|
88
|
53
|
60,23
|
9. Билл Дернан
|
Канада
|
45
|
27
|
60,00
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
1 - 0
|1 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
|1 - 1
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 2
|0 - 2
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|8
|12
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|И
|КН
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|5
|1.75
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|5
|1.75
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81