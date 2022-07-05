Грир станет генменеджером «Сан-Хосе» и будет первым чернокожим на этом посту в НХЛ

Новым генменеджером «Сан-Хосе» может стать Майк Грир. Он будет первым чернокожим на этом посту в НХЛ, утверждает Sportsnet. О назначении будет объявлено сегодня, 5 июля.

В лиге 47-летний Грир провел 14 сезонов в качестве игрока. Он выступал за «Эдмонтон», «Вашингтон», «Баффало» и «Сан-Хосе». Всего он набрал 383 (162+221) очка в 1068 матчах в регулярных чемпионатах.

В минувшем сезоне Грир был координатором хоккейных операций в «Рейнджерс».

В ноябре прошлого года генеральный менеджер «Сан-Хосе» Даг Уилсон покинул свой пост по состоянию здоровья. Он занимал этот пост в течение 19 лет.