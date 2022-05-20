Василевский по проценту побед в Кубке Стэнли вплотную подобрался к Руа

«Тампа-Бэй» начала серию против «Флориду» с двух гостевых побед (4:1 и 2:1), а голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 68 бросков из 70, дважды попав в тройку лучших игроков встречи.

Российский вратарь выиграл 55-й матч в плей-офф и поднялся на 18-е место в истории, обойдя Терри Савчака. От занимающего десятое место Жака Планта Андрей отстает на 16 побед, от рекордсмена лиги Патрика Руа — на 96.

Вратари, выигравшие больше всего матчей в НХЛ

Вратарь Страна Матчи Победы 1. Патрик Руа Канада 247 151 2. Мартин Бродер Канада 205 113 3. Грант Фюр Канада 150 92 4. Марк-Андре Флери Канада 167 92 5. Билли Смит Канада 132 88 6. Эд Бельфор Канада 161 88 7. Кен Драйден Канада 112 80 8. Майк Вернон Канада 138 77 9. Крис Осгуд Канада 129 74 10. Жак Плант Канада 112 71 17. Туукка Раск Финляндия 104 57 18. Андрей Василевский Россия 90 55 19. Терри Савчук Канада 106 54 20. Джерри Чиверс Канада 88 53

Зато по проценту побед Василевский вплотную подобрался к Руа, отставая от великого канадца на две сотых процента. Выше этой пары находятся пять канадцев, троих из которых — Гранта Фюра, Жака Планта и Жана-Себастьяна Жигера Андрею по силам пройти уже в этом сезоне. Правда, для этого «молниям» надо взять третий кряду Кубок Стэнли, проиграв в трех сериях не больше трех встреч.

Вратари, выигравшие 60 и больше процентов матчей в Кубке Стэнли