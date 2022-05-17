Форвард «Вегаса» Стоун может перенести операцию на спине

Форвард «Вегаса» Марк Стоун в ближайшее время может перенести операцию, сообщается на официальном сайте НХЛ.

30-летнему канадцу могут сделать операцию на спине 18 мая. Хоккеист пропустил 26 матчей с 9 февраля по 9 апреля из-за травмы. Ожидается, что Стоун после операции сможет восстановиться к предсезонному сбору.

В сезоне-2021/22 Стоун провел 37 матчей, в которых набрал 30 (9+21) очков.