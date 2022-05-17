Бержерон подпишет новый контракт с «Бостоном» или завершит карьеру

Капитан «Бостона» Патрис Бержерон поделился мнением о продолжении карьеры. Контракт 36-летнего форварда подходит к концу.

«Я не вижу себя в другом клубе. Я был в «Бостоне» на протяжении всей своей карьеры. Очевидно, это особое место для меня. Как я уже сказал, я не думаю о новом контракте. Очевидно, что решение нужно принять с семьей. М не нужно время, чтобы принять правильноерешение. Что касается команды, я всегда верил в то, что делал «Брюинз ». Они всегда заботились о том, чтобы выводить на лед лучшую команду. Я верю, что они собираются делать это и в будущем» , — приводит слова Бержерона официальный сайт НХЛ.

Бержерон был задрафтован «Бостоном» в 2003 году во втором раунде под общим 45-м номером. В НХЛ он выступал только за «Брюинз», выиграв с командой один Кубок Стэнли.

Также Бержерон является двукратным олимпийским чемпионом, победителем чемпионата мира и молодежного ЧМ в составе сборной Канады.