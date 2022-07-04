«Питтсбург» не продвинулся в переговорах по контрактам с Малкиным и Летангом

«Питтсбург» не может продвинуться в переговорах по новым контрактам с нападающим Евгением Малкиным и защитником Крисом Летангом, сообщает The Athletic.

Изначально клуб предлагал обоим игрокам соглашения на два года. Но оба хоккеиста отвергли этот вариант. В итоге, стороны рассматривают варианты с контрактами на три года для каждого.

Однако пока игроки и клуб не могут договориться о сумме соглашений.

Летанг провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Питтсбурга» и вместе с командой выиграл три Кубка Стэнли.

Малкин был выбран «Пингвинз» на драфте 2004 года в первом раунде под общим вторым номером. В НХЛ игрок выступает с 2006 года, он трижды становился обладателем Кубка Стэнли (2009, 2016, 2017 годы).