Тарасенко забил гол в четвертом матче финала плей-офф НХЛ с «Эдмонтоном»

Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко забросил шайбу в первом периоде четвертого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» — 1:2 (3-0).

Голевую передачу на Тарасенко сделал защитник Густав Форслинг. Для 32-летнего россиянина этот гол стал вторым в финале плей-офф НХЛ. Также он отличился в третьем матче с «Эдмонтоном» (4:3).

Четвертый матч между «Эдмонтоном» и «Флоридой» проходит на арене «Роджерс Плэйс». «СЭ» ведет текстовую трансляцию.