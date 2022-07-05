Вице-президент «Металлурга» Ласьков о Малкине: «На данный момент он достоин играть в НХЛ»

Вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков заявил, что нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин продолжит карьеру в НХЛ. Ранее сообщалось, что «Пингвинз» не может продвинуться в переговорах по новому контракту с российским хоккеистом.

«Женька — работящий мужик, который по-максимуму все из себя всегда выжимает. Да, у него есть определенные травмы, но с руками и головой там все нормально. В том состоянии, в котором он находится, я уверен, что он будет востребован на рынке НХЛ. На уровне нашей лиги это очень большая звезда, думаю, что на данный момент он достоин играть в НХЛ», — цитирует РИА Новости Ласькова.

Малкин был выбран «Пингвинз» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В НХЛ игрок выступает с 2006 года, он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017).