Вице-президент НХЛ считает, что Кубок Стэнли в межсезонье не получится привезти в Россию

Вице-президент НХЛ Билл Дэйли поделился мнением о том, сможет ли Кубок Стэнли оказаться в России.

«Я не уверен насчет того, что на данный момент такой вопрос рассматривается, но думаю, что Кубок Стэнли не получится привезти в Россию в это межсезонье», — приводит слова Дэйли ТАСС.

Ранее определились все пары второго раунда плей-офф НХЛ: «Флорида» — «Тампа», «Каролина» — «Рейнджерс», «Колорадо» — «Сент-Луис» и «Калгари» — «Эдмонтон».

Во всех оставшихся командах есть российские хоккеисты, однако защитник «Ойлерз» Дмитрий Саморуков в текущем сезоне сыграл только в одном матче регулярного чемпионата.