Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на пятую заброшенную шайбу форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова в серии первого раунда плей-офф НХЛ против «Сент-Луиса» (5:2).

«Думаю, что Капризов — это не сиюминутный мастер. Он проявляет себя достаточно ярко. Кирилл — игрок с большой буквы. Да, Россия богата на таланты. Но для такой хоккейной державы как мы, одного Капризова мало», — сказал Плющев «СЭ».

На счету 25-летнего россиянина 5 голов в серии с «блюзменами». Он повторил достижение Мариана Габорика и Уэса Уолза по заброшенным шайбам в одной серии плей-офф.

Также Капризов стал четвертым игроком в истории франшизы, забившим 5 или более голов за один сезон плей-офф, присоединившись к Габорику (9 в 2003-м), Уолзу (7 в 2003-м) и Эндрю Брюнетту (7 в 2003-м).

После этого матча счет в серии стал 2-2. Пятая встреча пройдет 11 мая и начнется в 04.30 мск.