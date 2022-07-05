Минтюков, Юров и Мирошниченко попали в топ-20 рейтинга драфта НХЛ-2022 по версии TSN

Эксперт TSN Крэйг Баттон составил рейтинг драфта НХЛ-2022.

Баттон представил список из 32 хоккеистов, который возглавил канадский нападающий Шенн Райт. По мнению эксперта, игрок уйдет на драфте под первым номером и будет выступать за «Монреаль».

Баттон ожидает, что «Нью-Джерси» под вторым пиком драфта выберет словацкого форварда Юрая Слафковски, а «Аризона», которая будет выбирать третьей, возьмет американского нападающего Логана Кули.

Журналист включил в свой рейтинг троих представителей России, которые попали в топ-20. Защитник Павел Минтюков занял 12-е место, нападающий Данила Юров стал 16-м, а форвард Иван Мирошниченко — 20-м. Таким образом, по мнению TSN, Минтюкова на драфте выберет «Коламбус», Юрова — «Баффало», а Мирошниченко — «Вашингтон».

Драфт НХЛ-2022 пройдет в Монреале с 7 по 8 июля.