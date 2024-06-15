Беннетт: «Тарасенко является важной частью команды, многие игроки «Флориды» равняются на него»

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт заявил, что российский форвард Владимир Тарасенко оказывает большое влияние на команду.

14 июня «пантеры» обыграли «Эдмонтон» (4:3) в третьей встрече финальной серии Кубка Стэнли. Этот матч стал для 32-летнего Тарасенко 117-м в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел Вячеслава Фетисова, который выступал за «Нью-Джерси» и «Детройт».

«Тарасенко невероятен. Он привносит энергию в команду каждый день. Он всегда улыбается и всегда находится в хорошем настроении. Его лидерские качества имеют важное значение для нас. Владимир обладает опытом, поэтому многие парни в раздевалке равняются на него. Он является важной частью команды», — приводит пресс-служба НХЛ слова Беннетта.

В плей-офф НХЛ сезона-2023/24 Тарасенко провел 20 матчей и набрал 8 (4+4) очков. Он выступает за «Флориду» с марта 2024 года. Ранее хоккеист играл в «Оттаве», «Рейнджерс» и «Сент-Луисе», вместе с которым выиграл Кубок Стэнли в 2019 году.